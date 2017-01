Landet runt: Ithaca

Johan Dykhoff har intervjuat Patrick Ouckama, fotbollstränare på Ithaca College, för att få veta mer om fotbollen i den lilla staden Ithaca i staten New York.

Artikelserien "Landet runt" går vidare och den här gången ska vi rikta strålkastarljuset mot fotbollen i Ithaca, New York. Ithaca är en liten stad med drygt 30,000 invånare belägen i Finger Lakes-regionen av staten New York, knappt fyra timmars bilfärd nordväst om New York City och lite drygt två och en halv timme sydost om Buffalo. Den som har varit vänlig nog att ställa upp på en intervju för att berätta om fotbollen i Ithaca är Patrick Ouckama, som är tränare på herrarnas fotbollslag på Ithaca College.Staden Ithaca har fått sitt namn från den grekiska ön med samma namn. Den grekiska ön ingår i ögruppen Joniska öarna och ligger inte långt från semesterön Kefalonia. Den som gav staden Ithaca sitt namn var Simeon DeWitt, geograf och general i kontinentalarmén som hade anlänt till området 1798 och köpt land vid Cayuga Lakes södra strand. 1804 gav DeWitt den nya staden namnet Ithaca, detta som en form av hommage till Odysseus och dennes hemort. Staden Ithaca har idag en stark studentprägel tack vare Ithaca College och Ivy League-universitetet Cornell University. Det sistnämnda har drygt 20,000 studenter, vilket således har en synnerligen kraftfull inverkan på staden Ithacas befolkningsstorlek. Med tanke på detta var det kanske inte helt överraskande att Ithaca i juni 2013 rankades som USA :s "smartaste stad" av hjärnträningsprogrammet Lumosity. I mars 2016 blev Ithaca rankad av Men’s Journal som en av de tio bästa städerna i USA att bo i, enligt devisen "where you can ski, bike, climb, or paddle - without forcing your career into early retirement."I idrottsväg finns ingenting i Ithaca utöver de lag som representerar de respektive universiteten. Detta bidrar enligt Patrick Ouckama till att universitetslagen får mycket support från lokalbefolkningen. Ithaca med omnejd lyfts däremot fram för sin fina natur och möjligheter till friluftsliv. Bland annat finns över 150 vattenfall i området och staden ligger som sagt vid sjön Cayuga Lakes södra strand, där det förutom möjligheterna till båtliv finns mängder med vinerier, ciderier och ölbryggerier.Ithaca College grundades 1892 och har idag omkring 7,000 studenter. I idrottssammanhang går skolan under namnet Bombers, ett namn som har väckt kontrovers för sina upplevda krigsförhärligande konnotationer. Det har väckt anstöt hos den pacifistiska delen av befolkningen, men skolan har konsekvent sagt att man inte har för avsikt att frångå namnet Bombers. Tidigare fanns stridsflygplan från andra världskriget i skolans idrottsemblem, men finns inte längre och skolan har heller inte någon maskot som personifierar namnet. Ithaca College ingår i conferencen Empire 8 i NCAA Division III tillsammans med huvudsakligen andra skolor från staten New York men även New Jersey och Pennsylvania.Den gångna fotbollssäsongen slutade Ithaca College tvåa i grundserien i sin conference, bara akterseglade av New Jersey-baserade Stevens Institute of Technology. I slutspelet tog det dock slut direkt för Ithaca mot Houghton College. Ithacas trupp bestod den gångna säsongen enbart av amerikanska spelare och merparten av dem kommer från nordöstra USA. Några av spelarna som kan lyftas fram från den gångna säsongen är den interna skyttekungen Alexander Brosnihan, poängkungen Sam Boylan, mittfältaren Nathan Schoen som spelade flest minuter i laget och målvakten Zach Jacobsen, som tillsammans med bl.a. de två förstnämnda spelarna kom med i All-Conference-andralaget.Patrick Ouckama har varit huvudtränare för herrarnas fotbollslag på Ithaca College sedan april 2015, då han befordrades efter att ha arbetat som assisterande tränare sedan året innan. Tidigare har han bl.a. varit tränare på Westchester Soccer Academy, Scarsdale Youth Academy och Cornell University. Han har även själv en bakgrund som spelare på Ithaca College, detta mellan 2001 och 2004. Han kom vid fyra tillfällen med i "Årets lag" i Empire 8 och vid tre tillfällen i den nordöstra regionen.Vi går nu över till själva intervjun med Patrick Ouckama. Ett stort tack skickas till Patrick för att han tog sig tid och även till Sean Farnsworth på kommunikationsavdelningen som hjälpte mig med intervjun.