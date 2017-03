Mike Petke, här som tränare för New York Red Bulls, tar över Real Salt Lake.

Mike Petke ny tränare för Real Salt Lake

Real Salt Lake har utnämnt den tidigare New York Red Bulls-tränaren Mike Petke till ny tränare efter att Jeff Cassar fått sparken häromveckan. Petke kommer senast från en kort sejour i Real Monarchs, vilket är Real Salt Lakes reservlag i USL.

I början av förra veckan sparkade Real Salt Lake sin tränare Jeff Cassar. Målvaktstränaren Daryl Shore klev in som en interimslösning och fixade en poäng borta mot New York Red Bulls den gångna helgen, men nu kliver Shore tillbaka till sin gamla roll och ny huvudtränare för Real Salt Lake är Mike Petke.



Mike Petke är 41 år gammal och kommer ursprungligen från den lilla staden Bohemia på Long Islands sydkust. Efter studier och collegespel på Southern Connecticut State University väntade en fjorton säsonger lång karriär som spelare i MLS. Han avverkade sejourer i MetroStars, D.C. United, Colorado Rapids och New York Red Bulls innan han lade av efter säsongen 2010. Han blev då assisterande tränare bakom Hasse Backe och när Backe lämnade efter säsongen 2012 fick Petke ta över som huvudtränare. Under Petkes första säsong som huvudansvarig vann Red Bulls grundserien för första gången i klubbens historia, men i slutspelet åkte de ut direkt mot Houston Dynamo. Säsongen därpå slutade Red Bulls fyra i Eastern Conference men gick längre i slutspelet, nämligen till semifinal där New England Revolution stod för motståndet. New England drog där det längsta strået och vann dubbelmötet med 4-3 och gick till final.



Efter säsongen 2014 fick Mike Petke, till supportrarnas stora ilska, sparken och ersattes av Jesse Marsch. Efter att ha fått lämna Red Bulls har Petke jobbat en del som expertkommentator och även suttit på posten som Director of Coaching på New Jersey State Youth Soccer Association. I december ifjol utsågs Petke till ny tränare för Real Monarchs, vilket är Real Salt Lakes reserv-/utvecklingslag i USL, och när Real Salt Lake valde att göra sig av med Jeff Cassar hade man således en MLS-meriterad huvudtränare i organisationen. Att kalla det en skräll att valet föll på Petke som ny huvudtränare vore således att ta i.



Petke får nu ta över ett lag som har inlett säsongen med två kryss och två förluster. Laget har bara gjort ett mål på dessa matcher och laget dras med skador på offensiva spelare som Jordan Allen och Joao Plata samt dålig form på anfallaren Yura Movsisyan.

0 KOMMENTARER 67 VISNINGAR 0 KOMMENTARER67 VISNINGAR JOHAN DYKHOFF

2017-03-30 18:50:00

