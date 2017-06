MLS Topp 30: De bästa värvningarna sedan 2009, plats 30-21

Johan Dykhoff listar de 30 bästa värvningarna i MLS sedan 2009. I denna artikel presenteras plats 30 till 21.

Jag kom häromveckan på idén att lista de 15 bästa värvningarna i MLS under min tid som MLS-entusiast, vilket jag räknar som från 2009 och framåt. 15 spelare visade sig vara alldeles för få, för det har gjorts så många bra värvningar under de år jag har följt MLS och det är många spelare som jag vill lägga ut texten om, så jag utökade listan till 30 namn och dessa presenterar jag i tre artiklar om tio spelare var. I begreppet värvningar räknar jag allt från draftval till värvningar av spelare utanför MLS. Några Homegrown Players har jag dock inte med.I den här artikeln presenterar jag spelare 30 till 21 på listan och de två resterande artiklarna kommer nästa vecka eller veckan därpå. I min bedömning av värvningarna har jag tagit i beaktning övergångssumma, spelarens prestationer i laget som han kom till, lagets framgång under spelarens tid där och i förekommande fall någon X-faktor av mer luddig natur.Pålitliga målskyttar växer inte på träd och därför jublar såklart tränare och sportchefer när de lyckas hitta en sådan. Nigerianen Fanendo Adi hör definitivt till kategorin pålitliga målskyttar. Han lånades av Portland Timbers från FC Köpenhamn under sommaren 2014 och gjorde omedelbart succé och köptes därför loss snabbt. Innan tiden i Köpenhamn hade Adi haft en stökig karriär med sejourer i Slovakien och Ukraina. I skrivande stund står Adi på 49 mål och elva assists på 105 grundseriematcher i MLS och han var väldigt viktig under Timbers guldsäsong. Utöver de poäng han gör är han dessutom stor, stark och riktigt jobbig att tampas med för motståndarförsvararen. Personligen har jag alltid tänkt att Adi är en ganska dålig avslutare, men sett till antal mål per avslut är Adi nästan på tiondelens procent lika bra som t.ex. Chris Wondolowski, och honom ser jag som allt annat än en dålig avslutare.Federico Higuaín kom sommaren 2012 till Columbus för att fylla de stora och passningsskickliga skor som landsmannen Guillermo Barros Schelotto hade lämnat efter sig när han flyttade hem till Argentina efter säsongen 2010. Guillermo Barros Schelotto hade briljerat i Columbus under fyra säsonger och att ersätta honom skulle knappast bli lätt. Higuaín har kanske inte riktigt nått upp till samma höjder som Barros Schelotto, för han har varken vunnit någon MVP-utmärkelse eller lett Columbus till någon MLS-titel, men han har i alla fall varit väldigt bra. Trots att han bara spelade halva säsongen 2012 blev han utsedd till det årets "Newcomer of the Year" i MLS. Från sin offensiva mittfältsposition styr och ställer han i Columbus offensiv och de säsonger han har fått vara skadefri har han legat på omkring tio mål och lika många assists. Att ha och ha haft mål- och poängfarliga spelare som Kei Kamara, Ola Kamara, Ethan Finlay och Justin Meram runtomkring sig försvårar inte direkt tillvaron heller.Kanadensaren Dwayne De Rosarios 2011-säsong var en riktigt speciell sådan. Han inledde säsongen i Toronto FC, bråkade sig sen bort därifrån och blev tradad till storsatsande New York Red Bulls för att sen inte ens tre månader senare bli tradad till D.C. United. I D.C. United hittade De Rosario storformen och vräkte in poäng. På 18 grundseriematcher i D.C. United stod han för 13 mål och sju assists från sin offensiva mittfältsposition. De Rosarios storform till trots missade D.C. United och just det användes som argument mot honom när MVP-utmärkelsen diskuterades hösten 2011. Den landade dock ändå i prisskåpet hemma mot De Rosario och han vann dessutom skytteligatiteln tack vare fler assists än Chris Wondolowski, som stannade på lika många mål den säsongen. Efter ytterligare en bra säsong i D.C. United dalade sen De Rosarios poängproduktion och efter säsongen 2013 flyttade han hem till Toronto FC och efter ett år där lade han skorna på hyllan. De Rosarios brinntid må ha varit ganska kort i D.C. United, men den lågan var oerhört varm.Den sierraleonske anfallaren Kei Kamara återvände inför säsongen 