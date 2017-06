Intervju med Nachiket Karnik från Minnesotasupporterklubben Dark Clouds

Johan Dykhoff intervjuar Nachiket Karnik från Minnesota United FC-supporterklubben Dark Clouds. Det pratas bland annat om lagets tuffa start på säsongen, de nordiska spelarna i laget och förhoppningarna på sommarens transferfönster.

Vi fortsätter vår intervjubaserade resa runt supporterklubbarna i Nordamerika och denna gång landar vi i Minnesota. Jag har intervjuat Nachiket Karnik, som är kommunikationsansvarig för Minnesota United FC-supporterklubben Dark Clouds. Han är även en av supporterklubben capos.Minnesota United FC är tillsammans med Atlanta United FC årets två expansionslag i MLS. Till skillnad från Atlanta har Minnesota en historia i lägre ligor i Nordamerika. Den klubb som idag går under namnet Minnesota United FC bildades inför den nordamerikanska fotbollssäsongen 2010 och har sin korta historia till trots hunnit byta både namn och liga flera gånger. 2010, då de spelade i den av det amerikanska fotbollsförbundet tillfälligt inrättade USSF Division 2 Professional League, hette de NSC Minnesota. NSC står för National Sports Center och är ett stort idrottskomplex i Blaine, Minnesota som under säsongen 2010 ägde och drev klubben. Året därpå bildades det nuvarande North American Soccer League, där Minnesota fram till och med säsongen 2016 spelade. NSC lämnade då över ägarskapet av klubben till själva ligan, som ägde och drev klubben under säsongerna 2011 och 2012. 2011 gick klubben under namnet NSC Minnesota Stars och vann faktiskt ligan de stökiga ägarförhållandena till trots. Året därpå bytte klubben namn till Minnesota United.I slutet av 2012 köptes klubben av den nuvarande majoritetsägaren Bill McGuire, tidigare styrelseordförande och VD för den gigantiska amerikanska sjukvårdskoncernen UnitedHealth Group. UnitedHealth Group låg 2016 sexa på Fortune 500-listan med en omsättning på lite drygt 157 miljarder dollar. Kort efter McGuires köp av klubben fick den sitt nuvarande namn Minnesota United FC och det namnet hängde med klubben upp till MLS.Minnesota fick en del skriver i svensk media i vintras eftersom de värvade ett knippe spelare med allsvensk koppling. John Alvbåge lånades in från IFK Göteborg, Rasmus Schüller värvades från Häcken och den f.d. Örebromittfältaren Mohammed Saeid plockades från Columbus Crew SC i expansionsdraften. Saeid har dock sedan dess tradats till Colorado Rapids. Minnesota värvade dessutom inför säsongen den norske mittbacken Vadim Demidov från Brann och den danske yttern Bashkim Kadrii lånades in från FC Köpenhamn.Årets säsong började väldigt dåligt för Minnesota. På de första fyra matcherna förlorade de tre och kryssade än. Värst av allt var deras försvarsspel. På dessa fyra matcher släppte de in hela 18 mål och de fick bl.a. se sig utklassade av Portland Timbers med 1-5 och expansionskollegorna Atlanta med 1-6. På senare tid har dock Minnesota ryckt upp sig. I skrivande stund ligger de på nionde plats i Western Conference. Natten mot idag (söndag) hämtade upp ett 0-2-underläge hemma mot Portland Timbers och fick med sig en poäng.Det var en presentation av Minnesota United FC det, och nu går vi över till intervjun med Nachiket Karnik. Ett stort tack skickar vi till Nachiket för att han tog sig tid att ställa upp på intervjun. Ifall man inte känner till begreppet "the Twin Cities" kan jag här och nu berätta att det är ett samlingsnamn för städerna Minneapolis och Saint Paul.- Jag växte upp i Mumbai i Indien och några av mina äldsta minnen är från när jag tittade på fotbolls-VM 1990 med min pappa. Det har inte varit många tillfällen i mitt liv då jag inte har följt fotboll på något sätt.- Jag hade flyttat till "the Twin Cities". Några år efter att ha flyttat hit kände jag att jag behövde en ny hobby. En kompis, som var medlem i Dark Clouds, sa till mig att om jag kom till en fotbollsmatch med det lokala laget så skulle han betala matchbiljetten och min första öl. Det lät kul och jag gick på min första match med Minnesota United FC under 2013.Jag blev omedelbart förälskad i människorna och atmosfären. Dark Clouds var oerhört vänliga, lätta att lära känna och entusiastiska. Inledningsvis var det de vitsiga ramsorna som väckte mitt intresse. Till exempel hade de en ramsa där de gjorde sig lustiga över en motståndarmålvakt som också var underklädesmodell. Senare under matchen när vi sjöng om staten Minnesota fick det mig att känna mig mycket mer som en del av den här platsen.Den här första matchen var nästan en evangelisk upplevelse. Jag gick därifrån som en hängiven Minnesotasupporter. Jag hade aldrig känt en samhörighet med att lag bara genom att titta på TV och således har jag till exempel aldrig hejat på något Premier League -lag, men det var något väldigt speciellt med att vara på arenan och sjunga med Dark Clouds. Det var en beroendeframkallande upplevelse och jag älskar att få dela den med andra. Nu är jag personen som säger till kompisar att jag betalar för deras biljett och öl om det är deras första match.