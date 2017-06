Cyle Larin (lila tröja) har åkt fast för rattfylla.

Orlandostjärna fast för rattfylla

Cyle Larin, fruktad målskytt för Orlando City SC och A-landslagsman för Kanada, har åkt fast för rattfylla. 22-åringen kommer i och med detta varken få träna med laget eller spela matcher under en tid framöver.

Orlando City SC:s kanadensiske landslagsanfallare Cyle Larin har åkt fast för rattfylla. Det var under småtimmarna på torsdagen som 22-åringen stannades av polis efter att ha kört på fel sida av vägen och i ett alkoholtest blåste han över dubbla den tillåtna gränsen.



Larin kommer nu behandlas inom ramen för MLS:s Substance Abuse and Behavioral Health Program och kommer varken få träna eller spela matcher med Orlando förrän klartecken har givits från programmets läkare och MLS har gjort klart sin utredning. Av erfarenhet, vilket består av när Philadelphia Unions anfallare C.J. Sapong åkte fast för samma brott i maj 2015, kan man anta att Larin blir borta från spel i knappt en månad.



I ett uttalande på Orlando City SC:s hemsida skriver Larin att "I want to apologize to my family, fans, teammates, Orlando City, and Canada Soccer for putting myself in this position. I’m sorry for the disappointment this has caused everyone. I always wish to live up to the high standards set by my club, Canada, and my family. I will do everything possible to never place myself in this position again and regain everyone's trust." Från klubbhåll skriver man att man är "mycket besviken" på Larins handlingar och att man inte tar lätt på det inträffade.



Cyle Larin valdes först i draften inför säsongen 2015 och slog under sitt första år i MLS målrekord för rookies med 17 stycken. Ifjol gjorde han 14 och den här säsongen har han gjort åtta mål på 15 matcher. Under båda hans tidigare säsonger och så här långt under årets säsong har Larin varit Orlandos bästa målskytt. Larin har spelat 20 A-landskamper för Kanada och gjort fem mål.

2017-06-16 17:08:00