2015 till MLS efter en misslyckad 13/14-säsong i Middlesbrough. Han hamnade via MLS:s allokeringsranking i Columbus, ett lag som han hade representerat sina två första säsonger i MLS så långt tillbaka i tiden som 2006 och 2007. Innan flytten till Middlesbrough hade Kamara spelat ute till höger i ett tremannaanfall i Kansas, men i Columbus fick han ta platsen som "nia". Detta skulle visa sig vara ett klokt beslut av tränaren Gregg Berhalter. Kamara stod nämligen för 22 mål och åtta assists på 32 matcher under säsongen 2015. Hans 22 mål var lika många som Sebastian Giovinco mäktade med, men den sistnämnde fick titeln som skytteligavinnare tack vare fler gjorda assists. Kamaras fantastiska säsong räckte i alla fall till en plats i "Årets lag". I slutspelet samma säsong gjorde han flest mål och ett av dem kom i finalen, där dock Portland Timbers blev för svåra.Efter nio spelade ligamatcher under 2016, på vilka Kamara hade gjort fem mål, inträffade en incident i en hemmamatch mot Montreal då Columbus fick straff. Kamara ville då ta straffen för att fullborda sin professionella karriärs första hattrick. Federico Higuaín var dock förste straffskytt och ville inte låta Kamara ta straffen. Efter lite tjafs och lättare handgemäng vid straffpunkten slutade det med att Higuaín tog straffen och sköt den i mål. Kamara var mycket kritisk till Higuaíns agerande i uttalanden efter matchen och kallade honom självisk och en dålig lagkamrat. Kamara förminskade också Higuaíns roll i sin succé året innan. Fem dagar efter straffincidenten blev Kamara tradad till New England Revolution, där han spelar fortfarande. I utbyte fick Columbus två draftval, en plats i truppen för en utländsk spelare, general allocation money, targeted allocation money och en procentandel av en eventuell framtida övergångssumma. Kamara har i New England inte gjort mål med samma frekvens som i Columbus och har blivit beskylld för att passa dåligt in i New Englands spelsätt.Den franske mittbacken Aurélien Collin provspelade sig till ett kontrakt med Sporting Kansas City tidigt under säsongen 2011. Han hade innan dess haft en märklig karriär, som bl.a. hade innehållit en kort tid som ungdomsproffs på Mallorca och sejourer i bl.a. grekiska Panserraikos, Wrexham i engelska Conferenceligan och portugisiska Vitória. När han kom till Kansas var han ett oskrivet kort för de flesta men han gjorde sig snabbt ett namn med sin resoluta och stenhårda spelstil, vilket kompletterade mittbackskollegan Matt Besler oerhört väl. Under fyra säsonger kamperade den extroverte och hårdföre Collin och den lågmälde Besler ihop i Kansas mittbackspar med stor framgång. 2012 vann de cupen och det året kom Collin med i "Årets lag" i MLS. 2013 vann Kansas ligan och då fick Collin priset som finalens MVP. Collin blev mycket populär bland fansen i Kansas och profilerade sig vid sidan av planen genom sitt modeintresse. Han startade under tiden i Sporting Kansas City klädmärket AC78 och det resulterade även i en butik i Kansas City. Inför säsongen 2015 blev Collin tradad till Orlando och i april 2016 skeppades han iväg ytterligare en gång, denna gång till New York Red Bulls där han fortfarande spelar.Vi fortsätter på det franska spåret. Yttermittfältaren Sébastien Le Toux plockades av Philadelphia i expansionsdraften inför säsongen 2010. Han hade då en rätt intetsägande säsong i Seattle bakom sig under deras första säsong i MLS, efter att dessförinnan ha varit väldigt bra för dem på lägre nivå. Philadelphia hade det tufft under sin första säsong i MLS men Sébastien Le Toux briljerade däremot. Han gjorde Philadelphia Unions första mål, detta i en hemmamatch mot D.C. United i omgång två. I den matchen räckte det inte med ett mål utan han gjorde till och med tre. Totalt den säsongen blev det 14 mål och elva assists på 28 matcher och det räckte till en plats i "Årets lag". Efter ännu en bra säsong i Philadelphia blev Le Toux mycket överraskande tradad till Vancouver, något som drev Philadelphiafansen till vansinne eftersom Le Toux vid det här laget var en stor publikfavorit. Han blev halvvägs in på säsongen 2012 tradad på nytt, denna gång från Vancouver till New York Red Bulls, och återvände sen inför 2013 