Juan Agudelo gjorde två mål när New England besegrade Minnesota med 5-2.

Sammanfattning, omgång fyra

Bara tre matcher spelades den gångna helgen i MLS på grund av landskamperna runtom i världen. Här kommer en sammanfattning av de tre MLS-matcherna.

2017-03-27 18:35:00

Med nio spelare, varav sex startspelare, frånvarande på grund av skador, avstängningar respektive landslagsuppdrag fick Minnesota återigen se sig besegrade och återigen blev det många insläppta mål. Förra omgången tog Minnesota sin första poäng MLS tack vare 2-2 borta mot Colorado, men mot New England var man numret för litet. Man hade för övrigt inte ens tillräckligt med spelare tillgängliga för att fylla hela avbytarbänken. Redan i fjärde minuten tog New England ledningen då Juan Agudelo nickade in ett vänsterinlägg från Chris Tierney. Minnesota fick sen in en lite slumpartad kvittering efter en kvarts spel. Efter en turlig studs på en motståndarspelare fick Minnesotamittfältaren Collen Warner skottläge från 25-30 meter och den inte helt vane målskytten Warner sköt ett perfekt placerat skott i det högra hörnet till 1-1. New England återtog ledningen sex minuter senare då Kei Kamara placerade in bollen i öppet mål vid bortre stolpen efter framspelning av Lee Nguyen och efter drygt en halvtimmes spel fick New England en diskutabel straff då Juan Agudelo föll i straffområdet i duell med den starkt kritiserade norrmannen Vadim Demidov. Straffen sköts i mål till 3-1 av Lee Nguyen. Några minuter innan halvtidsvilan kom även 4-1. Lee Nguyen hittade ut med en boll till Juan Agudelo på vänsterkanten och Agudelo vek inåt i banan och satte 4-1 intill den första stolpen. Tidigt i andra halvlek reducerade Minnesota till 4-2 genom mittbacken Brent Kallman. Mohammed Saeid skruvade in en frispark som Juan Agudelo inte rensade bättre än att Kallman tämligen omarkerad kunde tryckte in 4-2 från nära håll. Kort därpå fick dock New England ytterligare en diskutabel straff, denna gång då Diego Fagúndez fälldes av Collen Warner på väg in i straffområdet men reprisen visade att Fagúndez var utanför straffområdet när Warner var på honom. Straffen dunkades i mål av Chris Tierney till 5-2 och det blev slutresultatet.Real Salt Lakes första match efter sparkandet av tränaren Jeff Cassar slutade mållöst. Med flera spelare borta på grund av avstängningar, skador och landslagsspel fick interimstränaren Daryl Shore ställa upp med en synnerligen reservbetonad elva, med till exempel Matt VanOekel, Sebastián Saucedo och Luis Silva från start. Den förstnämnde Matt VanOekel, som stod i mål istället för Nick Rimando som var iväg med det amerikanska landslaget, ställdes på prov flera gånger. I 64:e minuten gjorde han en fin räddning på ett lågt skott från Fredrik Gulbrandsen som var på väg in i det vänstra hörnet och en kvart senare räddade han ett skott mot främre stolpen av Bradley Wright-Phillips. Real Salt Lakes bästa chans kom i åttonde minuten då tre av deras spelare kom fria med Luis Robles i Red Bulls mål. Sebastián Saucedo prickade först stolpen med ett hårt skott och returen från Yura Movsisyan räddade Kemar Lawrence på mållinjen.Columbus och Portland bjöd på en svängig tillställning på MAPFRE Stadium men tack vare ett sent mål av en rookie vann Columbus till slut. Matchens första mål gjorde gästande Portland Timbers i fjärde minuten då Dairon Asprilla sköt ett lågt skott intill den bortre stolpen efter framspelning av Sebastián Blanco. Columbus kvitterade sju minuter senare då Justin Meram tryckte in bollen i mål efter en hörna som Ola Kamara nickat på en försvarare. I nittonde minuten gjorde Ola Kamara själv 2-1. Federico Higuaín lobbade bollen till en djupledslöpande Kamara, som lobbade in 2-1 över Jake Gleeson. Gleeson kom väldigt långt ut från sitt mål och om han hade stannat kvar hade det aldrig blivit någon målchans för Kamara. På övertid i första halvlek kvitterade Portland genom Fanendo Adi. Alvas Powell slog ett lågt högerinlägg som Adi tog emot och tryckte in till höger om Zach Steffen. Det som skulle komma att bli segermålet för Columbus kom i 84:e minuten. Harrison Afful slog ett högerinlägg som Ola Kamara bröstade mot mål. Gleeson räddade men returen sköt den danskfödde Niko Hansen, som draftades som nummer nio i årets MLS SuperDraft av Columbus, i mål. Vild glädje utbröt bland alla förutom Portland Timbers, som i och med den här förlusten åkte på sitt första poängtapp för säsongen.Bara tre matcher spelades den gångna helgen i MLS på grund av landskamperna runtom i världen. Här kommer en sammanfattning av de tre MLS-matcherna.USA vann natten mot lördag VM-kvalmatchen hemma mot Honduras med hela 6-0. Clint Dempsey gjorde tre mål medan Christian Pulisic stod för ett mål och två assists. Matchen var Bruce Arenas första tävlingsmatch sedan han återvände till posten som amerikansk förbundskapten.Chicago Fire har värvat Manchester Uniteds tyske mittfältare Bastian Schweinsteiger. 32-årige Schweinsteiger blir Designated Player nummer tre i Chicagos trupp och har skrivit på ett ettårskontrakt, med option på ett år till.Real Salt Lake har sparkat sin tränare Jeff Cassar, som har suttit på sin post sedan säsongen 2014. Målvaktstränaren Daryl Shore tar över som huvudtränare på interimsbasis medan arbetat med att hitta en permanent ersättare till Cassar pågår.Här följer en sammanfattning av omgång tre i MLS, en omgång som bl.a. innehöll Minnesotas första poäng någonsin i MLS, ytterligare en imponerande seger av Atlanta samt inte mindre än fyra röda kort.Johan Dykhoff intervjuar Markus Sjöman och Marcus Bühlund, som kommenterar bl.a. MLS på Eurosport.Colorado Rapids svenske mittback Axel Sjöberg drog på sig en lårskada i helgens ligamatch mot New York Red Bulls och blir borta i åtminstone sex till åtta veckor.Här följer en sammanfattning av omgång två i MLS, en omgång som bl.a. innehöll en ny storförlust för Minnesota, Portlands första bortaseger sedan oktober 2015 och en strålande prestation av David Villa mot D.C. United.Den jamaicanske landslagsanfallaren Deshorn Brown, som under en tid har ryktats vara på väg till AIK, är nu klar för Tampa Bay Rowdies i USL. Brown kommer senast från en tid i Kina och spelade dessförinnan för Vålerenga respektive Colorado Rapids.Chicagos nederländske mittfältare John Goossens blir borta från spel i fem till sex månader på grund av en vristskada som han ådrog sig i premiären mot Columbus Crew SC. 28-årige Goossens är inne på sin andra säsong i Chicago efter att ha provspelat sig till ett kontrakt inför fjolårssäsongen.