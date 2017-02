Romain Alessandrini, här spelandes för Marseille.

Los Angeles Galaxy värvar Marseillemittfältare

Los Angeles Galaxy har värvat Romain Alessandrini, en 27-årig fransk yttermittfältare från Olympique de Marseille. Alessandrini är ursprungligen från just Marseille och har även spelat för bl.a. Rennes och Clermont.





Alessandrini kommer att räknas som en Designated Player för Los Angeles Galaxy och blir nummer två i deras trupp efter Giovani dos Santos. Han blir fransman nummer sju totalt i MLS och nummer två i Los Angeles Galaxy efter målvakten Clément Diop. Efter flera veckors spekulationer är Los Angeles Galaxys värvning av fransmannen Romain Alessandrini nu bekräftad. Alessandrini är en 27-årig yttermittfältare, som företrädesvis spelar till vänster. Han kommer senast kommer från spel i Olympique de Marseille, en klubb som han även representerade som ungdomsspelare och Alessandrini är född i just Marseille. Under sin seniorkarriär har Alessandrini utöver Marseille representerat Gueugnon, Clermont och Rennes. I år har Alessandrini haft svårt att få speltid och i och med Marseilles värvning av Dimitri Payet skulle det bli ännu svårare. Alessandrini har spelat sex matcher i ligan den här säsongen, varav tre från start. Hans poängmässigt bästa säsong i Ligue 1 var 12/13 i Rennes, då han gjorde tio mål och sex assists på 22 matcher.Alessandrini kommer att räknas som en Designated Player för Los Angeles Galaxy och blir nummer två i deras trupp efter Giovani dos Santos. Han blir fransman nummer sju totalt i MLS och nummer två i Los Angeles Galaxy efter målvakten Clément Diop.

0 KOMMENTARER 99 VISNINGAR 0 KOMMENTARER99 VISNINGAR JOHAN DYKHOFF

2017-02-01 07:50:00

ANNONS:

Fler artiklar om USA

USA

2017-02-01 07:50:00

USA

2017-01-31 09:50:01

USA

2017-01-27 22:55:00

USA

2017-01-26 10:22:00

USA

2017-01-17 07:30:00

USA

2017-01-15 21:10:00

USA

2017-01-14 12:45:00

USA

2017-01-09 09:00:00

USA

2017-01-07 18:33:00

USA

2017-01-03 14:45:00

ANNONS:

Los Angeles Galaxy har värvat Romain Alessandrini, en 27-årig fransk yttermittfältare från Olympique de Marseille. Alessandrini är ursprungligen från just Marseille och har även spelat för bl.a. Rennes och Clermont.Den tidigare IFK Göteborg-mittfältaren Gustav Svensson är klar för de regerande MLS-mästarna Seattle Sounders FC. Den snart 30-årige Svensson kommer senast från en säsong i kinesiska Guangzhou R&F, som han fick lämna efter att reglerna gällande utländska spelarna i kinesiska ligan ändrats.New England Revolution har förstärkt truppen med ett helt nytt mittbackspar. Slovenen Antonio Delamea Mlinar har värvats från Olimpija Ljubljana och ivorianen Benjamin Angoua har lånats in från Guingamp.Expansionslaget Minnesota United FC har värvat två allsvenska spelare. Det handlar om Häckens finske innermittfältare Rasmus Schüller och IFK Göteborgs målvakt John Alvbåge. För Schüller är det frågan om ett rent köp medan det för Alvbåge initialt är frågan om ett lån fram till sommaren.New York Red Bulls lagkapten och innermittfältare Dax McCarty har blivit tradad till Chicago Fire. McCarty kom till New York Red Bulls i juni 2011 och är den spelare i klubbens historia som har spelat flest matcher för dem. I utbyte mot trotjänaren McCarty får New York Red Bulls $400,000 i General Allocation Money, fördelat jämnt över 2017 och 2018.Johan Dykhoff presenterar Hammarbys nyförvärv Gershon Koffie, den ghananske innermittfältaren som kommer från sex raka säsonger i MLS.Igår kväll svensk tid inleddes 2017 års MLS SuperDraft. Här följer en sammanfattning av vad som har hänt än så länge.Johan Dykhoff har intervjuat Patrick Ouckama, fotbollstränare på Ithaca College, för att få veta mer om fotbollen i den lilla staden Ithaca i staten New York.Bruce Arenas första trupp som nygammal förbundskapten för USA har tagits ut. 32 spelare, där alla spelar eller senast spelade i MLS, har Arena kallat in varav sju spelare inte har gjort några tidigare A-landskamper. Ett träningsläger inleds 10 januari och avslutas med träningsmatcher mot Serbien och Jamaica vid månadsskiftet.Seattle Sounders FC:s svenske mittfältare Erik Friberg flyttar hem till BK Häcken. Friberg kom till Sounders sommaren 2015, detta för en andra sejour i klubben efter att även ha spelat för dem 2011, och avslutade snyggt med en MLS-titel. Kontraktet med Häcken, där han också spelade mellan 2007 och 2010, är på fyra år.