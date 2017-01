Presentation av Hammarbys nyförvärv Gershon Koffie

Johan Dykhoff presenterar Hammarbys nyförvärv Gershon Koffie, den ghananske innermittfältaren som kommer från sex raka säsonger i MLS.

Gershon Koffie föddes 25 augusti 1991 i Koforidua i östra Ghana. Han är ett av tre barn till föräldrarna Jemima och George. Gershon inledde sin seniorfotbollskarriär i den Accrabaserade klubben International Allies reservlag. International Allies är historiskt sett inte någon av de större klubbarna i Ghana. Numera spelar de i ghananska Premier League men de gjorde inte det under Gershon Koffies tid i klubben.Under sommaren 2010 skrev Koffie på ett kontrakt med Vancouver Whitecaps, som då spelade i den av det amerikanska fotbollsförbundet tillfälligt inrättade ligan USSF Division 2 Professional League. Koffie hade dessförinnan provtränat både med Hammarby och danska Randers. Tom Soehn, som vid den här tidpunkten arbetade som Director of Soccer Operations för Whitecaps, hade imponerats av Koffie under en turnering i Ghana ett halvår innan kontraktet skrevs och lobbade för att ro värvningen av den då nittonårige mittfältaren i hamn. Vid det här laget var det redan klart att Whitecaps skulle ta klivet upp till MLS året därpå tillsammans med Portland Timbers. Koffie hann göra en dryg handfull ligamatcher för Whitecaps i USSF Division 2 Professional League innan det var dags för spel i MLS.I februari 2011 skrev Koffie på ett nytt kontrakt med Whitecaps, som innebar att han följde med laget upp i MLS. Den dåvarande Whitecapstränaren Teitur Thordarsson beskrev i samband med att det meddelades om kontraktsförlängningen Koffie som en fantastisk bollvinnare som spelar fysiskt men är disciplinerad. Totalt blev det fem MLS-säsonger i Whitecaps för Koffie. Under dessa spelade han 133 matcher, varav 116 från start, och på dessa matcher stod han för nio mål och sju assists. Under den här perioden drog han på sig 29 gula kort och ett rött. Under sina två första säsonger i MLS var han en av de spelare i MLS som orsakade allra flest frisparkar. De senaste säsongerna har han dock legat klart längre ned i den statistiken. 2012 rankades Koffie som nummer tolv på MLS:s officiella hemsidas lista över de 24 bästa spelarna i ligan under 24 års ålder. Året därpå rankades han som nummer sjutton på samma lista.Whitecaps var inte överdrivet framgångsrika under Koffies tid i klubben. De kom sist i hela MLS under sin första säsong i ligan och de kommande fyra säsongerna nådde de förvisso slutspel tre gånger, men kom som bäst till kvartsfinal. 2015 vann de dock Canadian Championship , vilket är motsvarigheten till Svenska Cupen för kanadensiska lag.Inför MLS-säsongen 2016 blev Koffie tradad tvärs över kontinenten till New England Revolution. Koffie hade de senaste säsongerna inte varit helt ordinarie i Whitecaps och togs nu in av New England som ersättare till den amerikanske landslagsmittfältare Jermaine Jones, som hade flyttat till Colorado Rapids. Att New Englands nyligen värvade ivorianske innermittfältare Xavier Kouassi, som skulle ansluta från sin schweiziska klubb Sion under sommaren, slet av ett korsband när bläcket på MLS-kontraktet nätt och jämnt hade hunnit torka bidrog också säkerligen till beslutet att hämta in Koffie. Övergången till New England blev klar bara tre dagar efter att det bekräftats att Kouassi slitit av korsbandet. När Koffie lämnade Vancouver var han den spelare som hade spelat flest minuter i MLS för klubben och bara en av två kvarvarande spelare från premiärmatchen i MLS säsongen 2011. I utbyte mot Koffie fick Whitecaps en andel av en eventuell framtida transfersumma samt general allocation money och targeted allocation money.Året i New England hade sin beskärda del av besvikelser för Koffie. Han var förvisso ordinarie när han var skadefri och inledde säsongen mycket bra, men missade sju raka matcher under sommaren på grund av en knäskada och New England missade slutspel för första gången sedan 2012. Koffie drog också på sig flest kort i laget trots att han inte var ens bland de tio främsta i antal spelade minuter.Utöver spel i MLS har Koffie även viss erfarenhet av landslagsspel. I yngre år spelade han nämligen för Ghanas U20-landslag. 2011 var han en del av Ghanas trupp i African Youth Championship och i den truppen fanns utöver Koffie bl.a. spelare som Kwame Karikari (tidigare i AIK), Masahudu Alhassan (tillhör Udinese men är utlånad till Perugia) och Richmond Boakye (tidigare i bl.a. Genoa och Atalanta). Koffie har dock ännu inte spelat för Ghanas A-landslag. Sedan 2013 har han ett så kallat Canadian Permanent Residency, motsvarande permanent uppehållstillstånd i Kanada, och han har själv sagt att gärna skulle representera Kanada på A-landslagsnivå. För detta skulle dock även krävas att han blir kanadensisk medborgare.Koffies MLS-kontrakt gick ut efter fjolårets säsong och han kommer således på fri transfer till Hammarby. Den andel av en framtida övergångssumma som Vancouver förhandlade sig till från New England blev således helt värdelös. Speciellt billig i drift kan man dock inte anta att Koffie kommer bli för Hammarby. Enligt den senast släppta lönelistan från MLS:s spelarfack tjänade Koffie förra året $261,000, vilket översatt till svenska kronor blir ganska exakt två och en halv miljon och följaktligen en månadslön på omkring tvåhundratusen. Koffie är dock en för sin ålder rutinerad och bra defensiv mittfältare och jag både tror och hoppas att han kommer lyckas väl i Hammarby. Att båda hans tidigare klubbar Vancouver och New England spelar på konstgräs på sina respektive hemmaarenor gör att Koffie har stor erfarenhet av sådant underlag, och det skadar knappast nu när Tele2 Arena är hans hemmaplan, och i och med att det har försvunnit ett par mittfältare från Hammarby under vintern känns det här som en bra värvning. Ifall det inte har framgått så hejar jag på Hammarby, säger jag så här avslutningsvis.