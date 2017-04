Sammanfattning, omgång åtta

Här följer en sammanfattning av omgång åtta i MLS, en omgång där bl.a. Kansas förlorade sin första match för säsongen, Minnesota höll nollan för första gången någonsin i MLS och Cyle Larin som vanligt gjorde mål mot New York City FC.

Omgångens enda onsdagsmatch slutade mållöst. Målvakterna Cody Cropper och David Bingham hade det understundom svettigt men lyckades med en kombination av tur och skicklighet hålla sina nollor. I 22:a minuten prickade San Joses nederländske anfallare Danny Hoesen stolpen från nära håll efter framspelning av Jahmir Hyka och i 67:e minuten gjorde Cropper en mycket fin benparad efter avslut av Fatai Alashe. Ett bra läge för New England kom i 26:e minuten då Lee Nguyen spelade fram Diego Fagúndez i straffområdet, men Fagúndez kom ur vinkel lite grann och hans avslut kunde Bingham ganska enkelt komma ut och täcka av.Efter en lite motig start på säsongen blev Sebastian Giovinco matchhjälte för Toronto när Chicago besegrades med 3-1. Giovinco gjorde två mål, skapade flera farligheter för lagkamraterna och såg ut verkligen ut att ha vaknat på rätt sida. I 28:e minutens sköt Giovinco ett lågt skott från straffområdeslinjen som gick in till vänster om Jorge Bava. Fyra minuter senare slog Justin Morrow ett inlägg som Eriq Zavaleta nickade i mål och Giovinco skruvade i 82:a minuten in en fantastisk frispark intill det vänstra krysset till 3-0. I 88:e minuten fick Chicago in ett tröstmål då Luis Solignac och David Accam kombinerade och den sistnämnde placerade in 3-1.Philadelphia satt komfortabelt i förarsätet mot Montreal och var på säg mot sin första seger för säsongen, men lyckades otroligt nog slarva bort segern. Redan efter 39 minuter ledde Philadelphia med 3-0. 1-0 kom i femte minuten efter framspelning av C.J. Sapong då Roland Alberg skottfintade bort Laurent Ciman och placerade in bollen förbi Evan Bush. I 23:e minuten slog Haris Medunjanin ett inåtskruvat inlägg som Chris Pontius nickade ned till Sapong, som i öppet mål nickade in 2-0. I 39:e minuten sprangs Jack Elliott ned av Dominic Oduro i straffområdet och domaren Nima Saghafi dömde straff. Straffen sköts i mål av Roland Alberg till 3-0. Evan Bush fick händerna på Albergs skott men han styrde in straffen i mål. I 41:a minuten reducerade Montreal till 3-1 då Ignacio Piatti bröt in från vänster på sitt karaktäristiska sätt och placerade in 3-1 i det högra hörnet. I 69:e minuten nickade Anthony Jackson-Hamel mycket snyggt ett fint vänsterinlägg från Ambroise Oyongo till 3-2 och samme Jackson-Hamel kvitterade i 87:e minuten då han tryckte in en målvaktsretur efter skott av Matteo Mancosu. Philadelphia är alltjämt det enda laget utan seger den här säsongen och tränaren Jim Curtin sitter nog löst.För första gången den här säsongen höll Houston nollan och man är alltjämt obesegrade på hemmaplan. 1-0 kom på straff i nionde minuten då Alex fälldes av Fatai Alashe och straffen sköts i mål av "Cubo" Torres. Det var hans sjunde mål för säsongen och med det leder han skytteligan. 2-0 gjorde Alberth Elis i 72:a minuten då San Joses målvakt David Bingham kom ut fel på en hörna, varpå Alberth Elis med knäet kunde stöta in bollen i öppet mål.Nordvästderbyt mellan Portland och Vancouver slutade med seger för de förstnämnda och det var en gammal bekant för Vancouver gjorde ett av hemmalagets mål. 1-0 gjorde Darlington Nagbe då han snyggt fintade bort ett par Vancouverspelade och dundrade in bollen via ribbans undersida från 20-25 meter. Fem minuter innan halvtidsvilan kom 2-0 genom den gamle Vancouverspelaren Darren Mattocks, som placerade in ett högerinlägg från Diego Valeri förbi David Ousted. I 58:e minuten fick Vancouver straff då Christian Bolaños fälldes av Alvas Powell. Fredy Montero tog hand om straffen och hans straff räddades av Jett Attinella men returen sköt Montero själv i mål till 2-1. Närmare en poäng än så kom man dock inte och Vancouver har än så länge förlorat alla sina bortamatcher den här säsongen.D.C. United inkasserade på Gillette Stadium sin första bortapoäng för säsongen, men med lite mer tur kunde det ha blivit en seger. Inte mindre än tre gånger träffade nämligen huvudstadslaget målramen i den här matchen, så man hade inte riktigt turen med sig. Matchens första mål gjorde Lee Nguyen och det innebar 1-0 för hemmalaget. Kei Kamara slog ett