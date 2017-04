MLS Topp 5: Fem vassa MLS-spelare som du troligen aldrig har hört talas om

Johan Dykhoff tar på sig hipstermössan och listar fem vassa spelare i MLS som troligen har passerat under radarn för de flesta svenska fotbollsfans.

Seth Sinovic, Sporting Kansas City



Vänsterbacken Seth Sinovic har jag haft ett gott öga till ända sedan säsongen 2011. Under försäsongen 2011 provtränade han sig till ett kontrakt med sin hemstads klubb Sporting Kansas City efter att överraskande ha blivit waivad efter en klart godkänd rookiesäsong i New England Revolution, detta dessutom i ett New England som då hade en oviss vänsterbackssituation. Inledningsvis under säsongen 2011 spelade Kansas med det honduranske rivjärnet Roger Espinoza som vänsterback, men när Espinoza flyttades upp som innermittfältare klev Sinovic in i som vänsterback och från och med sommaren det året var Sinovic bofast i startelvan. Inför säsongen 2012 valdes Sinovic av Montreal Impact i expansionsdraften och hotade då med att han hellre skulle lägga av än att flytta till Montreal. Lösningen blev att Kansas tradade till sig Sinovic i utbyte mot veteranmittfältaren Davy Arnaud och Sinovic kom således att bli kvar hemma i Kansas. Han var ordinarie de kommande tre säsongerna i vad som under den här perioden var ligans kanske bästa backlinje och den stora höjdpunkten under dessa år var givetvis ligatiteln 2013. Sinovic imponerade framförallt med en oerhörd arbetskapacitet och att han är en "local guy" gör inte hans popularitet mindre.



Säsongerna 2015 och 2016 blev besvikelser för Sinovic, som bara spelade tjugo grundseriematcher totalt under dessa två säsonger. Anledningen stavades dels skador och dels yngre spelare som Amadou Dia, Marcel de Jong och Jimmy Medranda som har fått och tagit chansen när den har givits. Dia och de Jong har dock nu lämnat Kansas medan Medranda i år verkar testas i någon form av mittfältsroll, och det har gjort att Sinovic återigen är förstavalet som vänsterback. I år har han spelat varenda minut i ligan och i den senaste matchen, där Kansas piskade till Colorado med 3-1 på hemmaplan, gjorde Sinovic i sin 158:e grundseriematch äntligen sitt första grundseriemål. Borträknat möjligen han själv och hans närmaste anhöriga är ingen gladare än jag över att fotbollslivet leker igen för Sinovic.



Taylor Kemp, D.C. United



Vi fortsätter på vänsterbackspåret och landar i huvudstadslaget D.C. United. Deras vänsterback Taylor Kemp draftades inför säsongen 2013 som nummer 14 totalt, detta efter fyra års collegespel på University of Maryland. Gissningsvis hade D.C. United scoutat honom väl eftersom han spelade collegefotboll så pass nära som i Maryland. Efter två säsonger där han inte fick så mycket speltid och därför lånades ut till Richmond Kickers i USL tog Kemp över vänsterbacksplatsen i D.C. United under 2015 och den har han inte släppt sedan dess. Det Kemp inte minst bidrar med till D.C. United är att han har en helt fenomenal vänsterfot. Ifall man skulle ranka MLS:s fem bästa vänsterfötter skulle det krävas mycket övertalning för att jag skulle gå med på att ha Kemp utanför listan. Kemp tar hörnor, frisparkar och hänger med framåt för att slå inlägg och har därför båda de två senaste säsongerna gjort sex assists. Han har dessutom visat både en och två gånger att han kan skjuta från distans. Tidigare i år togs han ut till det amerikanska landslagets januariläger av den MLS-vänlige förbundskaptenen Bruce Arena, dock utan att få någon speltid. Ifall en allsvensk sportchef hade haft det dåliga omdömet att be mig tipsa om en offensivt skicklig vänsterback i MLS hade mitt reflexmässiga svar blivit Taylor Kemp.



