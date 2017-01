Dax McCarty lämnar New York Red Bulls för Chicago Fire.

New York Red Bulls lagkapten tradad till Chicago Fire

New York Red Bulls lagkapten och innermittfältare Dax McCarty har blivit tradad till Chicago Fire. McCarty kom till New York Red Bulls i juni 2011 och är den spelare i klubbens historia som har spelat flest matcher för dem. I utbyte mot trotjänaren McCarty får New York Red Bulls $400,000 i General Allocation Money, fördelat jämnt över 2017 och 2018.





McCarty inledde sin MLS-karriär med fem säsonger i FC Dallas och kom till New York Red Bulls sommaren 2011 efter en kort sejour i D.C. United. I utbyte fick Red Bulls ge Dwayne De Rosario, som briljerade i D.C. United och vann MVP-utmärkelsen den säsongen. McCarty blev dock även han en lyckad värvning för Red Bulls. Han tog omgående en ordinarie plats centralt på mittfältet och gjorde ett förtjänstfullt jobb lite grann i det tysta bakom offensiva stjärnor som Thierry Henry och sedermera



I och med den här traden byter McCarty alltså från Eastern Conferences bästa lag till det sämsta, sett till förra årets tabellplaceringar. Med all säkerhet innebär även denna trade, i kombination med lånet av brassen Juninho från mexikanska Tijuana, att Chicago Fires ryktade värvning av Bastian Schweinsteiger från Manchester United nu är helt avskriven.

2017-01-17 07:30:00

