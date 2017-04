Waylon Francis, Columbus Crew SC.

Redaktören funderar: Fem trades som borde genomföras i MLS

Johan Dykhoff har funderat ut fem bänkade eller sparsamt använda spelare i MLS som skulle kunna fylla en funktion i andra lag.

I MLS är det viktigt att tänka till med sitt truppbygge i och med lönetaket och ibland sitter jag och funderar på vilka spelare som har hamnat lite på undantag i sina nuvarande lag som skulle kunna fylla en viktig funktion någon annanstans i ligan. Här har jag listat fem spelare av den typen och jag har även tänkt ut vilka lag som skulle kunna behöva dem.



Ethan Finlay, Columbus Crew SC



Den snabbe och poängfarlige yttern Ethan Finlay är efter ett par starka säsonger, särskilt då 2014 och 2015, inte lika självklar i Columbus startelva. Fjolårssäsongen var aningen svagare än de två dessförinnan och i år har tränaren Gregg Berhalter både givit rookien Niko Hansen chansen istället för Finlay och hämtat in Kekuta Manneh från Vancouver. Manneh var så pass dyr att man inte kan se det på något annat sätt än att han är tänkt för startelvan och oddsen är låga att det är på bekostnad av Finlay. Finns det lag i MLS som skulle kunna vara i behov av en 26-årig snabb yttermittfältare som så sent som för två säsonger sedan gjorde ett tvåsiffrigt antal både mål och assists? Självklart finns det det. Här har jag faktiskt flera idéer till nya hemadresser för Finlay och det är till att börja med expansionslaget Minnesota, för att avlasta Kevin Molino i offensiven och Finlay råkar vara född i just Minnesota. Jag tänker mig även att Philadelphia skulle kunna vara intressant och då som rak ersättare till brassen Ilsinho, som inte precis har glänst i MLS, och även D.C. United, som ser svaga ut offensivt och som ju med öppna armar brukar ta emot spelare som andra lag vill göra sig av med. Här kan man även ha i åtanke att två av deras nuvarande yttrar, i form av Patrick Nyarko och Lloyd Sam, börjar bli lite till åren.



Saad Abdul-Salaam, Sporting Kansas City



Sedan Graham Zusis positionsbyte till högerback sitter Saad Abdul-Salaam på bänken i Kansas. Det är himla synd eftersom han gjorde ett mycket bra fjolår och verkligen fick ett genombrott. Han blev även smått viral när han förrförra året sköt en straff stolpe-stolpe-ut i straffläggningen mot Portland, där ett mål hade inneburit avancemang för Kansas. Nu har Abdul-Salaam hamnat i en knepig sits där han är petad av en spelare som är en välbetald Designated Player och klubbikon men som inte längre platsar på sin naturliga position som yttermittfältare. Samtidigt sitter Chicago Fire och skriker efter en högerback som kan konkurrera med, eller ännu hellre konkurrera ut, Michael Harrington. Det här är för övrigt en potentiell trade som nyligen har omnämnts i MLS:s officiella podcast ExtraTime Radio, så här är jag inte först på bollen.



Waylon Francis, Columbus Crew SC



För att täppa till det haveri till defensiv som laget visade upp under säsongsinledningen hämtade Minnesota in Colorado Rapids innermittfältare Sam Cronin och vänsterback Marc Burch för någon månad sedan. I och med förlusten av Burch finns det frågetecken kring Rapids vänsterbacksposition. De har Mekeil Williams, som kan spela vänsterback men vars naturliga position är mittback, och även Eric Miller, men han känns nu given ute till höger och är dessutom högerfotad. Eftersom den costaricanske landslagsmeriterade vänsterbacken Waylon Francis numera nöter bänk i Columbus efter finnen Jukka Raitalas intåg känns en trade där Francis går till Colorado verkligen som handen i handsken. En landsman finns dessutom redan i truppen i form av Dennis Castillo.



