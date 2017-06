Sammanfattning, omgång fjorton

Här följer en sammanfattning av omgång fjorton i MLS, en omgång som bland annat innehöll två storförluster för Real Salt Lake, Blerim Džemailis första mål i MLS och en historisk första halvlek av FC Dallas.

Vi inleder omgångssammanfattningen med fyra matcher som spelades redan i onsdags och i den första tog Columbus revansch efter förra helgens 0-5-förlust mot Toronto, som var deras största någonsin i MLS. Hemma mot Seattle kom 1-0 i tionde minuten då Federico Higuaín sköt ett lågt skott från straffområdeslinjen som gick in intill den vänstra stolpen. Justin Meram utökade till 2-0 i 21:a minuten då han tog en lång löpning med boll från mittplan och sköt ett högerskott som gick in nästan precis på samma ställe som Higuaíns nyss nämnda avslut. Knappa kvarten in i andra halvlek passade Meram fram Ola Kamara som prickade in 3-0 med ett lågt skott som gick in via den högra stolproten. Gustav Svensson hade det tveksamma nöjet att spela hela matchen för Seattle.Xavier Kouassis första mål i MLS gav New England en poäng på Yankee Stadium. New England är alltjämt utan seger på bortaplan i år men den här poängen känns nog nästan som en seger. New York City FC tog ledningen i 16:e minuten genom Jack Harrison. David Villa avancerade in i straffområdet med bollen under kontroll och hittade Harrison centralt som på ett tillslag satte 1-0. Kei Kamara nickade kort därpå in 1-1 för New England på en hörna från Lee Nguyen. NYCFC återtog ledningen i mitten av andra halvlek genom panamanen Miguel Camargo. Maximiliano Morález slog ett vänsterinlägg som Camargo nickade i mål via en försvarare. New Englands kvitteringsmål kom i 86:e minuten. Kelyn Rowe plockade ned en boll på bröstet ute på högerkanten och slog ett fantastiskt snyggt inlägg på halvvolley som Kouassi nickade i mål. Dessvärre skadade Kouassi ett lår i den här matchen och blir borta från spel i fyra till sex veckor.Orlando kom till den här matchen med sex raka utan seger, men den sviten såg Cyle Larin och Giles Barnes till att få stop på. I 66:e minuten nickade Cyle Larin in ett inåtskruvad frispark från Will Johnson trots hård uppvaktning från Steve Birnbaum. Matchavgörande 2-0 kom i slutminuterna då Giles Barnes testade skott från distans och Bill Hamid tappade in bollen i eget mål trots att skottet gick ganska rakt på honom.Efter en mycket jobbig start på matchen fanns ingen återvändo för Real Salt Lake borta mot hemmastarka Houston. Eländet började redan i tredje minuten för RSL då Justin Schmidt stötte in ett inlägg från Mauro Manotas i eget mål. Efter en kvarts spel kunde brassen Alex tämligen ostört vandra in i straffområdet från högerkanten och skjuta ett välplacerat skott i det bortre hornet till 2-0. Precis innan halvtid klackade "Cubo" Torres fram ett inspel från Alberth Elis till Manotas som sköt ett välplacerat skott i det bortre hörnet till 3-0 och sju minuter in i andra halvlek placerade Torres själv in 4-0 i öppet mål efter förarbete och framspelning av Elis. RSL fick in en reducering i 63:e minuten då Joao Plata snyggt skruvade in en frispark men det var det enda gästerna från Utah hade att glädja sig över den här dagen. Slutresultatet 5-1 nickade brassemittbacken Leonardo in i 68:e minuten efter ett fint inlägg från Óscar Boniek García.Portland, utan Darlington Nagbe som är iväg med USA :s landslag, satte stopp för en fem matcher lång segerlös svit genom att besegra San Jose med 2-0 hemma på Providence Park. Portland spelade till en övervägande del av matchen med en man mer, efter att San