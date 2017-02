Romain Alessandrini från tiden i Marseille.

Intervju med Anton Melin, skribent för Marseilleredaktionen

Johan Dykhoff intervjuar Anton Melin, skribent för Marseilleredaktionen på SvenskaFans, med anledning av Los Angeles Galaxys värvning av Marseillemittfältaren Romain Alessandrini.





Till att börja med, ifall någon som läser det här inte vet något alls om Romain Alessandrini – beskriv honom som spelare lite kort!



- En liten explosiv spelare med bra bollkontroll och rörelse. Han trivs absolut bäst ute på en kant, höger eller vänster spelar ingen större roll, där han gärna vill få en mot en-situationer mot sin back.



Vad har Alessandrini för bra respektive mindre bra sidor som spelare?



- Som jag skrev tidigare han har bra kontroll med bollen och kan göra sin gubbe om det behövs, antingen med en läcker överstegsfint eller med sin snabbhet. Försvarsspelet är däremot inget som man skryter om gällande Alessandrini. Han har också haft skadeproblem, med två långtidsskador på ett år, men det kan vara svårt för honom att styra över.



Hur skulle du sammanfatta Alessandrinis tid i Marseille?



- Den har både varit upp och ner. Han hade en tuff start på denna säsong, då han fick börja den vid sidan på grund av en fotskada och fick se de tio första matcherna från läktaren. Likadant var det förra året i december. Då hade Alessandrini en fotskada som höll honom borta i tolv matcher. Men när han väl har spelat har han gjort det bra. Under sina tre år i Marseille blev det 54 matcher och åtta mål, detta under tre år då klubben har haft svårt att hitta balans och struktur.



Hur ställer du dig till Marseilles beslut att sälja Alessandrini?



- Jag förstår helt varför man väljer att släppa honom. Marseille har ett nytt projekt på gång och har varit väldigt aktiva under januarifönstret, där de tog hem Payet igen och även två andra mittfältare. Alessandrini har redan den här säsongen haft det svårt att få speltid. Med hans skador som han har bråkat med i tiden i Marseille var de inte helt oväntat att Marseille och Alessandrini skulle gå skilda vägar för båda parternas bästa.



Hur ser du på Marseilles insats i Ligue 1 hittills den här säsongen och hur ser du på fortsättningen?



- Marseille har haft några tuffa år i ligan men i år har det sett mycket bättre ut än på länge, även fast klubben just nu ligger på en sjätte plats. En ny ägare har kommit in och en ny tränare likaså. Mandanda som var stommen och kaptenen i många är har försvunnit inför säsongen. Det är mycket som har hänt, men Marseille har ett nytt spännande projekt på gång som innebär att laget ser ut att gå mot en ljus framtid. Förhoppningsvis är laget med och utmanar om fjärdeplatsen i ligan i år, vilket innebär spel i Europa.



Hur kul känns det att Payet är tillbaka i OM?



- Det är en fantastisk värvning och precis det som Marseille behöver, speciellt efter att man plockat in en stor ikon i fransk fotboll i form av Patrice Evra. Med de två värvningarna visar man att Marseille är på väg tillbaka till toppen av europeisk fotboll. Jag riktigt glad att Payet är tillbaka på Stade Vélodrome igen.



Avslutningsvis, vad har du för relation till MLS och fotbollen i Nordamerika generellt?



- Jag har inte så jättebra relation till MLS eller fotbollen på andra sidan Atlanten. Då föredrar jag hellre NBA, NFL eller NHL om jag ska vara helt ärlig. Men jag ser hellre att spelare går till USA och spelar fotboll än till Kina för att pengarna finns där.

2017-02-03 08:34:00