Soni Mustivar, Sporting Kansas City



Den hårt jobbande defensive mittfältaren Soni Mustivar kom till Sporting Kansas City inför säsongen 2015 efter ett par säsonger i rumänska Petrolul Ploie?ti. Han är född i Frankrike och har faktiskt några U20-landskamper för Frankrike på sitt CV, men han spelar A-landslagsfotboll för Haiti. Sedan värvningen av den Barcelonafostrade Ilie Sánchez inför årets säsong har Mustivar halkat ur Kansas startelva och i en artikel på Sporting Kansas Citys SB-nationsida The Blue Testament blev Mustivar nyligen listad som en av Kansas "most tradable pieces". Ett lag som jag tänker mig skulle kunna behöva en innermittfältare är New York Red Bulls. Sedan de tradade lagkaptenen Dax McCarty till Chicago har de inte värvat någon etablerad ersättare. Istället har man satsat på yngre förmågor som Sean Davis och Tyler Adams. Ifall man märker att "Nä, nu behöver vi lite mer rutin här" vore Mustivar ett bra val. I Red Bulls finns dessutom redan en hel armé av fransktalande spelare som Mustivar kan hänga med.



Tesho Akindele, FC Dallas



Den kanadensiske landslagsanfallaren Tesho Akindele, som kom lite från ingenstans och blev draftad så tidigt som sexa av FC Dallas inför säsongen 2014 och sen vann "Rookie of the Year"-utmärkelsen i MLS, används lite tråkigt sparsamt i FC Dallas och dessutom mest som ytter. Därför har jag nu planerat en återkomst till staten Colorado för Akindele. Och på vilket sätt skulle det vara en återkomst? Jo, Akindele studerade och spelade collegefotboll för Colorado School of Mines, belägen inte ens en halvtimmes bilfärd väster om centrala Denver, och han är dessutom till stora delar uppvuxen Denverförorten Thornton. Passande nog har ju Colorado Rapids inte en glänsande offensiv för tillfället. Fem mål på sex spelade matcher har laget gjort så här långt i år i MLS och jag ser inte att någon av deras nuvarande anfallare har femton plus i sig under en säsong. Det tror jag däremot att Akindele faktiskt har, om han får spela central anfallare.

2017-04-29 15:35:00

Johan Dykhoff har funderat ut fem bänkade eller sparsamt använda spelare i MLS som skulle kunna fylla en funktion i andra lag.Här följer en sammanfattning av omgång åtta i MLS, en omgång där bl.a. Kansas förlorade sin första match för säsongen, Minnesota höll nollan för första gången någonsin i MLS och Cyle Larin som vanligt gjorde mål mot New York City FC.Här följer en sammanfattning av omgång sju i MLS, en omgång som bland annat innehöll ett lobbmål från nästan halva plan av David Villa och Montreals första seger för säsongen.Målvakten Dan Kennedy, som framförallt gjorde sig ett namn under sin tid i den numera nedlagda MLS-klubben Chivas USA, meddelade tidigare i veckan att han har valt att avsluta sin spelarkarriär. Kennedy spelade senast för Los Angeles Galaxy och kommer framöver bl.a. arbeta som expertkommentator i radio och tv.Johan Dykhoff listar fem gamla MLS-spelare och går igenom vad de har haft för sig sedan de lämnade MLS.Johan Dykhoff tar på sig hipstermössan och listar fem vassa spelare i MLS som troligen har passerat under radarn för de flesta svenska fotbollsfans.Här följer en sammanfattning av omgång sex i MLS, en omgång som bl.a. innehöll en bortaseger för Portland mot Philadelphia och ett mål som gjorde Fanendo Adi till Portlands bästa målskytt genom tiderna och en hemmaseger för Real Salt Lake mot Vancouver Whitecaps FC i snöstorm.Här följer en sammanfattning av omgång fem i MLS, en omgång som bland annat innehöll ett hattrick av Erick "Cubo" Torres som innebar att han gick upp i skytteligaledning, Minnesotas första seger i MLS och ett mål av Bastian Schweinsteiger i sin MLS-debut.Den svenske mittfältaren Mohammed Saeid har blivit tradad från Minnesota United FC till Colorado Rapids. Saeid kom till Minnesota inför årets MLS-säsong men lämnar klubben efter bara tre spelade ligamatcher. Saeid flyttar tillsammans med lagkamraten Joshua Gatt till Colorado, medan Sam Cronin och Marc Burch går i motsatt riktning.Los Angeles Galaxys amerikanske landslagsmittfältare Sebastian Lletget ådrog sig en fotskada i USA:s VM-kvalmatch mot Honduras i förra veckan som kan hålla honom borta från spel i upp till ett halvår. Lletget gjorde sitt första landslagsmål i matchen men fick bytas ut redan i artonde minuten på grund av fotskadan.