till Philadelphia. Han berättade då att han inte hade velat lämna Philadelphia från första början. Efter tre bra säsonger i Philadelphia blev han på nytt tradad, denna gång till Colorado Rapids under sommaren 2016 och inför årets säsong hamnade han i D.C. United. Le Toux är ingen särskilt spektakulär spelare men han var onekligen en viktig och poängfarlig spelare för Philadelphia.Spelare som draftas från college brukar sällan bli målmaskiner i MLS men det är precis vad Cyle Larin har varit så här långt. Han valdes först i draften inför Orlandos debutsäsong i MLS 2015 och förväntningarna var därför höga på honom för att vara rookie. Hans rookiesäsong går till historien som den kanske bästa någonsin i MLS, där han med sina sjutton mål krossade det tidigare målrekordet för rookies som låg på tolv. Han har sedan fortsatt göra mycket mål i MLS. Säsongen 2016 gjorde han fjorton och i skrivande stund har han gjort åtta den här säsongen. Dessvärre hade Larin det dåliga omdömet att köra bil ber usa d häromveckan och kommer därför vara borta från träningar och matcher i gissningsvis en månad, då han behandlas i MLS:s Substance Abuse and Behavioral Health Program. Ifall Larin sköter sig bättre utanför planen och inte tappar målstinget kommer han spela i en bra liga i Europa om några år.Toronto FC var tidigare, på den tiden de var MLS:s stora loserlag, helt hopplösa vad gäller värvningar. Spelare som lämnade Toronto blev superbra och spelare som kom till Toronto floppade på löpande band. En spelare som Toronto släppte, med facit i hand, orimligt billigt och som har levererat i sin nya klubb är den två äpplen höga ecuador ianen Joao Plata. Joao Jimmy Plata Cotera, som hans fullständiga namn är, var en av de utländska spelare som bjöds in till 2011 års MLS Combine och trots bra prestationer där valdes han så sent som nummer 49 i draften. Efter en bra rookiesäsong för Toronto 2011 inledde han 2012 svagt och lånades då tillbaka till sin förra klubb LDU Quito hemma i Ecuador. Inför MLS-säsongen 2013 var Jason Kreis och Garth Lagerwey på hugget och tradade till sig Plata i utbyte mot ett val i andrarundan i 2015 års MLS SuperDraft. Under åren i RSL har Plata vuxit fram till en av de mest spännande unga spelarna i MLS, med topp tio-placeringar på MLS:s "24 under 24"-lista både 2014 och 2015. Ifall Plata får vara skadefri, vilket han inte fick vara t.ex. 2015, gör han uppemot tio mål och lika många assists och med sin teknik och kvickhet kan han irritera motståndarbacklinjen i 90 minuter.Om man lånar in en spelare och denne blir lagkapten under sin första säsong så har man hittat något alldeles speciellt. Så var fallet när den i Schweiz uppvuxne portugisen José Gonçalves lånades in av New England Revolution från schweiziska Sion inför MLS-säsongen 2013. Han hade dessförinnan haft en brokig karriär med bl.a. sejourer i Venezia, Hearts, Nürnberg och St. Gallen. Under sitt första år i MLS vann han utmärkelsen "Defender of the Year" och kom med i "Årets lag". Han köptes loss från Sion efter säsongen och var en viktig pjäs i New Englands mittförsvar under de kommande tre säsongerna, bland annat 2014 då de gick till final. Idag är Gonçalves klubblös men han skulle säkert ha ett par bra MLS-säsonger i sig i ett lag som behöver en lugn och trygg mittbackReal Salt LakeAtt ha med en Chivas USA-spelare på den här listan kan tyckas märkligt, med tanke på hur usla de var under merparten av de säsonger de spelade i MLS från och med 2009. En som dock var allt annat än usel i Chivas USA var den mexikanske anfallaren Erick "Cubo" Torres. Som en av väldigt få ljuspunkter i klubben säsongerna 2013 och 2014, då han var inlånad från mexikanska Chivas, gjorde han sig ett namn i MLS och det bäddade för att Houston Dynamo sedermera slantade upp omkring $7 miljoner för att köpa loss honom när Chivas USA:s lades ned. Under Chivas USA:s sista säsong i MLS gjorde "Cubo" mer än hälften av deras mål och efter en riktigt trög start i Houston börjar han nu visa upp gammal god form igen. Från MLS-håll hoppas man också att "Cubo" ska locka mexikanska fans till läktarna, men någon rusning till Houston Dynamos matcher enbart tack vare honom kan man inte påstå att det har blivit.