högerinlägg som Nguyen nickade i mål. Jared Jeffrey kvitterade i 26:e minuten då han nåddes av en nickrensning på straffområdeslinjen och dundrade in bollen förbi Cody Cropper och två minuter senare frispelade Lloyd Sam fransmannen Sébastien Le Toux som placerade in 1-2 intill den vänstra stolpen. Slovenen Antonio Delamea Mlinar låg bakom kvitteringen som kom tidigt i andra halvlek. Han nickade en hörna på D.C. United-försvararen Sean Franklin som styrde in bollen i eget mål.Yttrarna Alex Muyl och Daniel Royer gjorde varsitt mål när New York Red Bulls besegrade Eastern Conference-ledande Columbus och därmed utökade Red Bulls svit av matcher utan förlust på Red Bull Arena till arton. I elfte minuten passade vänsterbacken Kemar Lawrence fram Alex Muyl centralt i straffområdet, som fick en dålig förstatouch men kunde brösta fram bollen till sig själv och sätta 1-0 i öppet mål. 2-0 kom på straff i 38:e minuten. Bradley Wright-Phillips fälldes i straffområdet av mittbacken Alex Crognale och straffen sköts i mål av Daniel Royer. Crognale skadade sig i den här situationen och tvingades bytas ut. Tidigare i första halvlek hade också brassemittfältaren Artur tvingats bytas ut för Columbus på grund av en armskada.Det går bevisligen att göra mål på och vinna mot Kansas. Kansas hade inför den här matchen fyra hållna nollor på sex matcher och de hade heller inte förlorat någon match i ligan i år. Matchens enda mål kom i 77:e minuten och gjordes lite otippat av vänsterbacken Maynor Figueroa . Michael Barrios slog ett högerinlägg som nickades i mål av den attackglade Figueroa. Det var Figueroas andra mål i MLS men hans första i Dallas.Efter en bra start under den nye tränaren Mike Petke, med två raka vinster, åkte Real Salt Lake på en förlust hemma mot Atlanta. Gästerna tog ledningen i nionde minuten då målvakten Nick Rimando slog en farlig passning centralt som Atlanta snodde åt sig och kontrade på. Miguel Almirón först kom fri och då räddade Rimando. Returen gick ut till Héctor Villalba vars första skott räddades av Rimando men returen sköt Villalba i mål till 0-1. Omgående i andra halvlek kom ett liknande mål då Chris Wingert fumlade med bollen utanför eget straffområde efter passning av Rimando och Miguel Almirón snodde åt sig bollen. Han passade fram Yamil Asad som placerade in 0-2 i öppet mål. I mitten av andra halvlek reducerade Real Salt Lake genom slovaken Albert Rusnák, som sköt ett lågt skott från strax utanför straffområdet som smet in i Alec Kanns vänstra hörn. Istället för en kvittering av Salt Lake kom en utökning av ledningen för Atlanta i slutminuterna då Julian Gressel passade fram 18-årige Brandon Vásquez som rundade Matt Van Oekel och rullade in 1-3. Van Oekel byttes in istället för Rimando i 58:e minuten då Rimando inte kunde fortsätta spela på grund av en lårskada.Cyle Larin gillar onekligen att spela mot New York City FC. Den här matchen avgjorde han för Orlando med två mål, vilket innebär att han har gjort nio mål på sju matcher mot NYCFC. 0-1 kom i 31:a minuten då Larin placerade in ett lågt inspel från högerbacken Scott Sutter och i 51:a minuten nickade Larin i ett vänsterinlägg från Donny Toia. Hemmalaget fick in ett tröstmål med dryga kvarten kvar då Maximiliano Morález slog in en frispark i straffområdet till David Villa som från svår vinkel tryckte in 1-2 med högerfoten.Efter en fenomenal första halvlek vann Seattle borta mot Galaxy, som nu ligger näst sist i Western Conference. I 29:e minuten nickade Clint Dempsey in 0-1 på inlägg från Nicolás Lodeiro och sex minuter senare glidtacklade Ashley Cole in ett inlägg från Joevin Jones i eget mål. Precis innan halvtid kom också 0-3 och det målet gjorde Jordan Morris. Clint Dempsey frispelade Morris till vänster i straffområdet och Morris placerade in 0-3 förbi Brian Rowe. Seatle ligger nu femma i Western Conference med nio inspelade poäng på sju matcher.Bottenmötet i Western Conference slutade med seger för Minnesota, där de f.d. Coloradospelarna Marc Burch och Sam Cronin spelade 90 minuter. För Colorado spelade den f.d. Minnesotaspelaren Mohammed Saeid även han hela matchen. Matchens enda mål gjordes i 72:a minuten av Miguel Ibarra. Brassen Ibson sköt ett halvvolleyskott i stolpen och returen nickade Johan Venegas fram till Ibarra som språngnickade in 1-0. Segern var Minnesotas andra seger i MLS och deras första hållna nolla.Darlington Nagbes mål mot Vancouver. Klicka här för att se målet!