Sebastián Blanco från San Lorenzo är klar för Portland Timbers.

Ny argentinare klar för Portland Timbers

Portland Timbers har värvat en ny argentinare, denna gång i form av yttermittfältaren Sebastián Blanco från San Lorenzo. 28-åringen har även ett förflutet i bl.a. West Bromwich Albion och Metalish Kharkiv.





2011 flyttade Blanco till ukrainska Metalist Kharkiv, där han blev lagkamrat med bl.a. landsmännen Cristian Villagra och Jonatan Cristaldo. Han spelade 68 ligamatcher och gjorde tio mål för Metalist innan han under sommaren 2014 flyttade till West Bromwich Albion i



Blando har spelat två A-landskamper för Argentina, även om det var ett tag sen nu och det var bara frågan om träningsmatcher. Han debuterade i maj 2009 i en match mot Panama, som Argentina vann med 3-1, och ett år senare gjorde han ett mål när Argentina besegrade Haiti med 4-0.



Portland ska, enligt ESPN, ha betalat omkring $4 miljoner till San Lorenzo för Blanco och han kommer i Portland tjäna runt $1,3 miljoner per år. Han kommer därmed räknas som en Designated Player för Portland och han blir Designated Player nummer tre i truppen efter Diego Valeri och Fanendo Adi. Enligt ESPN ska också Fenerbahce och Club América ha varit intresserade av Blanco.



2017-02-04 19:19:00