- Innan matchen träffas vi på olika barer och bryggerier i området, såsom Nomad World Pub. Vi dricker några öl, träffar kompisar och laddar upp inför att sjunga på arenan. En timme innan avspark marscherar vi till arenan. Vi samlas i grupp nära arenan med våra trummor och går bort till ingången till klacksektionen medan vi sjunger. Det är en väldigt stark och energigivande upplevelse då folk håller upp sina halsdukar, sjunger sånger och tänder rökbomber. Det är vårt sätt att starta matchdagsupplevelsen på bästa sätt och ge de andra supportrarna en försmak av vad de har att vänta inne på arenan.Under matchen är det få tillfällen då vi är tysta oavsett ställningen. Vår sektion är väldigt bra på att dra igång sånger och vi kan till och med hitta på roliga nya sånger på plats. Vi har två eller tre personer som capos, som hjälper till att koordinera sångerna och ramsorna eller sätta igång nya när det blir för tyst. Om vi vinner matchen har vi som tradition att sjunga "Wonderwall" av Oasis för att fira.- Vi har en del av supporterklubben vid namn "Silver Lining", som är döpt efter talesättet "Every dark cloud has a silver lining". Att ha en positiv inverkan på vårt samhälle ingår i vår organisations uppdrag och vi försöker göra en insats i Twin Cities ungefär en gång i månaden. Tidigare har vi hjälpt till med att packa mat åt behövande, bygga cyklar åt barn i fattiga områden, bygga planteringar för ett lokalt ungdomsägt företag, krita en fotbollsplan som används av en somalisk-amerikansk ungdomsorgansation med mera.Vår största insats hittills kom i början av 2017 då vi skickade sex volontärer till Haiti för en veckas arbete med en fond som har startats av den f.d. amerikanske landslagsmannen Tony Sanneh. Mer detaljer om den resan kan man hitta här - Man kan följa oss på:Twitter: http://www.twitter.com/mndarkcloudsFacebook: http://www.facebook.com/mndarkcloudsInstagram: http://www.instagram.com/mndarkcloudsJag rekommenderar också hemsidan FiftyFive.One för att läsa de senaste nyheterna om Minnesota United FC,- Det är svårt att säga, för vi har haft så många fantastiska spelare genom åren. Jag tror att Dark Clouds av idag hade nominerat Christian Ramirez. Han är en av få spelare, tillsammans med bl.a. Brent Kallman och Miguel Ibarra, som vi känner är "våra killar" i betydelsen att de har utvecklats i vårt lag och därför har en särskild relation till supportrarna. Christian var ganska okänd när han kom till vårt lag 2014. Då spelade Minnesota United FC fortfarande i andra divisionen och Christian slog igenom stort under sin första säsong i Minnesota, då han vann skytteligan i NASL. Han gjorde massor av mål i NASL under ytterligare två säsonger och följde sen med upp i MLS inför årets säsong. Det fanns vissa kritiker som undrade om Christian skulle kunna prestera på högsta nivå, men de har blivit tystade av hans insatser i MLS. Han har gjort nio mål, vilket placerar honom högt upp i MLS-skytteligan. Vi hoppas att han snart blir uttagen i landslaget.- Om jag ska vara ärlig så hade vi en del hopp och positiva förväntningar inför säsongens första match. Expansionslag i MLS brukar alltid ha det tufft under sina första säsonger så den rimliga förväntningen på 2017 hade varit någonstans mellan mediokert och dåligt. Dessvärre är det svårt för att supportrar att acceptera att ens lag kommer vara dåligt. Jag trodde personligen att laget skulle vara mediokert, men jag förväntade oss inte att släppa in 18 mål på de första fyra matcherna. Det var en katastrof!Tack och lov har laget blivit mycket starkare sedan dess. Vi ligger fortfarande i botten av Western Conference, men vi har tagit ett par starka vinster såsom 4-2 mot Real Salt Lake, vilket var vår första seger, och 1-0 mot vår tränare Adrian Heaths gamla lag Orlando.Utöver resultaten har supportrarnas upplevelser i år varit en stor succé. Arenan som vi spelar på i år har funkat väldigt bra tack vare dess läge i staden. Vår gamla arena låg ute i en förort. Det är härligt att åka med en spårvagn som är knökfull med Minnesotasupportrar på väg till arenan. Våra publiksiffror har ökat kraftigt vilket har lett till att klacksektionen är mycket mer högljudd och roligare att vara i. När man går runt i staden känns det som att man ser mycket fler människor iklädda Minnesota United FC-kläder och hör fler prata om laget.- De har haft det tufft att få regelbunden speltid. Inledningsvis under säsongen var Vadim Demidov vår kapten, men efter några svaga insatser i de första matcherna har han haft svårt att komma med i matchtruppen. Kadrii och Schüller får en del speltid, medan Alvbåge nu är vår reservmålvakt.- Dessvärre finns det ett par lagdelar där vi skulle behöva förstärkning. Vi har en rätt tunn trupp och vi har inte haft flyt med skador. Vår slagstyrka sjunker också när spelare som Francisco Calvo, Johan Venegas, Rasmus Schúller och Kevin Molino är iväg på landslagsuppdrag.- Det finns tre saker jag kan säga att man måste testa på som besökare:1. Dricka lokal öl. Minnesotas mikrobryggerier gör fantastisk öl. Surly Brewing är oerhört populärt och jag gillar även Lake Monster Brweing och BlackStack Brewing.2. Upplev teatrarna. I Twin Cities finns allt från världskända teatrar som Guthrie Theater till små experimentella i skyltfönsterformat. Vi har det näst högsta antalet teatersittplatser per capita i USA och varje sommar är vi värd för The Minnesota Fringe Festival, som är USA:s största av jury obedömda konstfestival.3. Ät en "Jucy Lucy". Det är en hamburgare där biffen har smält ost i mitten. Det är en delikatess här i Minnesota.