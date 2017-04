Sammanfattning, omgång fem

Här följer en sammanfattning av omgång fem i MLS, en omgång som bland annat innehöll ett hattrick av Erick "Cubo" Torres som innebar att han gick upp i skytteligaledning, Minnesotas första seger i MLS och ett mål av Bastian Schweinsteiger i sin MLS-debut.

För tredje gången på sina fyra första matcher den här säsongen spelade Kansas 0-0. De stackars åskådare som hade tagit sig till det för dagen regniga och stormiga BMO Field fick lämna utan att se några mål. Båda lagens bästa chanser kom i början av andra halvlek. Först räddade Alex Bono i Torontos mål ett friläge från Dom Dwyer och några minuter senare prickade Sebastian Giovinco ribban med en frispark. Anledningen till att det var Alex Bono och inte den ordinarie målvakten Clint Irwin som räddade Dwyers friläge var att Irwin i slutet av första halvlek skadade låret i samband med en räddning. Irwin fick bytas ut på grund av skadan och blir borta från spel i fyra till fem veckor.Efter elva mål på de första tre matcherna den här säsongen fick Atlanta för första gången i sin MLS-historia kliva av planen med en nolla i målkolumnen. Det ska sägas att Atlantas skytteligaledare Josef Martínez inte spelade på grund av skada. Seattle var närmast att göra ett mål I den här matchen. I åttonde minuten bröstade Cristian Roldan bollen utanför från nära håll och i 58:e minuten nickade Clint Dempsey en frispark från Nicolás Lodeiro i stolpen.Thomas McNamara, som i år har tappat sin ordinarie plats på NYCFC:s mittfält, hoppade in och avgjorde den här matchen mot San Jose på Yankee Stadium. San Jose gjorde dock matchens första mål. I sjätte minuten slarvade NYCFC i flera sekvenser i rad långt ned på egen planhalva, och till slut fick Marco Ureña ett friläge tack vare en studs på Alexander Callens lår och placerade in 0-1 förbi Sean Johnson. NYCFC kvitterade fyra minuter senare då David Villa klackade fram Jack Harrison, som sköt ett hårt skott som David Bingham fick händerna på men inte bättre än att bollen ändå gick i mål. Precis som förra veckan gjorde alltså Bingham ett dåligt ingripande som ledde till ett baklängesmål. Thomas McNamara byttes in i 63:e minuten och efter bara ett par minuter på planen rullade han in 2-1 efter en mycket fin passningssekvens av NYCFC. Med tio minuter kvar av ordinarie tid blev även McNamara stämplad av Víctor Bernárdez, vilket resulterade i att Bernárdez blev utvisad.Bastian Schweinsteiger spelade 90 minuter i sin debut för Chicago Fire och krönte även debuten med ett mål. I sjuttonde minuten nickade tysken in ett högerinlägg från Juninho till 1-0 för Chicago. I 61:a minuten kvitterade Montreal då Matteo Mancosu nickade in ett högerinlägg från Chris Duvall och i 90:e minuten gjorde unge Ballou Jean-Yves Tabla vad som såg ut att bli ett segermål för Montreal med ett lågt skott från distans som gick in via den vänstra stolpen. Vid det här laget hade lagen fått varsin utvisning. I 71:a slog Juninho en urusel frispark och rev sen ned Hernán Bernardello när han försökte sätta igång en kontring för Montreal och nio minuter senare rev Víctor Cabrera ned Luis Solignac när han var på väg mot ett friläge. Just Solignac gjorde sen Chicagos kvitteringsmål i den tredje övertidsminuten. Dax McCarty slog en boll mot Solignac som den sistnämde bröstade ned. Den f.d. Djurgårdsspelaren Solignac drog till på halvvolley från 20-25 meters håll och bollen gick in till vänster om Evan Bush.Columbus tog en stabil seger mot Orlando tack vare två mål av den irak iske landslagsmannen Justin Meram. Brassen Artur frispelade i trettonde minuten Meram med en långboll och Meram lyckades rycka ifrån Jonathan Spector och placera in 1-0 intill den bortre stolpen. 2-0 kom med knappa kvarten kvar av ordinarie tid. Federico Higuaín frispelade Meram ute till vänster och Meram vek inåt och sköt ett lågt skott förbi Joe Bendik. Meram har nu gjort tre mål och två assists på fem matcher den här säsongen.Efter att inte ha gjort mål på sina första tre matcher hittade D.C. United äntligen nätet och de tog även sin första seger för säsongen. I artonde minuten slog Andre Blake en inte helt bussig boll mot Fabinho ute på vänsterkanten på egen planhalva. Fabinho fick huvudet på bollen men inte bättre än att Lloyd Sam i D.C. United tog kontroll över bollen och passade fram costaricanen José Guillermo Ortiz. Ortiz sköt ett lågt skott som styrdes i mål via Philadelphiaförsvarare till 1-0. I 25:e minuten fick