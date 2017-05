Sammanfattning, omgång elva

Här följer en sammanfattning av omgång elva i MLS, en omgång som bland annat innehöll New York Red Bulls första hemmaförlust sedan april 2016, Philadelphia Unions andra raka seger och Justin Merams professionella karriärs första hattrick.

Vi sparkar igång den här omgångssammanfattningen med matchens enda onsdagsmatch. Inhopparen Tosaint Ricketts fixade inte bara en utan tre poäng för Toronto borta mot Columbus tack vare två sena mål. Ricketts kom in med fem minuter kvar av första halvlek och Columbus ledde då med 1-0 efter att Federico Higuaín chippat in en straff till 1-0 i 28:e minuten, en straff som kom till av att Ola Kamara rivits ned av Eriq Zavaleta. Tio minuter senare räddade Zach Steffen en Torontostraff som sköts av Jozy Altidore. I 81:a minuten nickade Ricketts in ett inåtskruvat högerinlägg från Raheem Edwards till 1-1 och i 90:e minuten slog Edwards ett inlägg från andra kanten som styrdes fram till Ricketts via Víctor Vázquez. Ricketts satte foten till direkt och 1-2 var ett faktum.Houston är fortsatt hemmastarka och stod i den här matchen för sin sjätte seger på sju hemmamatcher denna säsong. 1-0 för Texaslaget kom i 15:e minuten då Alberth Elis nickade in ett inlägg från Romell Quioto. I mitten av andra halvlek fick Houston straff då Kendall Waston tryckte omkull Mauro Manotas och straffen sköts i mål av "Cubo" Torres till 2-0. Det var mål nummer åtta för säsongen av Torres. Med fem minuter kvar av ordinarie tid fick Whitecaps in ett tröstmål då Brek Shea nickade in en frispark från Christian Bolaños.Toronto var i farten igen tre dagar efter bortamatchen i Columbus och även här blev det seger. Det var seger nummer sex på raken i ligan för Toronto, vilket är ett klubbrekord. 1-0 för Toronto kom på straff i 20:e minuten genom Sebastian Giovinco. Raheem Edwards fälldes av Abu Danladi och Giovinco placerade säkert in straffen till 1-0. Sju minuter in i andra halvlek kom Kevin Molino fri i straffområdet efter framspelning av Danladi och dundrade in 1-1 intill det närmsta krysset. Toronto återtog ledningen två minuter senare då Christian Ramirez i kamp med Chris Mavinga fick en frispark på sig så att bollen studsade in i eget mål. Kevin Molino kvitterade på nytt i 62:a minuten, denna gång efter att ha förvaltat sin egen straffretur, men en kvart senare slog Jozy Altidore ett inlägg som Tosaint Ricketts nickade i mål till 3-2. Ricketts fick således avgöra även den här matchen.Efter sju raka matcher utan seger, fem raka förluster och tre raka matcher utan gjort mål lossnade det äntligen för Colorado. Matchhjältar blev Shkëlzen Gashi med två mål och Dominique Badji med ett mål och en assist. I 29:e minuten slog Mohammed Saeid ett lågt vänsterinlägg som Gashi tryckte i mål till 1-0. Sex minuter senare jobbade Alan Gordon och Dominique Badji till sig bollen från Aníbal Godoy på offensiv planhalva och det gav Badji ett friläge som han förvaltade väl. 3-0 gjorde Shkëlzen Gashi i 56:e minuten då han frispelades av en liggande Badji och avslutade högt utan chans för David Bingham i San Joses mål.Den stekhete Justin Meram gjorde sin professionella karriärs första hattrick borta mot Montreal. Det innebar seger för Columbus och Meram har nu gjort imponerande sju mål och fyra assists på tolv matcher den här säsongen. 