Jose fått sin mittfältare Darwin Cerén utvisad i 37:e minuten. Diego Valeri blev matchhjälte för Portland med två mål. Fem minuter in i andra halvlek bröstade han ned ett inspel från Zarek Valentin och kunde märkligt enkelt rinna igenom San Joses mittförsvar och yttersida in 1-0. På övertid sköt Fanendo Adi ett skott i den högra stolpen och returen satte Diego Valeri i öppet mål till 2-0.Efter en sen vändning av New York City FC, som två ovana målskyttar fixade, har Philadelphia nu två raka förluster. Dessförinnan radade de ju upp fyra raka segrar, vilket är klubbrekord. Union tog ledningen i 69:e minuten då "Fafà" Picault sköt ett välplacerat högerskott i det bortre hornet från straffområdeslinjen efter framspelning av C.J. Sapong. NYCFC kvitterade i 80:e minuten då luxemburgaren Maxime Chanot nickade in en hörna från Maximiliano Morález och fem minuter senare tryckte Alexander Callens in en målvaktsretur efter skott av David Villa. För både Chanot och Callens var det mål nummer ett i MLS.Hemmastarka Kansas tog en stabil seger mot Minnesota och med tanke på att Kansas vann skotten med 27-7 och Minnesotas målvakt Bobby Shuttleworth gjorde sex räddningar kunde siffrorna ha blivit mycket större än 3-0. Kansas tog ledningen precis innan halvtid då Ike Opara sköt ett lågt distansskott som touchade minst en spelare och gick in till höger om Shuttleworth. Nio minuter in i andra halvlek sköt Soony Saad ett stenhårt distansskott i ribbans undersida. Bollen såg ut att studsa ned innanför mållinjen men domaren blåste inte mål förrän Jimmy Medranda nickade returen. Slutresultatet 3-0 kom i slutminuterna då Saad Abdul-Salaam tryckte in en lös boll från nära håll. Det var hans första mål i MLS.Efter en dålig start på matchen kom Vancouver tillbaka, mycket tack vare en ovan tvåmålsskytt. Atlanta tog ledningen i sjunde minuten då Julian Gressel slog ett lågt högerinlägg som vänsterbacken Greg Garza tryckte i mål på ett tillslag vid bortre stolpen. I 31:a minuten kvitterade Vancouver då Andrew Jacobson slog ett inåtskruvat inlägg som mittbacken och lagkaptenen Kendall Waston bröstade ned och tryckte i mål på halvvolley. Precis innan halvtid gjorde Waston även 2-1 då han nickade in en hörna från Cristian Techera. I mitten av andra halvlek kom 3-1. Waston nickade ned en hörna till sin mittbackskollega Tim Parker som omarkerad nickade bollen mot mål. Alec Kann räddade nicken men bollen såg ut att ha passerat mållinjen. Returen dundrade hur som helst Fredy Montero i mål.I en svängig och chansrik match på RFK Stadium lyckades varken D.C. United eller Los Angeles Galaxy spräcka nollan. Målvakterna Bill Hamid och Jon Kempin spelade en stor roll i det. Matchens bästa chans kom i 72:a minuten då Luciano Acosta snappade upp en passning från Jelle Van Damme på offensiv planhalva, bröt in från vänsterkanten och prickade ribban med ett skott från straffområdeslinjen.Toronto saknade sina amerikanska landslagsspelare Michael Bradley och Jozy Altidore och var numret för litet borta mot New England. Det här var Torontos första förlust sedan mitten av april. Ivorianen Benjamin Angoua gav New England ledningen i 17:e minuten då han nickade in en hörna från Lee Nguyen. Det var Angouas första mål i MLS. 2-0 kom i mitten av andra halvlek då Diego Fagúndez på framspelning från Juan Agudelo sköt ett högerskott från straffområdeslinjen som gick in till vänster om Alex Bono. 3-0 kom i slutminuterna efter att Fagúndez skjutit ett skott i ribban som sen studsade ytterligare en gång i ribban och sen studsade ned till Juan Agudelo, som nickade bollen i mål.Den schweiziske landslagsmannen Blerim Džemaili gjorde sitt första