Sammanfattning, omgång ett

Här kommer en sammanfattning av säsongens första omgång av MLS, en omgång där expansionslaget Minnesota United FC förlorade stort men där det i övrigt var målsnålt.

Minnesotas debutmatch i MLS blev en riktigt trist historia för deras del. Även om siffrorna sprang iväg lite väl mycket i slutet av matchen har tränaren Adrian Heath en hel del att fundera på. MLS-säsongens första mål kom i fjortonde minuten. Diego Valeri slog in en frispark från högerkanten som Vytautas Andriuškevicius skarvade fram till Lawrence Olum, som via en halvträff lobbade in 1-0 i John Alvbåges bortre hörn. Tidigt i andra halvlek nickade Diego Valeri in 2-0 efter högerinlägg från landsmannen Sebastián Blanco. Minnesota reducerade i 79:e minuten genom inhoppande Christian Ramirez som från straffområdeslinjen sköt ett välplacerat lågt skott till höger om Jake Gleeson, men Portland ryckte sen ifrån igen i slutminuterna. Diego Valeri satte 3-1 på straff, en straff som kom till efter att Fanendo Adi blivit nedriven av norrmannen Vadim Demidov, och på övertid gjorde Fanendo Adi två mål. Först blev han frispelad av Darlington Nagbe och rundade John Alvbåge och rullade in 4-1 och sen fintade han oerhört enkelt bort Vadim Demidov och sköt ett vänsterskott som gick förbi Alvbåge intill den första stolpen till 5-1. Utöver John Alvbåge spelade även de ex-allsvenska mittfältarna Mohammed Saeid och Rasmus Schüller från start i Minnesota.Två lag som hoppas på bättre säsonger jämfört med ifjol möttes på MAPFRE Stadium och matchen slutade oavgjort. Columbus tog ledningen i sjuttonde minuten då Ethan Finlay nickade in ett vänsterinlägg från Justin Meram. Chicago kvitterade i 73:e minuten genom David Accam, som sköt ett välplacerat skott intill den högra stolpen utan chans för Zach Steffen i Columbus mål.Topptippade FC Dallas tog en meriterande bortaseger det första som hände under ligasäsongen 2017. Texaslaget tog ledningen tidigt i andra halvlek tack vare ett lågt skott av Maximiliano Urruti som gick in förbi Brian Rowe men kort därpå fick Galaxy straff efter att vänsterbacken Dave Romney ramlat ganska enkelt i duell med Hernán Grana. Straffen sköts i mål av Giovani dos Santos. I 69:e minuten kom Dallas segermål och det gjordes av Kellyn Acosta, som sköt ett välplacerat vänsterskott intill den vänstra stolpen.Ett defensivt lite darrigt Real Salt Lake lyckades hålla nollan och ta en pinne mot gästande Toronto FC men det satt långt inne. Efter en halvtimmes spel fick Toronto straff efter att Sebastian Giovinco blivit fälld av Nick Rimando i straffområdet och Giovinco tog själv hand om straffen. Rimando tog dock revansch och räddade Giovincos straff.Som vanligt när Colorado spelar blev det målsnålt men den här gången tog de med sig alla tre poäng i alla fall. Matchhjälte blev Dominique Badji som i 51:e minuten nickade in 1-0. Dillon Powers skruvade in en frispark från högerkanten och efter lite kalabalik framför New Englands målvakt Cody Cropper fick Jared Watts en fot på bollen och det blev en lyftning till Badji som nickade bollen i mål. Axel Sjöberg spelade som vanligt hela matchen för Colorado.I sin sista premiär någonsin på gamla RFK Stadium fick D.C. United nöja sig med 0-0 och en poäng mot Sporting Kansas City, detta trots ett chansmässigt övertag. Efter en kvarts spel fick D.C. United straff efter att Kansas målvakt Tim Melia fällt Julian Büscher. Straffen togs om hand av Marcelo Sarvas men Tim Melia räddade