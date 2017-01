MLS SuperDraft 2017 inledd

Igår kväll svensk tid inleddes 2017 års MLS SuperDraft. Här följer en sammanfattning av vad som har hänt än så länge.

Så här när vi har kommit en bit in i januari kan man vara säker på en sak och det är att det är dags för MLS SuperDraft. Denna gång hölls draften för första gången på västkusten, närmare bestämt i Los Angeles, och gissningsvis var det som någon form av flört med Los Angeles FC som ju kliver in i ligan nästa år. Även årets MLS Combine hölls på västkusten, närmare bestämt på Los Angeles Galaxys (och numera även Los Angeles Chargers) hemmarena StubHub Center.Årets draft var inte fullt så händelserik som förra årets, där ju bl.a. förstavalet Jack Harrison initialt plockades av Chicago Fire för att sen bara en kort stund senare bli tradad till New York City FC. Ett par trades fick vi dock se i årets draft, bl.a. bytte New York City FC till sig tredjevalet från Chicago Fire för att kunna plocka Jonathan Lewis och valet efter det bytte Portland Timbers till sig från Houston Dynamo. Portland valde då anfallaren Jeremy Ebobisse, en spelare som flera experter tippade skulle väljas först och Portland kände nog i det här läget att "Shit, han är fortfarande kvar. Nu bara måste vi gå in och plocka honom när chansen finns".Äran att väljas först gick i år till den ghananske anfallaren Abu Danladi från UCLA, som valdes av Minnesota United FC. Danladi kan spela både centralt och på någon av kanterna i anfallet och kort efter draften sade Minnesotas tränare Adrian Heath att om allt stämmer så har de nu "probably have the most exciting young player in MLS on our hands". Danladi har haft vissa skadeproblem den senaste tiden och kunde bara spela i elva matcher under sin sista säsong på UCLA, men kunde delta i årets MLS Combine och presterade mycket bra där.Bland spelarna som valdes oväntat tidigt kan nämnas tysken Julian Gressel från Providence College, som Atlanta plockade som nummer åtta. I sitt tacktal på scenen visade han prov på en klanderfri amerikansk accent och de highlights jag har sett av honom ser även de mycket imponerande ut. Joe Holland, som valdes som nummer tio av Houston Dynamo, var också en överraskning. Holland är engelsman och kommer ursprungligen från London. Under sin collegekarriär har han framförallt visat prov på att vara en bra framspelare, vilket hans 28 assists på 78 matcher skvallrar om. Houstons tränare Wilmer Cabrera har även lyft fram Hollands mentalitet och det faktum att han är i princip tvåfotad. Zeiko Lewis, landslagsmittfältare för Bermuda som New York Red Bulls valde som nummer sjutton, visade prov på viss attityd i sitt tacktal och sade att han har för avsikt att bevisa att de lag som inte valde honom med de sexton tidigare valen gjorde fel i det.Dessa spelare valdes i draftens första runda:1., 21-årig anfallare från UCLA, draftad av2., 19-årig försvarare från Syracuse University, draftad av3., 19-årig mittfältare/anfallare från University of Akron, draftad av4., 19-årig anfallare från Duke University, draftad av5., 22-årig försvarare från University of Dayton, draftad av6., 19-årig mittfältare från UCLA, draftad av7., 22-årig försvarare från University of Connecticut, draftad av8., 23-årig mittfältare från Providence College, draftad av9., 22-årig mittfältare/anfallare från University of New Mexico, draftad av10., 23-årig mittfältare från Hofstra University, draftad av11., 21-årig mittfältare från University of Louisville, draftad av12., 21-årig försvarare från University of Maryland, draftad av13., 22-årig försvarare från University of Denver, draftad av14., 22-årif försvarare från University of North Carolina at Chapel Hill, draftad av15., 21-årig mittfältare från University of Denver, draftad av16., 21-årig försvarare/mittfältare från University of Connecticut, draftad av17., 22-årig mittfältare från Boston College, draftad av18., 21-årig mittfältare från Wake Forest University, draftad av19., 22-årig anfallare från UC Santa Barbara, draftad av20., 21-årig anfallare från University of Vermont, draftad av21., 21-årig försvarare från University of Notre Dame, draftad av22., 22-årig försvarare från Stanford University, draftad av Seattle Sounders FC Här kan ni läsa vilka spelare som valdes i runda nummer två. Där hittar vi tre spelare som jag vill lyfta fram. Till att börja med mittfältaren Napo Matsoso, som kommer från det lilla afrikanska landet Lesotho och som valdes som nummer 31 totalt av New England Revolution. Hans livshistoria porträtterades nyligen av NBC Sports i den här artikeln . Näst sist i den andra rundan valdes norrmannen Jo Vetle Rimstad från Radford University i Virginia och sist i andra rundan kom ett val som kommer orsaka mycket förvirring framöver i MLS. Seattle Sounders FC plockade nämligen Dominic Oduro, och då är det givetvis inte den ghananske anfallare som har spelat i MLS sedan 2006 och representerat bl.a. Houston Dynamo, Chicago Fire, Columbus Crew och Montreal Impact, utan det här är en annan ghanan med samma namn. Den här Dominic Oduro som Seattle draftade igår är tio år yngre, spelar ytterback eller yttermittfältare och är fostrad i Right to Dream Academy och Manchester City. Han kommer senast från spel i FC Nordsjælland och säsongen 2015 gjorde han tolv matcher i Superettan för IK Frej.Ytterligare två rundor ska hållas i draften. Dessa genomförs via telefonkonferens på tisdag 17 januari.