Jeff Attinella, Portland Timbers



Efter två fina säsonger i Tampa Bay Rowdies i NASL värvades den Floridabördige målvakten Jeff Attinella av Real Salt Lake inför säsongen 2013. Där hade han det tveksamma nöjet att bli reserv bakom en av MLS:s bästa målvakter genom tiderna, nämligen Nick Rimando. Jett Attinella fick därför nöja sig med att spela när Rimando var skadad, avstängd eller borta på landslagsspel. Totalt blev det 29 matcher över fyra säsonger i Real Salt Lake, men när han väl fick chansen presterade han ofta bra. En match som jag särskilt minns är 2-1-segern hemma mot Toronto FC säsongen 2015, då Attinella storspelade och bl.a. höll Sebastian Giovinco mållös.



Inför årets säsong valdes Attinella i expanionsdraften av Minnesota United FC, något som jag för övrigt hade tippat att de skulle göra i en "Inför expansionsdraften"-artikel, och jag tänkte då att Attinella äntligen skulle få chansen som förstamålvakt i MLS. Så blev det dock inte, för han blev tämligen omgående tradad till Portland Timbers där han nu är andremålis bakom nyzeeländaren Jake Gleeson. Gleeson är klar etta i Portland men när han väl inte kan spela kan man räkna med att Attinella kommer kliva in och göra ett bra jobb.



Michael Barrios, FC Dallas



Det har varit enbart defensiva spelare så här långt på listan, så nu kommer två offensiva spelare avslutningsvis. Michael Barrios är som många andra i FC Dallas sydamerikan, närmare bestämt colombian. Han kom till Dallas inför säsongen 2015 från Uniautónoma i hemlandet och gjorde direkt avtryck i MLS. Tillsammans med landsmannen Fabián Castillo på andra kanten bildade Barrios ett av de bästa yttermittfältsparen i ligan. Castillo har sedan dess sålts till turkiska Trabzonspor men Barrios är kvar och det ska Dallas och deras fans vara glada över. Barrios är bara 163 centimeter lång men är vindsnabb och har dessutom visat sig vara relativt målfarlig. Under debutsäsongen i MLS gjorde han sju mål och ifjol blev det ännu lite bättre med nio. Någon fantastisk framspelare är han inte, vilket hans blott fem assists sedan ankomsten till MLS skvallrar om, men FC Dallas är ett av ligans roligaste lag att se och Barrios spelar ingen liten roll i det. Barrios är också ett av många exempel på hur vassa Dallas är på att scouta spelare i Sydamerika.



Aaron Kovar, Seattle Sounders FC



Vi avslutar listan så som vi inledde den, nämligen med en lokal förmåga. Aaron Kovar är född och uppvuxen i Seattle och tillhörde Sounders akademi mellan 2010 och 2012. Därefter spelade han collegefotboll i två år för Stanford University innan han skrev på ett kontrakt som en Homegrown Player inför MLS-säsongen 2014. Att säga att Kovar, som framförallt spelar yttermittfältare, har tagit MLS med storm vore att ta i. Under sina tre första säsonger spelade han 25 matcher, varav tolv från start. För att få mer speltid har han under sin MLS-karriär lånats ut till Orange County Blues och Sounders andralag i USL. Han har bara gjort en poäng i MLS, i form av ett mål borta mot New England (som var dock ganska snyggt). Förra säsongen, då Seattle ju vann MLS-titeln, var Kovars klart bästa sett till speltid men säsongen förstördes sedermera av en fraktur på ena nyckelbenet.



Varför gillar jag Kovar så mycket att han får en plats på den här listan, då? Jo, han är inte det minsta orädd på planen, han tar gärna skott från distans och han har ett sjuhelvetes tillslag med vänsterfoten. Jag är ett stort fan av spelare som vågar skjuta från distans och den egenskapen hos Kovar har inte gått obemärkt förbi hos mig. Hans gamla lagkamrat Herculez Gomez, som nu är expert på ESPN, är också ett fan av Kovar och han sa nyligen till hemsidan Sounder at Heart om Kovar att "The sky’s the limit for him. He can be as good as he wants to be". Just för tillfället är Kovar indisponibel på grund av en ljumskoperation.