0-1 gjorde Meram i 14:e minuten med ett lågt högerskott från några meter utanför straffområdet. Situationen föregicks av att Meram försökte frispela Ola Kamara, varpå passningen bröts av Kyle Fisher men inte bättre än att Meram fick perfekt skottläge och gjorde 0-1. Meram gjorde också 0-2 knappa kvarten senare då han hade lite tur med ett motlägg och lyckades peta bollen förbi en utrusande Evan Bush och sen placera in bollen i öppet mål. Montreal hämtade sen igen Columbus ledning. Ignacio Piatti placerade sju minuter in i andra halvlek in 1-2 i det högra hörnet efter förarbete av Blerim Džemaili och Dominic Oduro och i 77:e minuten slog Džemaili in en frispark som nickskarvades av Columbusförsvarare till Anthony Jackson-Hamel som nickade in 2-2. Justin Meram var dock inte färdig för dagen utan på övertid kombinerade han och Niko Hansen sig fram till ett läge där Meram på ett tillslag placerade in 2-3 i det bortre hornet.Philadelphia är plötsligt stekheta efter att först i förra omgången ha vunnit sin första match för säsongen. Nu har man två raka segrar och målskillnaden 7-0 på dessa matcher. Union tog i den här matchen på RFK Stadium ledningen i 39:e minuten då Haris Medunjanin dundrade in ett vänsterskott från kanske 25 minuters avstånd. Tio minuter in andra halvlek blev D.C. United reducerade till tio man då argentina ren Luciano Acosta i frustration över att inte ha fått en frispark gick in i en vårdslös tackling mot Ilsinho och efter det dröjde det inte länge förrän Oguchi Onyewu nickade in en hörna från Medunjanin till 0-2. Det var Onyewus första ligamål sedan januari 2012. "Fafà" Picault satte 3-0 med ett fint högeravslut i det bortre krysset från straffområdeslinjen i 78:e minuten och Fabian Herbers spikade slutresultatet 4-0 med ett utåtskruvat skott i det andra krysset.Anfallsstjärnan Dom Dwyer saknades för Kansas på grund av avstängning, men i hans frånvaro klev den unge ghananen Latif Blessing in och fixade en poäng åt Kansas med hjälp av två mål. I nionde minuten gav Blessing bortalaget ledningen då ett lågt inspel från Gerso Fernandes lite turligt hamnade framför fötterna på Blessing som kunde stöta in 0-1. Orlando kvitterade knappt tio minuter senare genom Cyle Larin. Colombia nen Carlos Rivas slog ett vänsterinlägg som Larin stötte in på volley. Det var kanadensarens sjunde mål för säsongen, detta på tio spelade matcher. I 26:e minuten slog högerbacken Scott Sutter ett högt inlägg som Kaká lyckades brösta ned och trots knappt om utrymme kunde han placera in 2-1 intill den bortre stolpen. Det var brasseveteranens tredje mål för säsongen. Latif Blessing var dock som sagt inte klar utan skulle göra ett mål till i den här matchen. I 74:e minuten placerade han in en målvaktsretur från Joe Bendik efter skott av Benny Feilhaber och 2-2 var ett faktum. Det här resultatet innebär att Orlandos facit på sin nya hemmaarena Orlando City Stadium inte längre är hundraprocentigt. Inför den här matchen hade man vunnit alla fem matcher på sin nybyggda hemmaarena.Förlust nummer fyra på raken kom för Real Salt Lake när de besökte Gillette Stadium, och som om inte det vore illa nog har de släppt in tretton mål på dessa matcher och bara gjort ett. Samtliga fyra mål kom i första halvlek i den här matchen. I fjärde minuten snurrade Diego Fagúndez bort Reagan Dunk ute på vänsterkanten och slog ett inlägg som Scott Caldwell, av alla människor, stötte i mål. Det var Caldwells tredje mål på 132 MLS-matcher. I 18:e minuten nickade Kei Kamara in en hörna från Lee Nguyen till 2-0 och dryga kvarten senare satte Fagúndez 3-0 i öppet mål efter framspelning av Kelyn Rowe. Lee Nguyen gjorde 4-0 några minuter innan halvtid. Kei Kamara kom loss på vänsterkanten och hittade Nguyen centralt i straffområdet och Nguyen placerade behärskat in 4-0 utan chans för Matt Van Oekel. I andra halvlek fick New England in ytterligare två mål till, men båda dömdes