D.C. United straff då Ortiz lyfte bollen på Richie Marquez arm eller möjligen bröst, och eventuellt var Marquez inte ens inne i straffområdet. Straff blev det hur som helst och den sköts i mål av Luciano Acosta. Union fick in en reducering i 71:a minuten då C.J. Sapong dundrade in en målvaktsretur. Det var Sapongs tredje mål för säsongen, men det räckte inte till några poäng för Philadelphia.Efter en oerhört tuff start i MLS tog Minnesota sin första seger för säsongen och i sin MLS-historia. De kan dock tacka det för dagen oerhört virriga Real Salt Lake-försvaret för flera av målen. Real Salt Lake gjorde dock matchens första mål. I fjärde minuten nickrensades ett inlägg rakt på Luke Mulholland, som sköt ett lågt skott till 0-1 förbi Bobby Shuttleworth. I sextonde minuten nickade Kevin Molino in 1-1 efter en halvrensning av Chris Wingert i samband med ett lågt högerinlägg och i 52:a minuten frispelade Molino måltjuven Christian Ramirez som lyfte in 2-1. Tio minuter senare gjorde Ramirez 3-1 då Nick Rimando fumlade och tappade bollen då han försökte plocka ned en långboll, varpå Ramirez kunde promenera lugnt mot det öppna målet och panga in 3-1. Johan Venegas utökade ledningen till 4-1 i 68:e minuten efter ännu ett individuellt misstag. Justin Schmidt slog bollen rakt på Kevin Molino när han skulle göra ett uppspel, varpå Molino och Venegas kom två mot en RSL-försvarare och Molino passade fram Venegas som rullade in 4-1. I slutminuterna fick RSL in ett tröstmål då Yura Movsisyan kom fri och placerade in 4-2 förbi Bobby Shuttleworth.Erick "Cubo" Torres succéartade start på säsongen och pånyttfödelse fortsätter. Torres gjorde tre mål mot New York Red Bulls och leder nu MLS-skytteligan på sex gjorda mål. En annan måltjuv gjorde dock matchens första mål. Bradley Wright-Phillips frispelades i trettonde minuten av Sacha Kljestan och placerade in 0-1 förbi Tyler Deric. Minuten senare kvitterade Houston då Dylan Remick nickade in en hörna från Alex. I slutet av första halvlek fick Houston straff då Mauro Manotas fälldes av Damien Perrinelle. Straffen sköt "Cubo" Torres i mål. Elva minuter in i andra halvlek sköt Torres ett skott som Luis Robles fick fingarna på men styrde in i eget mål. Man kan argumentera för att målet inte borde ha godkänts på grund av offside, eftersom Andrew Wenger stod offside och måste ha skymt sikten för Robles. På övertid skruvade Torres in en frispark via Robles fingertoppar och fullbordade därmed sitt hattrick. Det här var första gången "Cubo" gjorde mer än ett mål i en MLS-match sedan september 2013.Fransmannen Romain Alessandrini gjorde sina första mål i MLS, men det räckte inte för att Galaxy skulle få med sig några poäng från Vancouver. Det här var Vancouvers första seger för säsongen. Vancouver tog ledningen i 19:e minuten då Galaxys målvakt Clément Diop kom ut fel när han skulle bryta en crossboll, varpå Cristian Techera kunde sätta 1-0 i öppet mål från några meter utanför straffområdet. I 26:e minuten kvitterade Romain Alessandrini för Galaxy då han sköt ett lågt skott som via den första stolpen och Vancouvermålvakten David Ousteds bakhuvud studsade i mål. Ett par minuter senare passade Emmanuel Boateng snett bakåt från vänsterkanten och Alessandrini mötte bollen perfekt och placerade in 1-2. Vancouver kvitterade i 66:e minuten då Fredy Montero tryckte in en målvaktsretur från Diop efter skott av Techera och bara en minut senare gav Matías Laba hemmalaget ledningen med ett lågt pressat skott från straffområdeslinjen. Laba gjorde sen även 4-2 i slutminuterna. Diop släppte retur på ett skott från Montero och Laba nickade returen i mål. Diop har fått mycket kritik för sin insats i den här matchen och det är troligt att Brian Rowe är tillbaka mellan stolparna i nästa match.New England tog sina första bortapoäng för säsongen tack vare ett sent mål av Lee Nguyen borta mot Portland TImbers. Portland tog ledningen i tolfte minuten då Diego Valeri mycket snyggt dundrade in ett volleyskott efter en dålig nickrensning av Chris Tierney. Portland skapade flera bra chanser till att utöka ledningen men istället kvitterade New England i 84:e minuten. Teal Bunbury klackade ett högerinlägg mot mål och Jake Gleeson kunde inte hålla bollen. På returen hann Lee Nguyen först och dundrade in 1-1. Det var Nguyens tredje mål för säsongen. Värt att påpeka är att Xavier Kouassi, New England ivorianske Designated Player-innermittfältare, spelade 90 minuter för första gången i MLS.Diego Valeris mål mot New England Revolution. Klicka här för att se målet!