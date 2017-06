Bastian Schweinsteigers Chicago Fire vann igen.

Sammanfattning, omgång femton

Omgång femton av MLS bestod bara av tre matcher på grund av att många spelare var iväg på landslagsspel. Här kommer en sammanfattning av de tre matcherna.

Chicago Fire – Atlanta United FC 2-0 (1-0)



Formstarka Chicago Fire trummar på och Atlanta besegrades hemma på Toyota Park i en match där segersiffrorna kunde ha blivit större. I 29:e minuten tog Chicago ledningen och det kom igenom en boll från Bastian Schweinsteiger som friställde både David Accam och Nemanja Nikolic. Accam gjorde det först lite väl svårt för sig och istället för att rulla bollen till höger till Nikolic som då hade haft öppet mål försökte Accam runda målvakten Alec Kann. Han kom ur vinkel men hittade Luis Solignac centralt i straffområdet som distinkt placerade in 1-0. 2-0 kom på straff i 70:e minuten genom nyss nämnde Nemanja Nikolic. Atlantas högerback Tyrone Mears fick bollen på handen i eget straffområde och domaren Alan Kelly blåste straff för Chicago. Nikolic satte straffen i mål till höger om Kann, vilket innebar hans tolfte mål för säsongen och han utökade därmed ledningen i skytteligan. Med sina tolv mål är han två före Erick "Cubo" Torres.



Sporting Kansas City – Montreal Impact 1-1 (1-0)



Kansas hade inför den här matchen sex raka hemmasegrar men ett sent individuellt misstag gjorde att de fick nöja sig med en poäng mot Montreal. I 24:e minuten tog Kansas ledningen då Ilie Sánchez slog en långboll som friställde Gerso Fernandes. Trots viss uppvaktning av Kyle Fisher lyckades Fernandes ta sig in i straffområdet och skjuta ett högerskott på halvvolley på som gick in i det bortre hörnet. Montreals kvittering kom i 82:a minuten. Soni Mustivar slog en hemåtpassning som snappades upp av Matteo Mancosu och italienaren lobbade kyligt in 1-1 över Tim Melia. Mustivar hade precis bytts in när han stod för det här misstaget och med tanke på hur lite speltid han har fått i år är den här typen av prestationer inte direkt att rekommendera. Kort efter Mancosus mål fick Montreal sin högerback Chris Duvall utvisad och där är man bra nyfiken på hur domaren Robert Sibiga egentligen uppfattade situationen, för på reprisen såg duellen ut att max vara värd ett gult kort.



Portland Timbers – FC Dallas 2-0 (1-0)



Två mål av Fanendo Adi gav Portland tre pinnar hemma mot FC Dallas och nu knappar de in på Kansas i toppen av Western Conference, i och med att Kansas bara kryssade i sin match. Segern kom dock till ett ganska högt pris för Portland eftersom båda deras mittbackar, Liam Ridgewell och Roy Miller, tvingades bytas ut på grund av skador. Fanendo Adi gav Portland ledningen i 32:a minuten då han frispelades av Sebastián Blanco och föste in bollen förbi Jesse González. 2-0 kom i 72:a minuten då han vid bortre stolpen nåddes av ett inspel av Dairon Asprilla och med sin mottagning skottfintade bort González och dunkade in bollen i nästan öppet mål. På tal om mittbackar så saknade Dallas sina ordinarie mittbackar Matt Hedges och Walker Zimmerman på grund av landslagsspel respektive skada, vilket gjorde att rookien Walker Hume och den egentlige högerbacken Atiba Harris kamperade ihop centralt i backlinjen.

2017-06-11 20:35:00