både straffen och returen. I mitten av andra halvlek hade D.C. United en trippelchans där både en nick efter en hörna och ett skott i andravågen räddades på mållinjen av utespelare i Kansas och därefter räddade Melia en nick från Jared Jeffrey ut till hörna. Även Bill Hamid i D.C. Uniteds mål fick göra skäl för lönen i den här matchen. I första halvlek gjorde han en mycket fin räddning på en frispark från Benny Feilhaber.Fjolårets Western Conference-jumbo Houston besegrade de regerande mästarna Seattle hemma på BBVA Compass Stadium och de gjorde det genom två riktigt moralhöjande mål. I 20:e minuten skruvade Erick "Cubo" Torres in en låg frispark förbi Stefan Frei och hans första mål för Houston Dynamo var således äntligen ett faktum. Några minuter innan halvtid skruvade nyförvärvet Romell Quioto oerhört snyggt in 2-0 intill den bortre stolpen från kanske tjugofem meters avstånd. Även Seattles reduceringsmål var ett härligt sådant eftersom comebackande Clint Dempsey gjorde det. I 58:e minuten slog Joevin Jones ett vänsterinlägg som Tyler Deric boxade bort men inte bättre än att bollen hamnade hos Dempsey som lugnt placerade in 2-1. Det här var Dempseys första match sedan 21 augusti. Hans frånvaro berodde på att man upptäckte oregelbunden hjärtrytm hos honom i slutet av sommaren förra året och hans förbjöds då att spela och träna under en lång period.Aníbal Godoy blev matchhjälte för bottentippade San Jose när de besegrade de långväga gästerna Montreal Impact. San Jose vann skotten med 17-5 och segern var således inte mycket att diskutera. Aníbal Godoys mål kom i sjuttonde minuten då han kom fri efter framspelning av Chris Wondolowski och chippade iskallt in 1-0 över Evan Bush.Den första matchen någonsin på Orlando City Stadium slutade med seger för hemmalaget och som så många gånger förr blev Cyle Larin matchhjälte. Storstjärnan Kaká tvingades utgå med en lårskada redan i elfte minuten och blir borta i sex veckor och även Larin tvingades ut på grund av kramp eller en sträckning i 74:e minuten, men då hade han hunnit göra matchens enda mål. I femtonde minuten slog Giles Barnes, som ersatte Kaká när han byttes ut, ett vänsterinlägg och det nickade Cyle Larin in vid bortre stolpen.Precis som för sina expansionskollegor Minnesota blev det förlust i MLS-debuten för Atlanta. De ledde en bra bit in i andra halvlek men Red Bulls vände och vann. I 25:e minuten stötte argentina ren Yamil Asad in ett högerinlägg från Tyrone Mears till 1-0 och Asad fick således äran att bli Atlantas första målskytt någonsin i MLS. Red Bulls kvitterade i 76:e minuten då Daniel Royer nickade in en hörna från Sacha Kljestan och sex minuter senare gick ett lågt vänsterinlägg från Kemar Lawrence in i Atlantas mål via Atlantas Tottenhamlån Anton Walkes. Bradley Wright-Phillips såg först ut att ha gjort målet men det har bedömts som ett självmål.Vi avslutar omgången med ännu en mållös match. Båda lagen tryckte på framförallt i andra halvlek och matchens bästa chans kom i 66:e minuten då Vancouvers vänsterback och lagkapten Jordan Harvey mötte en hörna på ett tillslag och fick på ett bra lågt skott mot det vänstra hörnet, men Keegan Rosenberry stod välplacerad på mållinjen och räddade. Returen lyckades Unionspelare täcka. På tal om lagkaptener är den f.d. Örebro- och Helsingborgspelaren Alejandro Bedoya ny lagkapten i Philadelphia och han spelade hela matchen för bortalaget.Romell Quiotos mål mot Seattle. Klicka här för att se målet!