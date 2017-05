Om några år kommer ännu fler åskådare kunna se Portland Timbers live.

Portland Timbers planerar utbyggnad av arenan

Portland Timbers är på väg att bygga ut sin arena Providence Park. Arenan ska efter ombyggnationen ta in lite drygt 25,000 åskådare och projektet budgeteras till $50 miljoner.

I onsdags röstade Portland City Council, det vill säga staden Portlands motsvarighet till kommunfullmäktige, ja till Portland Timbers önskan om att bygga ut sin arena Providence Park. Projektet budgeteras till $50 miljoner och kommer ett finansieras av Portland Timbers själva, men en del av uppgörelsen är att momsen på biljetterna till de 4,000 nya platserna ska slopas under de tio första åren. 4,000 ytterligare platser på Providence Park skulle innebära en total kapacitet på lite drygt 25,000. Timbers säljer idag regelbundet ut sina hemmamatcher och har en väntelista för säsongskort på över 13,000 personer.



Projektet består av att fyra ytterligare etager byggs ovanpå Providence Parks östra läktare. Det kommer antingen sättas igång efter årets säsong eller nästa års. Beroende på startdatum kommer utbyggnaden vara klar antingen till början av säsongen 2019 eller 2020.



Det som idag heter Providence Park stod klart 1926 och har genomgått ett flertal större renoveringar under årens lopp. Senast var inför Timbers MLS-inträde säsongen 2011 då arenan byggdes om från att vara en basebollarena till att anpassas för fotboll och amerikansk fotboll, detta till en kostnad av $36 miljoner som staden och Portland Timbers ägare delade på.

0 KOMMENTARER 98 VISNINGAR 0 KOMMENTARER98 VISNINGAR JOHAN DYKHOFF

2017-05-13 11:59:00

