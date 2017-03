Los Angeles Galaxy-stjärna långtidsskadad

Los Angeles Galaxys amerikanske landslagsmittfältare Sebastian Lletget ådrog sig en fotskada i USA:s VM-kvalmatch mot Honduras i förra veckan som kan hålla honom borta från spel i upp till ett halvår. Lletget gjorde sitt första landslagsmål i matchen men fick bytas ut redan i artonde minuten på grund av fotskadan.

Los Angeles Galaxy har drabbats av ett lika tidigt som tungt avbräck på mittfältet. Sebastian Lletget, 24-årig mittfältare som kan spela både centralt och på en kant, ådrog sig en fotskada i förra veckans VM-kvalmatch mot Honduras och den är så allvarlig att operation krävs och Lletget blir borta i fyra till sex månader. Lletget hade precis givit USA ledningen med 1-0, vilket var hans första mål i landslaget, när han åkte på en tuff tackling av den honduranske backen Ever Alvarado. Alvarado blev varnad och Lletget tvingades bytas ut i artonde minuten. Initialt trodde man att det bara var frågan om en vrickning eller stukning, men efter röntgen har det visat sig att Lletget har drabbats av en fraktur. USA vann till slut matchen med 6-0.Sebastian Lletget kom till Galaxy sommaren 2015 efter att ha spelat i West Ham sedan 2009, dock utan att få chansen i ligan för "The Hammers". Han gjorde snabbt succé i Galaxy och gjorde under sin första säsong sju mål och två assists på 20 grundseriematcher. Ifjol testade den dåvarande Los Angeles Galaxy-tränaren Bruce Arena mellan varven Lletget centralt på mittfältet istället för som tidigare på en kant, och även den rollen klarade Lletget bra. På 31 grundseriematcher stod han för ett mål och åtta assists och inför årets säsong belönades han med en kontraktsförlängning. Han fick även debutera i det amerikanska A-landslaget tidigare i år.Lletgets skada kan innebära att svenskbekantingarna Emmanuel Boateng (f.d. Helsingborg), Adis "Baggio" Hušidic (f.d. Hammarby) och Ariel Lassiter (f.d. GAIS) får mer speltid.