- Jag växte upp i Ithaca med två äldre bröder och min pappa, som alla var mycket duktiga spelare. Jag bestämde mig för att gå på Ithaca College och spelade här i fyra år. Efter att ha tagit examen 2005 hade jag turen att få spela för Baltimore Blast i Major Indoor Soccer League. De kommande åren tränade jag med ett par USL-lag, jobbade som assisterande tränare på Cornell University och flyttade så småningom till New York City för att jobba inom reklambranschen.Mitt hjärta var dock kvar på planen och jag började träna ungdomslag i några väldigt bra klubbar i New York City-området innan jag återvände till Ithaca College som assisterande tränare på heltid. Ett år senare valde huvudtränaren Andy Byrne, som jag också hade spelat för, att gå i pension och efter en krävande intervjuprocess erbjöds jag jobbet. Cirkeln slöts därmed och jag anser mig vara väldigt lyckligt lottad som får träna på min gamla skola.- Det bästa med mitt jobb är tveklöst de människor jag får jobba med och det börjar med spelarna. Vi har en bra grupp här. De är talangfulla och jobbar hårdare för varje dag som går och agerar på ett professionellt sätt. Vidare är tränarna och de som jobbar administrativt vänliga och oerhört kompetenta.- Jag tycker att jag har ett ganska balanserat uppträdande. Jag blir inte för nedslagen när något går fel och blir inte för uppåt när allt stämmer. När det gäller filosofier inom sport så tror jag att konkurrens sporrar alla spelare att nå sin fulla potential. Hos oss försöker vi göra allt som går till en tävling. Från fysiska tester till övningar gällande att hålla bollen, skottövningar… Om vi kan göra en tävling av det så gör vi det.- Upp och ned. Vi hade några riktigt bra insatser, men jag vet att vi alla hade en känsla vid slutet av säsongen att vi kunde ha gjort mer, särskilt med tanke på den talang som finns i truppen. Vi har dock mycket att bygga på och vi jobbar redan hårt med nästa säsong i sikte.- Alla lag som vi spelade mot bjöd på utmaningar och vann därför vår respekt. Vissa hade tekniska spelare som kunde förändra matcher, andra var välorganiserade, andra hade ingetdera men däremot en otrolig inställning. Jag vet inte om det är ett lag som sticker ut mer än något annat. Collegefotbollsmatcher är alltid utmanande på sitt sätt.- Generellt genomför vi merparten av vår rekrytering i nordöstra USA. Ungdomsklubbarna i New York, Connecticut, Massachusetts, Pennsylvania och New Jersey är väldigt starka och de blir allt bättre på att identifiera och utveckla talang. Vi har en del kontakter i utlandet och framöver skulle jag gärna ta in spelare från andra länder när det ges möjlighet. Det finns givetvis duktiga spelare överallt i världen och utländska spelare med olika bakgrunder kan skapa ett starkare och mer intressant lag.- Mitt främsta råd är att läsa på och försöka besöka flera skolor som man är intresserad av. Vi märker av kulturchocker från ungdomar som kommer till Ithaca College från tre timmar bort, så jag kan bara föreställa mig hur mycket hemlängtan en ungdom kan få om han eller hon kommer från utlandet. För att det ska bli bra måste det stämma inom det idrottsliga men även akademiskt och socialt. Om skolan har allt detta kan det vara en fantastisk upplevelse att komma till USA och spela collegefotboll. Om man bara gör det för fotbollens skull, eller för den delen bara för det akademiska eller sociala, kan man få problem. Det finns många möjligheter där ute när det gäller collegefotboll. Samla på dig så mycket information om varje skola och program som du kan och ta därefter ett klokt beslut.- Fotbollen generellt växer som åskådarsport i USA. Det är så i princip överallt. Traditionella amerikanska sporter som amerikansk fotboll och baseboll får onekligen mycket uppmärksamhet och på Ithaca College är det välförtjänt, för båda programmen är starka. Det fina med Ithaca är att eftersom detta är en collegestad, med Ithaca College och Cornell University, finns det en stor internationell befolkning här. Tack vare det kan vi locka intresse från en annan del av Ithacas befolkning. Vi har ett stort följe bland studenterna, särskilt under slutspelet.- Jag tror att det är något positivt att det inte finns något stort lag i området. Invånarna gillar att samlas upp kring de lokala lagen och älskar att se dem prestera bra, särskilt mot våra traditionellt sett största rivaler.- Jag växte upp och gick på universitetet här, så jag kan prata mycket om hur unik den här staden är. För mig är den mest speciella saken med Ithaca dess mångfald i relation till sin storlek. För en liten stad finns det ett stort antal utländska invånare här, vilket gör att det finns många olika sporter, festivaler, framträdanden och matkulturer att ta del av. Genom att bo här utvecklar man en uppskattning för olika kulturer. Med dett sagt, om man kommer hit på sommaren kan man se hundratals vattenfall och badplatser som leder ut till Cayuga Lake.