bort för offside. Real Salt Lake har nu släppt in 22 mål på 11 matcher och Minnesota är inte längre så himla överlägset sämst i MLS sett till antal insläppta mål.Hemmastarka Chicago tvålade dit de regerande mästarna Seattle och Nemanja Nikolic gjorde två nya mål. Han delar nu skytteligaledningen med ”Cubo” Torres från Houston Dynamo med åtta fullträffar. I 23:e minuten fick Chicago straff då Nikolic fälldes av Tony Alfaro och Nikolic satte själv straffen i mål. Seattle kvitterade bara ett par minuter senare genom Clint Dempsey som sköt ett vänsterskott från ett par meter utanför straffområdet. Jorge Bava fick en hand på bollen men orkade inte styra den utanför målet. En kvart i andra halvlek gav David Accam hemmalaget ledningen igen. Michael de Leeuw hittade Accam med en passning snett bakåt och Accam dundrade in 2-1 intill den första stolpen. Luis Solignac utökade ledningen knappa kvarten senare då Nikolic förlängde ett vänsterinlägg till Solignac, som på volley tryckte in 3-1 och slutresultatet 4-1 satte Nemanja Nikolic själv efter framspelning av Accam och ett skott som gick i mål via Stefan Frei. Den f.d. Chicagospelaren Joevin Jones drog på sig två gula kort i slutminuterna och blev utvisad för Seattle. Gustav Svensson spelade hela matchen för gästerna, denna gång på innermittfältet istället som för mittback där han har fått vikariera en del på sistone.Atlanta, som likt nyss nämnda Chicago ligger och bråkar runt slutspelsstrecket i Eastern Conference, är inte i någon vidare form och är nog därför ganska nöjda med att ha fått med sig en poäng från Providence Park, även om man tappade ledningen. Atlanta tog ledningen knappa halvminuten in i andra halvlek då ett inspel från vänsterkanten nådde Julian Gressel, som från straffområdeslinjen sköt ett lågt vänsterskott som gick in i Jake Gleeesons vänstra hörn. Fem minuter senare kvitterade Liam Ridgewell, som nickade in en frispark från David Guzmán som rann igenom nästan hela straffområdet bort till bortre stolpen. På övertid var Guzmán nära att göra ett "Goal of the Year"-mässigt mål då han drog på ett skruvat halvvolleyskott från straffområdeslinjen som träffade kryssribban.Efter nitton raka hemmamatcher utan förlust tog hemmasviten slut för Red Bulls och lite otippat var det Los Angeles Galaxy, som inte direkt är i kalasform, som satte stopp för den. Galaxy gick snabbt upp i en 2-0-ledning efter två mål av Romain Alessandrini. I åttonde minuten skruvade Alessandrini in en frispark från högerkanten som gick förbi alla spelare och in i mål i det bortre hörnet. En minut senare passade Giovani dos Santos snett bakåt till Alessandrini centralt i straffområdet som dundrade in 0-2 via Luis Robles händer. I 78:e minuten fixade Alessandrini en straff för Galaxy och den sköts i mål till 0-3 av Giovani dos Santos. Med nästan matchens sista spark kastade sig Daniel Royer fram och tryckte in ett lågt vänsterinlägg till 1-3, men Red Bulls första hemmaförlust sedan april 2016 var ett faktum.Dallas är alltjämt obesegrade i MLS, men är nog inte helt nöjda med att det bara blev en poäng i den här matchen mot NYCFC. Dallas tog ledningen i 20:e minuten då Michael Barrios fick in ett inspel från högerkanten som via Maximiliano Urruti landade framför fötterna på Kellyn Acosta, som dundrade in 1-0 lågt till höger om Sean Johnson. I 53:e minuten sköt Urruti ett skott som touchade både ribban och vänster stolpe innan bollen rann iväg, och istället för utökad Dallasledning kvitterade NYCFC en kvart senare. David Villa sköt en frispark i ribban och returen nickade Thomas McNamara i mål.Fabrice "Fafà" Picaults mål mot D.C. United. Klicka här för att se målet!