mål i MLS när New York Red Bulls gästade Saputo Stadium och det gav tre poäng till Montreal Impact. Džemaili väggspelade i mitten av andra halvlek med Ignacio Piatti och kom fri i straffområdet och dundrade in 1-0 förbi Luis Robles. Det här var Red Bulls sjätte raka bortaförlust.Real Salt Lake är för tillfället helt hopplösa defensivt och lyckades alltså med konststycket att släppa in elva mål på två matcher den här veckan. Nu har de passerat de tidigare överlägset sämsta Minnesota i antal insläppta mål i ligan den här säsongen. Första halvlek var en riktigt eländig historia för RSL och Dallas ledde med hela 5-0 i halvtid. Det var första gången i MLS:s historia som ett lag har gjort fem mål i en första halvlek. Målfesten inleddes i åttonde minuten då Michael Barrios slog ett lågt högerinlägg som Roland Lamah tryckte in på ett tillslag vid bortre stolpen. Lamah var långt ifrån klar för dagen. I 22:a minuten passade Maximiliano Urruti fram Lamah centralt i straffområdet och Lamah placerade behärskat in 2-0 förbi Matt Van Oekel i gästernas mål och nio minuter senare frispelades Lamah av Carlos Gruezo och återigen förvaltade Lamah sin målchans på bästa sätt och fullbordade sitt hattrick. Lamah hade inför den här matchen bara gjort ett mål i MLS. I 39:e minuten kom 4-0 då Urruti chippade in ett friläge efter framspelning av Victor Ulloa och tre minuter senare passade Michael Barrios fram Tesho Akindele som höll ifrån sin försvarare och sköt ett lågt skott förbi Van Oekel till 5-0. RSL fick lite bättre ordning på grejerna i andra halvlek och lyckades göra två snabba mål i mitten av halvleken. I 70:e minuten sköt Omar Holness ett välplacerat högerskott intill den vänstra stolpen efter framspelning av Joao Plata och två minuter senare nickade Kyle Beckerman in en hörna från Albert Rusnák till 5-2. Slutsiffrorna 6-2 spikades av Jesus Ferreira, son till David Ferreira som säsongen 2010 vann MVP-utmärkelsen i MLS. Michael Barrios slog ett inåtskruvat inlägg från vänsterkanten som Ferreira plockade ned och 16-åringen placerade in 6-2 förbi Van Oekel.Colorado vände i slutet av matchen och vann hemma mot Columbus. Matchhjälte blev Alan Gordon, som alltså sin vana trogen gjorde mål i slutminuterna. Columbus tog ledningen i 61:a minuten då Federico Higuaín sköt ett skott från några meter utanför straffområdet som styrdes i mål av en Coloradospelare. Det var Higuaíns femte mål för säsongen. Colorado kvitterade i 80:e minuten genom Kevin Doyle som tryckte in ett lågt inlägg från Marlon Hairston och segermålet nickade Alan Gordon in via bortre stolpen efter inlägg från vänsterkanten av Joshua Gatt. Det var Gordons första mål för Colorado och Gatts första poäng i MLS.Hemmastarka Orlando hamnade i rejäl brygga i den här matchen mot Chicago efter att både Rafael Ramos och Antonio Nocerino dragit på sig röda kort i mitten av respektive halvlek. Det numerära övertaget till trots lyckades inte Chicago vinna. Chicago vann skotten med 21-5 men Joe Bendik i hemmalagets mål stod för sex räddningar och spikade igen. Matchens bästa chans kom på övertid i andra halvlek då Matt Polster dundrade ett skott i undersidan av ribban efter framspelning snett bakåt av Michael de Leeuw.Will Bruin blev matchhjälte när hans gamla lag Houston Dynamo gästade CenturyLink Field. Bruin gjorde matchens enda mål i 69:e minuten då han nickade in ett högerinlägg från Cristian Roldan. Det var Bruins fjärde mål för säsongen. Gustav Svensson spelade hela matchen för Seattle, denna gång på innermittfältet. Det här var Houstons sjätte förlust på sju bortamatcher den här säsongen.Joao Platas mål mot Houston. Klicka här för att se målet!