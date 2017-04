MLS Topp 5: What ever happened to...

Johan Dykhoff listar fem gamla MLS-spelare och går igenom vad de har haft för sig sedan de lämnade MLS.

2010 års förstaval i draften, den Kinshasafödde anfallaren Danny Mwanga, har sannerligen inte haft det lätt de senaste åren. Efter ett bra rookieår i MLS och ett hyfsat andra år i Philadelphia har karriären sakta men säkert gått utför för Mwanga och i skrivande stund är han klubblös. Halvvägs in på säsongen 2012 tradades han från Philadelphia till Portland Timbers och han återvände därmed till delstaten Oregon där han hade studerat och spelat collegefotboll i yngre år. För Portland Timbers gjorde han tre mål på 18 matcher men inför säsongen 2013 tradades han på nytt, denna gång till Colorado Rapids. I Colorado gjorde Mwanga under 2013 och 2014 bara 19 matcher, varav sju från start, och hans enda poäng var en assist. Under andra halvan av 2014, då han var långt ned i anfallshierarkin i Rapids, lånades han ut till New York Cosmos i NASL.Mwanga valdes sen av Orlando City SC i expansionsdraften inför säsongen 2015 men gjorde där bara fyra matcher i MLS varav en från start. Orlando släppte Mwanga efter säsongen 2015 och han skrev då på för Tampa Bay Rowdies i NASL, men inte heller där lossnade det. Efter åtta mållösa matcher lånades han ut till ligakonkurrenten Ottawa Fury FC, som kom att sluta sist under hösthalvan av NASL. Mwanga gjorde där ett mål och en assist på åtta matcher men fick inte förnyat förtroende efter säsongen vare sig hos Ottawa eller Tampa Bay. Idag är han som sagt klubblösAndre Akpan är en av få spelare som studerade på och spelade collegefotboll för Harvard University innan MLS-karriären tog vid. Precis som den nyss nämnde Danny Mwanga är Akpan en anfallare som plockades i 2010 års MLS SuperDraft. Akpan valdes dock som nummer 22 och förväntningarna på honom var således inte lika höga, även om han hade erfarenhet av U20-landslagsspel för USA . Akpan kom precis som Mwanga att bli något av en journeyman, som hann avverka ett flertal klubbar utan att göra något större avtryck någonstans. Han draftades av Colorado Rapids och spelade där mellan från 2010 och början av 2013. Han fick mestadels förlita sig till inhopp och gjorde fyra mål på 29 grundseriematcher för Colorado. 2013 och 2014 spelade han för New York Red Bulls respektive New England Revolution. För Red Bulls gjorde han tolv matcher, varav bara en från start, och för New England fick han ingen speltid i MLS.Efter att ha lämnat New England efter säsongen 2014 avslutade Akpan sin spelarkarriär och återvände till Harvard University för att ta en masterexamen. Han har sedan dess bl.a. arbetat för välgörenhetsorganisationen U.S. Soccer Foundation, varit talangscout för D.C. United och jobbar nu som koordinator för Major League Soccer på deras huvudkontor i New York.Den Parisfödde anfallaren Saër Sène kom till New England Revolution inför säsongen 2012 efter några säsonger i Bayern Münchens andralag. Sène kom att göra två och en halv säsong i New England, där särskilt den första var framgångsrik med elva mål och tre assists på 25 matcher. Sènes poängproduktion avtog dock med tiden och i augusti 2014 tradades han till New York Red Bulls. I motsatt riktning gick då för övrigt den nyss nämnde Andre Akpan. Sène gjorde bara fem inhopp i Red Bulls under säsongen 2014 och flyttade sen tillbaka till Europa. Han har hunnit avverka flera korta och inte särskilt framgångsrika sejourer i olika klubbar och länder sedan dess. Han har representerat haveriklubben Blackpool, SV Wehen och Stuttgarter Kickers i Tyskland och idag spelar han för FC Montana, som är särklassig jumbo i bulgariska ligan.Esten Joel Lindpere var en av många nordeuropeiska spelare som representerade New York Red Bulls under Hasse Backes tid som tränare där. Lindpere kom precis som Backe till klubben inför säsongen 2010. Lindpere kom då senast från ett par säsonger i norska Tromsø och hade tidigare i karriären, borträknat en kort lånesejour i bulgariska CSKA, Sofia bara spelat i hemlandet Estland. Lindpere kom att göra tre säsonger på Red Bulls mittfält och blev populär figur tack vare sitt hårda arbete, sin poängproduktion och han skrev sig dessutom in i klubbens historia genom att göra det första målet någonsin på Red Bull Arena, detta i en träningsmatch mot Santos i mars 2010. Han blev efter sin första säsong utsedd till lagets ”Most Valuable Player”. Totalt blev det 97 grundseriematcher, 15 mål och 18 assists över tre säsonger i Red Bulls för Lindpere.Inför säsongen 2013 blev Lindpere lite överraskande tradad till Chicago Fire. Tiden i Fire blev inte lika lyckosam för Lindpere som hans år i New York Red Bulls. Fire missade slutspel på målskillnad säsongen 2013 och Lindpere drogs med skador och kunde bara starta 18 grundseriematcher under säsongen. Två mål och åtta assists mäktade han med och återvände sen till Europa inför säsongen 2014. Då skrev han på för Baník Ostrava i slovakiska ligan och efter ett år där återvände han till Estland och Nõmme Kalju, där han som femtonåring hade gjort sin debut som seniorspelare. Idag spelar den 107-faldige A-landslagsmannen Lindpere för JK Tallinna Kalevs tredjelag i femte divisionen i Estland.Den förste japan ske spelaren någonsin i MLS har hittat tillbaka till USA efter en kort utflykt i Europa, om än på lägre nivå jämfört med tidigare tidigare. Ytterbacken Kimura, som mellan 2003 och 2006 studerade på och spelade collegefotboll för Western Illinois University, draftades så sent som nummer 35 i 2007 års MLS Supplemental Draft av Colorado Rapids men kom trots det att bli en långvarig och pålitlig spelare i MLS. Han spelade 117 grundseriematcher och gjorde fyra mål och åtta assists för Colorado Rapids. Höjdpunkten var säsongen 2010 då Kimura dels gjorde det mål som tog Rapids till final, i form av ett inåtskruvat inlägg som gick förbi alla spelare och in i mål, och sen spelade han 120 minuter i finalen där Rapids besegrade FC Dallas.I juli 2012 tradades Kimura till Portland Timbers, men redan inför säsongen 2013 tradades han på nytt, denna gång till New York Red Bulls. Han spelade i Red Bulls under de lyckosamma säsongerna 2014 och 2015, men fick sedan inte förlängt avtal. Efter att ha lämnat Red Bulls ville Kimura testa vingarna i Europa. Han landade i februari 2015 ett kontakt med polska Widzew Lódz, men blev bara kvar där en halv säsong. Sedan dess har Kimura återvänt till USA och har hunnit avverka sejourer i två numera nedlagda NASL-klubbar, nämligen Atlanta Silverbacks och Rayo OKC, och idag spelar han för Chicago Fires samarbetspartners Tulsa Roughnecks i USL. Kimura må fylla 33 om ett par veckor, men jag utesluter inte att något lag i MLS kan tänkas slå hans agent en signal ifall det kriser på ytterbackspositionerna.