New York City FC värvar finsk landslagsmittfältare

New York City FC har värvat den finske landslagsmittfältare Alexander Ring. 25-åringen Ring kommer senast från spel i Kaiserslautern och har spelat 41 A-landskamper för Finland.

Ännu en nordisk spelare är klar för spel i MLS och denna gång handlar det om en spelare från vårt östra grannland. Alexander Ring, en 25-årig innermittfältare, har värvats av New York City FC från Kaiserslautern i 2. Bundesliga . Där har han spelat i tre och en halv säsong och han har även representerat Borussia Mönchengladbach, HJK, Tampere United och HJK:s reservlag Klubi-04 på seniornivå. Ring har spelat 41 A-landskamper för Finland och gjort ett mål. Han representerade även Finland från U17- upp till U21-nivå i yngre år. Ring är född i Helsingfors men är uppvuxen i både Tyskland och Belgien.Ring är en innermittfältare åt det mer defensiva hållet och kan tänkas få konkurrera om speltid med t.ex. Andrea Pirlo, Mikkel Diskerud, Mikey Lopez och nyförvärvet Miguel Camargo på New York City FC:s innermittfält. Tränaren Patrick Vieira kallar Ring "a midfielder who can contribute on both sides of the game, both defensively and offensively and he gives us another great option either at the base of midfield or box-to-box" i ett uttalande till klubbens hemsida. Han blir den tredje finska spelaren att värvas till MLS den här vintern efter Rasmus Schüller (Minnesota United FC) och Jukka Raitala (Columbus Crew SC).