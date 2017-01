Benjamin Angoua, här spelandes för Guingamp.

Nytt mittbackspar klart för New England Revolution

New England Revolution har förstärkt truppen med ett helt nytt mittbackspar. Slovenen Antonio Delamea Mlinar har värvats från Olimpija Ljubljana och ivorianen Benjamin Angoua har lånats in från Guingamp.





Antonio Delamea Mlinar är 25 år gammal och har spelat för Interblock och Olimpija Ljubljana i slovenska ligan under sin seniorkarriär. Han har representerat sitt land från U17- upp till U21-nivå och fick också A-landslagsdebutera i höstas i en träningsmatch borta mot Polen som slutade 1-1. Antonio Delamea Mlinar blir den förste slovenske spelaren någonsin i MLS och han har värvats med hjälp av Targeted Allocation Money.



Benjamin Angoua är 30 år gammal och kommer som sagt ursprungligen från



Värvningen av dessa två mittbackar görs efter att portugisen José Gonçalves kontrakt gått ut efter fjolårssäsongen. Att döma av att dessa två värvningar nu har gjorts verkar det ytterst osannolikt att Gonçalves, som tidigare var lagkapten och som 2013 blev utsedd till MLS:s bästa försvarare och kom med i "Årets lag", kommer återvända till New England. New England Revolution har föga förvånande plockat in förstärkningar till sin backlinje och de har gjort det genom att vända blickarna mot Europa. Två mittbackar har värvats och det handlar om slovenen Antonio Delamea Mlinar från Olimpija Ljubljana och ivorianen Benjamin Angoua från Guingamp.Antonio Delamea Mlinar är 25 år gammal och har spelat för Interblock och Olimpija Ljubljana i slovenska ligan under sin seniorkarriär. Han har representerat sitt land från U17- upp till U21-nivå och fick också A-landslagsdebutera i höstas i en träningsmatch borta mot Polen som slutade 1-1. Antonio Delamea Mlinar blir den förste slovenske spelaren någonsin i MLS och han har värvats med hjälp av Targeted Allocation Money.Benjamin Angoua är 30 år gammal och kommer som sagt ursprungligen från Elfenbenskusten . Han debuterade i seniorsammanhang för Africa Sports d'Abidjan i högsta ligan i Elfenbenskusten innan det 2006 bar av till Ungern och spel för Budapest Honvéd till och med halvvägs in på säsongen 09/10. Då flyttade Angoua till Valenciennes i Ligue 1 och han har spelat i den franska högsta ligan sedan dess, dock bytte han till Guingamp sommaren 2014. Angoua har spelat 17 A-landskamper för Elfenbenskusten och var bl.a. med i trupperna till Afrikanska mästerskapen 2010 och 2012 samt VM 2010. Angoua är inlånad över säsongen 2017 och därefter har New England en option som möjliggör en permanent övergång.Värvningen av dessa två mittbackar görs efter att portugisen José Gonçalves kontrakt gått ut efter fjolårssäsongen. Att döma av att dessa två värvningar nu har gjorts verkar det ytterst osannolikt att Gonçalves, som tidigare var lagkapten och som 2013 blev utsedd till MLS:s bästa försvarare och kom med i "Årets lag", kommer återvända till New England.

0 KOMMENTARER 132 VISNINGAR 0 KOMMENTARER132 VISNINGAR JOHAN DYKHOFF

2017-01-27 22:55:00

ANNONS:

Fler artiklar om USA

USA

2017-01-27 22:55:00

USA

2017-01-26 10:22:00

USA

2017-01-17 07:30:00

USA

2017-01-15 21:10:00

USA

2017-01-14 12:45:00

USA

2017-01-09 09:00:00

USA

2017-01-07 18:33:00

USA

2017-01-03 14:45:00

USA

2016-12-22 08:45:00

USA

2016-12-21 08:30:00

ANNONS:

New England Revolution har förstärkt truppen med ett helt nytt mittbackspar. Slovenen Antonio Delamea Mlinar har värvats från Olimpija Ljubljana och ivorianen Benjamin Angoua har lånats in från Guingamp.Expansionslaget Minnesota United FC har värvat två allsvenska spelare. Det handlar om Häckens finske innermittfältare Rasmus Schüller och IFK Göteborgs målvakt John Alvbåge. För Schüller är det frågan om ett rent köp medan det för Alvbåge initialt är frågan om ett lån fram till sommaren.New York Red Bulls lagkapten och innermittfältare Dax McCarty har blivit tradad till Chicago Fire. McCarty kom till New York Red Bulls i juni 2011 och är den spelare i klubbens historia som har spelat flest matcher för dem. I utbyte mot trotjänaren McCarty får New York Red Bulls $400,000 i General Allocation Money, fördelat jämnt över 2017 och 2018.Johan Dykhoff presenterar Hammarbys nyförvärv Gershon Koffie, den ghananske innermittfältaren som kommer från sex raka säsonger i MLS.Igår kväll svensk tid inleddes 2017 års MLS SuperDraft. Här följer en sammanfattning av vad som har hänt än så länge.Johan Dykhoff har intervjuat Patrick Ouckama, fotbollstränare på Ithaca College, för att få veta mer om fotbollen i den lilla staden Ithaca i staten New York.Bruce Arenas första trupp som nygammal förbundskapten för USA har tagits ut. 32 spelare, där alla spelar eller senast spelade i MLS, har Arena kallat in varav sju spelare inte har gjort några tidigare A-landskamper. Ett träningsläger inleds 10 januari och avslutas med träningsmatcher mot Serbien och Jamaica vid månadsskiftet.Seattle Sounders FC:s svenske mittfältare Erik Friberg flyttar hem till BK Häcken. Friberg kom till Sounders sommaren 2015, detta för en andra sejour i klubben efter att även ha spelat för dem 2011, och avslutade snyggt med en MLS-titel. Kontraktet med Häcken, där han också spelade mellan 2007 och 2010, är på fyra år.Johan Dykhoff intervjuar Corey Miller, fotbollstränare på det i Austin belägna Concordia University Texas, för att få veta mer om Austin och dess fotboll. Det pratas bland annat om stadens fotbollskultur, hur Miller scoutar spelare till sitt lag och vad som är det bästa med att jobba som collegefotbollstränare.Chicago Fire har värvat den ungerske landslagsanfallaren Nemanja Nikolic, som på 56 ligamatcher i polska Legia Warszawa har gjort 40 mål. Den snart 29-årige Nikolic är född i Serbien men har spelat 23 A-landskamper för Ungern. Chicago Fire kom den gångna säsongen sist inte bara i Eastern Conference utan i hela MLS.