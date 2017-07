Sammanfattning, omgång arton

Den artonde omgången av MLS är färdigspelad, en omgång som bl.a. innehöll ytterligare ett par mål av den stekhete Nemanja Nikolic, en dramatisk avslutning på matchen mellan San Jose Earthquakes och Los Angeles Galaxy samt D.C. Uniteds fjärde raka bortaförlust.

Efter att tidigt ha hamnat i underläge som följd av en målvaktstavla kom NYCFC tillbaka och tog en tämligen stabil säker hemma på Yankee Stadium mot Minnesota. I nionde minuten tog Minnesota ledningen då Miguel Ibarra sköt ett inte speciellt anmärkningsvärt distansskott som Eirik Johansen i hemmalagets mål inte lyckades greppa. Returen dundrade måltjuven Christian Ramirez i mål till 0-1 och han gjorde därmed sitt tionde mål för säsongen. Sju minuter innan halvtid kvitterade NYCFC. Vänsterbacken Ben Sweat fick en boll till vänster i straffområdet och passade fram Alexander Callens som störtade fram och tryckte in 1-1. Jack Harrison gav hemmalaget ledningen för första gången i matchen i 52:a minuten då han nickade in ett inlägg från Rodney Wallace och elva minuter senare bröt David Villa in från högerkanten och placerade in 3-1 intill det bortre krysset. Minnesotamålvakten Bobby Shuttleworth var allt annat än nöjd med sina försvarare i det här läget och det såg onekligen taffligt ut när Villa fick ta sig in nästan från sidlinjen och komma till avslut i straffområdet.Jason Kreis och Will Johnson var tillbaka på Rio Tinto Stadium, denna gång tränandes respektive spelandes för Orlando. Den sistnämnde gjorde också matchens enda mål. I 17:e minuten slog Kaká in en frispark som den uruguay anske mittbacken José Aja nickade i ribban. Returen dundrade Will Johnson i mål och han gjorde därmed sitt andra mål för säsongen.Stekheta Chicago Fire, anförda av skytteligaledaren Nemanja Nikolic, hade inga problem med att avfärda Vancouver. 1-0 kom i 14:e minuten då portugisen João Meira slog en fin crossboll ut på högerkanten till Matt Polster, som i sin tur passade fram Nemanja Nikolic centralt i straffområdet. Nikolic drog till på ett tillslag och bollen gick in till höger om David Ousted. Fyra minuter senare passade Michael de Leeuw fram Nemanja Nikolic som satte 2-0 via den högra stolpen. Det var mål nummer 16 för säsongen för Nikolic. I 25:e minuten kom också 3-0 och då var det Arturo Álvarez som gjorde målet. Matt Polster slog ett inlägg till Álvarez som i bortre delen av straffområdet drog till på volley med vänsterfoten och bollen satt perfekt i det bortre hörnet. I slutet av andra halvlek spikade Michael de Leeuw slutresultatet 4-0. Han kombinerade med Nemanja Nikolic, löpte in på insidan av Jakob Nerwinski och fick iväg ett välplacerat skott i det bortre hörnet. Det var de Leeuws första mål för säsongen. Som om inte den klara förlusten var illa nog för Vancouver åkte de också på en utvisning i 78:e minuten då Matías Laba tacklade Luis Solignac fult.Trots avsaknad av sina nyckelspelare Matt Hedges och Kellyn Acosta, som båda spelade 90 minuter när USA besegrade Ghana med 2-1 i en träningsmatch, besegrade Dallas hela MLS:s poängbästa lag. Dallas tog ledningen redan i femte minuten då Maximiliano Urruti passade snett bakåt i straffområdet till Roland Lamah, som hann precis före Torontos målvakt Alex Bono och placerade in 1-0. Lamah gjorde även 2-0 efter lite drygt tjugo minuters spel. Mauro Díaz frispelade Lamah som kom in framför Chris Mavinga och placerade in bollen förbi Bono. Toronto reducerade i 56:e minuten då Sebastian Giovinco via en Dallasförsvarare passade fram Marco Delgado som från nära håll satte bollen i öppet mål. Toronto saknade inte chanser men Jesse González i Dallas mål gjorde en bra match och stöd för fem räddningar. Istället för ytterligare Torontomål kom 3-1 för Dallas. Maximiliano Urruti passades fram i djupled av Michael Barrios och dundrade upp bollen i nättaket utan chans för Alex Bono.Blerim Džemailis fina start på MLS-karriären fortsätter. Mot D.C. United stod han för ett mål och en assist och tack vare det har han på sina sex första MLS-matcher gjort tre mål och fyra assists. I den här matchen gav han Montreal ledningen i 21:a minuten med ett mäktigt distanssskott i det vänstra krysset. Bara ett par minuter senare chippade han snyggt fram vänsterbacken Chris Duvall som på ett tillslag satte 2-0 i det bortre hörnet. Det var Duvalls första mål för Montreal. För D.C. United var det här förlust nummer fyra på raken på bortaplan.Kansas saknade sina landslagsmän Dom Dwyer, Matt Besler och Graham Zusi men ett par andra gubbar klev då fram och fixade en poäng mot Portland. Gästerna gjorde dock matchens första mål och det var riktigt snyggt. I 26:e minuten testade Diego Valeri skott från 25-30 meter och bollen satt klockrent i nättaket utan chans för Tim Melia. Ungraren Dániel