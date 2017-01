John Alvbåge, IFK Göteborg.

Minnesota värvar Rasmus Schüller och John Alvbåge

Expansionslaget Minnesota United FC har värvat två allsvenska spelare. Det handlar om Häckens finske innermittfältare Rasmus Schüller och IFK Göteborgs målvakt John Alvbåge. För Schüller är det frågan om ett rent köp medan det för Alvbåge initialt är frågan om ett lån fram till sommaren.





Rasmus Schüller är 25 år gammal och kommer ursprungligen från finska Espoo. Han har i seniorsammanhang representerat FC Honka och HJK i finska ligan innan han inför fjolårssäsongen värvades av Häcken. Tiden i Häcken förstördes av skador och det blev bara arton matcher i Allsvenskan för Schüller ifjol. Schüller har spelat 21 A-landskamper för Finland och representerade dem även på U21- och U19-nivå. När Schüller värvades i oktober 2015 beskrevs han av Häckens sportchef Sonny Karlsson som "en intelligent central mittfältare, en duktig passningsspelare som vi haft på radarn i flera år".



2017-01-26 10:22:00

