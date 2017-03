Jeff Cassar, numera sparkad tränare för Real Salt Lake.

Real Salt Lake sparkar tränaren

Real Salt Lake har sparkat sin tränare Jeff Cassar, som har suttit på sin post sedan säsongen 2014. Målvaktstränaren Daryl Shore tar över som huvudtränare på interimsbasis medan arbetat med att hitta en permanent ersättare till Cassar pågår.

0 KOMMENTARER 100 VISNINGAR 0 KOMMENTARER100 VISNINGAR JOHAN DYKHOFF

2017-03-21 17:50:00

ANNONS:

Fler artiklar om USA

USA

2017-03-21 17:50:00

USA

2017-03-21 17:23:00

USA

2017-03-16 08:30:00

USA

2017-03-15 07:53:00

USA

2017-03-14 20:00:00

USA

2017-03-09 10:42:00

USA

2017-03-08 21:05:00

USA

2017-03-07 09:00:00

USA

2017-03-02 09:00:00

USA

2017-03-01 09:00:00

ANNONS:

Redan efter omgång tre har den första tränaren i MLS fått sparken. Det är Real Salt Lakes tränare Jeff Cassar som har fått lämna sin post. Jeff Cassar tog över som huvudtränare inför säsongen 2014, då hans föregångare Jason Kreis lämnade för New York City FC. Cassar hade tidigare arbetat som assisterande tränare under Jason Kreis mellan 2007 och 2013. Real Salt Lake har under Cassars tid som huvudtränare nått slutspel två av tre säsonger, men de har där aldrig nått längre än till kvartsfinal. Detta lyckades de med 2014. 2015 missade de slutspel efter att ha slutat näst sist i Western Conference och ifjol förlorade de i playoff-matchen i slutspelet mot Los Angeles Galaxy. De avslutade grundserien förra året med sju raka matcher utan seger.Som interimstränare har den tidigare målvaktstränaren Daryl Shore utsetts. Real Salt Lake har dock gjort det klart att detta just enbart är en tillfällig lösning och att man arbetar för att hitta en permanent ersättare till Cassar. Övriga tränarstaben kommer att arbeta kvar som tidigare.Real Salt Lake har sparkat sin tränare Jeff Cassar, som har suttit på sin post sedan säsongen 2014. Målvaktstränaren Daryl Shore tar över som huvudtränare på interimsbasis medan arbetat med att hitta en permanent ersättare till Cassar pågår.Här följer en sammanfattning av omgång tre i MLS, en omgång som bl.a. innehöll Minnesotas första poäng någonsin i MLS, ytterligare en imponerande seger av Atlanta samt inte mindre än fyra röda kort.Johan Dykhoff intervjuar Markus Sjöman och Marcus Bühlund, som kommenterar bl.a. MLS på Eurosport.Colorado Rapids svenske mittback Axel Sjöberg drog på sig en lårskada i helgens ligamatch mot New York Red Bulls och blir borta i åtminstone sex till åtta veckor.Här följer en sammanfattning av omgång två i MLS, en omgång som bl.a. innehöll en ny storförlust för Minnesota, Portlands första bortaseger sedan oktober 2015 och en strålande prestation av David Villa mot D.C. United.Den jamaicanske landslagsanfallaren Deshorn Brown, som under en tid har ryktats vara på väg till AIK, är nu klar för Tampa Bay Rowdies i USL. Brown kommer senast från en tid i Kina och spelade dessförinnan för Vålerenga respektive Colorado Rapids.Chicagos nederländske mittfältare John Goossens blir borta från spel i fem till sex månader på grund av en vristskada som han ådrog sig i premiären mot Columbus Crew SC. 28-årige Goossens är inne på sin andra säsong i Chicago efter att ha provspelat sig till ett kontrakt inför fjolårssäsongen.Här kommer en sammanfattning av säsongens första omgång av MLS, en omgång där expansionslaget Minnesota United FC förlorade stort men där det i övrigt var målsnålt.Här följer en genomgång av Eastern Conference-lagen inför MLS-premiären på fredag.På fredag börjar MLS-säsongen 2017 och därmed är det hög tid att spana in hur lagen ser ut inför säsongen. Vi börjar med Western Conference.