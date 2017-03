Clint Dempsey gjorde tre mål för USA mot Honduras.

Promenadseger för USA mot Honduras

USA vann natten mot lördag VM-kvalmatchen hemma mot Honduras med hela 6-0. Clint Dempsey gjorde tre mål medan Christian Pulisic stod för ett mål och två assists. Matchen var Bruce Arenas första tävlingsmatch sedan han återvände till posten som amerikansk förbundskapten.

2017-03-25 16:28:00

Bruce Arena är tillbaka på posten som amerikansk förbundskapten och hans första tävlingsmatch sedan återkomsten slutade på ett mycket bra sätt. Natten mot lördag svensk tid promenerade USA över Honduras med hela 6-0 på Avaya Stadium i San Jose. Segern innebar att USA tog sina första poäng i det gruppspel som är den sista VM-kvalrundan i CONCACAF, detta efter att ha inlett kvalrundan med två raka förluster under ledning av Jürgen Klinsmann.USA ställde i den här matchen upp med Tim Howard i mål och framför honom en backlinje från höger med Geoff Cameron, Omar Gonzalez, John Anthony Brooks och Jorge Villafaña. På fyrmannamittfältet startade Sebastian Lletget, Christian Pulisic, Michael Bradley och Darlington Nabge och längst fram startade Clint Dempsey och Jozy Altidore. Sex av elva spelare i den amerikanska startelvan kom alltså från MLS-klubbar. Även Honduras hade många MLS-spelare från start, såsom Maynor Figueroa , Roger Esiponza och Alberth Elis.Det här skulle komma att bli en synnerligen säker amerikansk seger till slut. Redan i femte minuten tog USA ledningen då Sebastian Lletget vid bortre stolpen satte en målvaktsretur i öppet mål efter avslut av supertalangen Christian Pulisic. Lletget drog dessvärre på sig en tidig vristskada och byttes ut mot Alejandro Bedoya redan i artonde minuten. Lagkaptenen Michael Bradley utökade ledningen till 2-0 i 27:e minuten genom ett lågt vänsterskott från distans som smet i mål förbi Donis Escober i Honduras mål och fem minuter senare gjorde Clint Dempsey 3-0 då han löpte i djupled och spelades fram av Pulisic och i hård kamp med en honduransk försvarare tryckte in bollen i mål.Andra halvlek hade knappt hunnit börja innan Jozy Altidore frispelade Christian Pulisic, som rullade in 4-0, och sen följde två snabba mål signerade Clint Dempsey. I 49:e minuten passade Pulisic fantastiskt fint fram Dempsey i djupled, varpå Dempey rundade Donis Escober och rullade in 5-0, och några minuter senare skuvade Dempsey in en frispark intill den bortre stolpen från ett högerinläggsläge.Även de övriga matcherna som spelades i CONCACAF-VM-kvalet natten mot lördag slutade med hemmasegrar. Mexiko besegrade Costa Rica med 2-0 medan Trinidad & Tobago slog Panama med 1-0. Nästa match för USA är på tisdag borta mot Panama på Estadio Rommel Fernández i Panama City.