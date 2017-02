Gustav Svensson.

Intervju med Rasmus Forsström, redaktör för Alltid Blåvitt

Johan Dykhoff intervjuar Rasmus Forsström, redaktör för Alltid Blåvitt, med anledning av den tidigare IFK Göteborg-mittfältaren Gustav Svenssons flytt till MLS och Seattle Sounders FC.





Till att börja med, ifall någon som läser det här inte har någon koll alls på Gustav Svensson – vad för typ av spelare är han?



- Han är en defensiv innermittfältare. Stenhård och uttröttlig.



Vilka är Gustav Svenssons bästa sidor som spelare?



- Han var extremt framgångsrik i IFK Göteborg som "städgumma" framför backlinjen. Han täckte stora ytor och sprang flera kilometer mer än sina med- och motspelare. Han arbetar för laget och gör sina medspelare bättre genom att ge dem större offensiv frihet.



Vad har han för mindre bra sidor som spelare?



- Om hans styrkor är i det defensiva så är hans svagheter i det offensiva. Han har lite brister i kreativiteten och passningsspelet och det är kanske därför han inte har fått sitt riktiga genombrott internationellt. De stora klubbarna vill ha spelare som kan bidra i både offensiven och defensiven. Gustav bidrar mest i defensiven. Skulle han haft samma kvalitéer i bägge delarna hade varken Blåvitt eller Seattle varit i närheten av honom.



Hur gärna hade du velat ha Gustav Svensson tillbaka i IFK Göteborg till kommande säsong i Allsvenskan, och om han hade värvats – vad han hade fått för roll i laget?



- Jag hade mycket stora förhoppningar på att få se Gustav i Blåvitt denna säsong. Jag följde hans situation i



Hade IFK Göteborg fått in honom denna säsong hade han gått rakt in sin gamla roll på mitten. Spelare hade förmodligen sålts eller lånats ut för att göra plats för honom. Så populär och viktig var han under 2015.



Så som förutsättningarna ser ut idag, hur tror du IFK Göteborg kommer prestera i Allsvenskan 2017?



- Läget är väldigt ovisst nu. Vissa förändringar i truppen har gjorts från förra säsongen, vissa förbättringar och vissa försämringar. Det jag är mest orolig över är hur lagen runt om oss i tabellen, såsom AIK, Elfsborg, Norrköping, Malmö och Djurgården, verkar ta steg framåt medan vi egentligen behöver banta vår trupp för att klara ekonomin. För något år sedan var vi bland de två bästa. Nu är vi bland de sex bästa utan att ha blivit SÅ mycket sämre på pappret egentligen. Det gäller för Mats Gren, som vanligt, att värva smart och att vi supportrar blir den lilla skillnaden.



Avslutningsvis, vad har du för relation till MLS och fotbollen i Nordamerika?



2017-02-01 09:00:00

