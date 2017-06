John Anthony Brooks lämnar Hertha Berlin för Wolfsburg.

Rekordövergång för John Anthony Brooks

Den amerikanske mittbacken John Anthony Brooks lämnar Hertha Berlin för Wolfsburg. Övergångssumman på €20 miljoner är den högsta som någonsin har betalats för en amerikansk spelare. Tidigare innehades rekordet av Jozy Altidore.





24-årige Brooks är född och uppvuxen i Berlin och har amerikansk pappa och tysk mamma. Hertha Berlin är den enda klubben han någonsin representerat och han kom upp i A-laget säsongen 12/13. Totalt har han spelat 119 ligamatcher för Hertha Berlins A-lag, huvudsakligen i



Just nu befinner sig Brooks på landslagsläger inför USA:s kommande träningsmatch mot Venezuela och VM-kvalmatcherna mot Trinidad & Tobago respektive Den tyskfödde amerikanske mittbacken John Anthony Brooks, som har spelat 30 A-landskamper för USA och bl.a. gjorde ett mål i VM 2014, har slagit ett nytt rekord inom amerikansk fotboll. Brooks har blivit värvad av Wolfsburg från Hertha Berlin för en övergångssumma på €20 miljoner, vilket är den högsta som någonsin betalats för en amerikansk spelare. Summan är dubbelt så hög som det tidigare rekordet, som slogs då Jozy Altidore värvades av Sunderland från AZ.24-årige Brooks är född och uppvuxen i Berlin och har amerikansk pappa och tysk mamma. Hertha Berlin är den enda klubben han någonsin representerat och han kom upp i A-laget säsongen 12/13. Totalt har han spelat 119 ligamatcher för Hertha Berlins A-lag, huvudsakligen i Bundesliga men även en säsong i 2. Bundesliga. I år kom Hertha sexa i Bundesliga medan Brooks nya klubb Wolfsburg tvingades kvala sig kvar i Bundesliga mot Eintracht Braunschweig. I Wolfsburg kommer den 193 cm långe Brooks få konkurrera om speltid med spelare som Robin Knoche och Jeffrey Bruma.Just nu befinner sig Brooks på landslagsläger inför USA:s kommande träningsmatch mot Venezuela och VM-kvalmatcherna mot Trinidad & Tobago respektive Mexiko

JOHAN DYKHOFF

2017-06-01 21:59:00