Sallói hoppade in istället för den axelskadade Gerso Fernandes i slutet av första halvlek och tidigt i andra halvlek kvitterade han för Kansas. Roger Espinoza lyfte fram bollen perfekt till Sallói till vänster i straffområdet och från knepig vinkel satte han 1-1 i det bortre krysset. Det var Sallóis första mål i MLS. Strax efter mitten av andra halvlek fick Portland en straff där det ärligt talat såg ut som att Fanendo Adi helt av egen kraft lade sig när Tim Melia rusade ut för att täcka av vinklarna. Diego Valeri tog hand om straffen och testade att skjuta den mitt i målet, men Tim Melia tog det okonventionella beslutet att stå kvar och räddade således straffen.Atlanta kom till den här matchen med tre raka bortaförluster men Héctor Villalba hade en bra dag och fixade tre poäng till sitt Atlanta med två mål. I 27:e minuten kom han fri och petade in 0-1 förbi Zach Steffen efter att Jonathan Mensah i Columbus mittförsvar sjabblat till det när han skulle nicka bort en utspark från Alec Kann. Möjligen kan Mensah ha fått en liten knuff precis då han skulle nicka, vilket gjorde att han missade bollen och det bäddade för Villalbas friläge. I 64:e minuten slog Miguel Almirón ett inlägg som Josef Martínez nickade rakt på Mensah. Bollen studsade dock ut till Villalba som på halvvolley tryckte in 0-2. I samma stund fick han kramp och tvingades bytas ut.Bortasvaga Houston Dynamo åkte på förlust nummer sju på nio bortamatcher den här säsongen borta mot Colorado Rapids. För Rapids var detta första gången de gjorde mer än två mål i en match sedan mitten av maj. 1-0 för Rapids kom i 21:a minuten då Dominique Badji hittade ut med bollen till Dillon Serna på vänsterkanten, som i sin tur hittade Kevin Doyle centralt i straffområdet med ett lågt inspel och Doyle tryckte in 1-0 på ett tillslag. Med bara sekunder kvar av första halvlek kvitterade Houston då Erick "Cubo" Torres stötte in ett högerinlägg från A.J. DeLaGarza. Rapids återtog ledningen tidigt i andra halvlek. Dominique Badji hann före målvakten Tyler Deric på en djupledsboll från Kevin Doyle och passade in bollen centralt i straffområdet där Marlon Hairston enkelt stötte in 2-1 i öppet mål. Derics beslut att rusa ut i det här laget var kanske inte det bästa. 3-1 kom i 69:e minuten och återigen var den för dagen mycket framstående Dominique Badji inblandad. Badji fick tag i en utspark från Tim Howard, passade fram Kevin Doyle och han frispelade Marlon Hairston till höger i straffområdet. Hairston kom i lite knepig vinkel men lyckades chippa in 3-1 över Tyler Deric. Det var Hairstons tredje mål för säsongen.San Jose stod för en imponerande insats och kom tillbaka från ett 0-1-underläge och besegrade Los Angeles Galaxy inför 50 617 åskådare på Stanford Stadium. Detta var dessutom den nye tränaren Chris Leitchs första match för San Jose. Galaxy tog ledningen i 11:e minuten då Jelle Van Damme mötte en frispark från Jose Villarreal på volley och dundrade in bollen i mål. Galaxys ledning stod sig länge, men i 75:e minuten kvitterade San Jose. David Bingham skickade iväg en lång utspark som nådde Chris Wondolowski långt upp på offensiv planhalva. Wondolowski vek inåt och sköt ett skott som gick i mål via en Jaime Villarreal. Som många gånger förr kom San Joses segermål på övertid. Danny Hoesen passade fram Shea Salinas till höger i straffområdet och Salinas dundrade in 2-1 via ribbans undersida från inte helt lätt vinkel. Ett galet jubel bröt ut bland San Jose-spelarna och Salinas slet av sig tröjan i målfirandet och blev därför varnad, men det kan han nog leva med. Efter matchen snackade sig Jelle Van Damme till sig sitt andra gula kort för dagen och han missar därmed Galaxys match hemma mot Real Salt Lake inatt.Vi avslutar omgången med söndagsmatchen på Talen Energy Stadium mellan Philadelphia och New England. Chansmässigt var detta en ganska jämn historia, men Philadelphia var mer effektiva och hade dessutom marginalerna på sin sida. Redan i fjärde minuten tog hemmalaget ledningen på straff. C.J. Sapong slog ett inlägg som träffade Benjamin Angoua s utsträcka arm och domaren Chris Penso dömde straff. Huruvida straffen var korrekt eller inte går att diskutera, men Sapong dundrade hur som helst straffen i mål till 1-0. Det var hans nionde mål för säsongen och han har därmed tangerat sitt personliga målrekord i MLS. Tidigt i andra halvlek kom 2-0 då "Fafà" Picault lyfte fram bollen till Ilsinho i den högra delen av straffområdet och brassen testade ett skott på halvvolley som gick in intill det bortre krysset. Ett mål till skulle publiken få se och det kom i 78:e minuten. Den precis inbytte Roland Alberg drog med sin första bolltouch iväg ett långskott från 25-30 meter och bollen skruvade sig fantastiskt snyggt intill det högra krysset. Det var Albergs tredje mål för säsongen.Roland Albergs mål mot New England. Klicka här för att se målet!