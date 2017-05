Sammanfattning, omgång nio

Här följer en sammanfattning av omgång nio i MLS, en omgång där bl.a. New York City FC vann trots att David Villa och Andrea Pirlo inte spelade, New England tappade en 3-0-ledning under sista kvarten borta mot Seattle och Dax McCarty förlorade med sitt Chicago Fire när han återvände till Red Bull Arena.

Jozy Altidore gjorde två mål för Toronto när Houston Dynamo besegrades på hemmaplan. I 16:e minuten passade unge Raheem Edwards fram Jozy Altidore centralt i straffområdet och Altidore placerade in 1-0 via Houstonmålvakten Joe Willis utsträckta ben. Målet föregicks av inte mindre än tjugo passningar inom laget av Toronto. I 32:a minuten väggspelade Altidore med Sebastian Giovinco, och Altidore bröstade ned bollen från den lille italienaren och dundrade in 2-0 på halvvolley utan chans för Willis. Altidore är nu uppe på fem gjorda mål den här säsongen.Whitecaps hade förlorat alla sina tre bortamatcher inför den här matchen, men borta mot Montreal blev det inte bara en utan till och med tre poäng. Italienaren Marco Donadel gav Montreal ledningen i nionde minuten med ett lågt skott från distans som smet in i David Ousteds vänstra hörn. Whitecaps kvitterade i 29:e minuten genom Andrew Jacobson och det på ett mycket snyggt sätt. Christian Bolaños skruvade in en frispark som nickrensades bort av Montreal, men på straffområdeslinjen stod Jacobson och prickade in 1-1 på volley inte långt från det högra krysset. Jacobson passade också fram till det som skulle bli segermålet. I 79:e minuten hittade Jacobson en fri Cristian Techera ute till höger. Techera vek inåt mot mål, skottfintade bort Laurent Ciman och placerade in 1-2 förbi Evan Bush. Det var Techeras andra mål för säsongen. Värt att nämna är att Montreals italienske anfallare Matteo Mancosu tvingades bytas ut redan i femte minuten på grund av en skada.I drygt trettiogradig värme på Orlando City Stadium bjöd Orlando och Colorado sannerligen inte på någon sprakande fotbollstillställning. Första halvlek var ytterst händelsefattig men i andra halvlek fick hemmalaget in två mål och det skulle komma att innebära seger. Därmed är Orlandos facit på sin nya hemmaarena efter fem spelade matcher alltjämt hundraprocentigt. 1-0 gjorde Carlos Rivas i 70:e minuten med hjälp av en vänsterslägga från distans som gick in strax under det högra krysset. 2-0 gjorde inhoppande Kaká, som gjorde comeback efter den lårskada som han ådrog sig i premiären, på övertid då han från nära håll placerade in en stolpretur.Trots att varken David Villa eller Andrea Pirlo spelade lyckades New York City FC bortabesegra det normalt hemmastarka Columbus. I Villas frånvaro klev Jack Harrison och agerade målskytt. Två mål blev det för den unge engelsmannen i den här matchen. I åttonde minuten passade Maximiliano Morález fram Harrison som smet in bakom ryggen på finnen Jukka Raitala och chippade in 0-1 över Zach Steffen. I 29:e minuten var Raitala inblandad i kvitteringsmålet då han slog ett vänsterinlägg som Federico Higuaín dundrade i mål på halvvolley. Tidigt i andra halvlek försökte NYCFC passa sig fram långt ned på egen planhalva men det slutade inte bättre än att Alexander Callens fick felträff och blev av med bollen mot Ethan Finlay. Finlay passade in bollen i straffområdet mot Higuaín som mycket smart släppte bollen mellan benen till Ola Kamara, som tryckte in 1-2. NYCFC kvitterade i 64:e minuten då Manchester City-lånet Yangel Herrera nickade in ett inlägg från Ben Sweat och tolv minuter senare slarvade Columbus likt NYCFC gjorde vid Ola Kamaras mål. Yangel Herrera snodde bollen framför fötterna på Nicolai Næss och touchade fram bollen till Jack Harrison som rullade in slutresultatet 2-3.Den f.d. New York Red Bulls-lagkaptenen Dax McCarty var tillbaka på Red Bull Arena, men denna gång iförd Chicago Fires matchställ. Trots många bra chanser för McCartys Chicago blev det seger för hemmalaget. 1-0 gjorde Red Bulls i 37:e minuten då Bradley Wright-Phillips på volley stötte in en passning från Daniel Royer. Situationen föregicks av en brytning av Chicagos mittfältare Juninho som blev en framspelning till Royer. Nemanja Nikolic kvitterade för Fire med ett distinkt avslut i 59:e minuten efter framspelning av ingen mindre än Dax McCarty, men Red Bulls kom tillbaka tolv minuter senare. Kemar Lawrence kom fri ute till vänster och drog iväg något som såg ut som en blandning mellan skott mot bortre hörnet och en passning. Bollen satt hur som helst intill den bortre stolpen och jamaicanen Lawrences första mål för säsongen innebar att Dax McCartys återkomst till Red Bull Arena inte blev vad han hade hoppats på, ifall han nu inte har kvar några sympatier för sitt gamla lag.Utan en höftskadad Diego Valeri såg Portlands bortamatch mot Dallas på förhand riktigt tuff ut, men de fick med sig en poäng och faktum är att de två gånger om hade ledningen. Efter en halvtimmes spel nickade Fanendo Adi in en frispark från David Guzmán till 1-0 för Portland. Dryga kvarten in i andra halvlek kvitterade den f.d. Portlandspelaren Maximiliano Urruti för Dallas med ett mäktigt högerskott intill det vänstra krýsset från precis innanför straffområdeslinjen. I 71:a minuten återtog Portland ledningen då ett inspel från Alvas Powell gick via Fanendo Adi fram till Sebastián Blanco, som vände bort Kellyn Acosta och sköt ett lågt och hårt skott förbi Jesse Gonzalez till 1-2. Kvitteringen för Dallas kom i 80:e minuten. Högerbacken Hernán Grana slog ett inlägg som en omarkerad Tesho Akindele stötte i mål till 2-2. Portland leder alltjämt Western Conference men med fler spelade matcher än närmast skuggande Kansas och Dallas.Femte gången gillt blev det för San Jose, som efter tre förluster och ett kryss på bortaplan den här säsongen tog sin första bortaseger. Matchens enda mål kom i 54:e minuten då Jahmir Hyka slog in en hörna som Chris Wondolowski styrde fram till tysken Florian Jungwirth, som sträckte sig fram och tryckte in 0-1 från nära håll. Det var Jungwirths andra mål för säsongen. John Alvbåge satt på bänken hela matchen för Minnesota och den f.d. Häckenmittfältaren Rasmus Schüller saknades på grund av en höftskada.På ett kallt och regnigt Children’s Mercy Park tog Kansas en, som man brukar saga, kassaskåpssäker seger mot Real Salt Lake. 1-0 kom i 17:e minuten genom ett mycket snyggt distansskott från Benny Feilhaber som susade förbi Matt Van Oekel i gästernas mål. I 29:e minuten styrde Joao Plata in ett skott från Yura Movsisyan till vad många trodde innebar 1-1, men Plata var offside och det uppmärksammade linjedomaren. Sex minuter in i andra halvlek utökade Dom Dwyer hemmalagets ledning till 2-0 med ett välplacerat högerskott i det bortre hörnet och i slutminuterna fick den ineffektive Gerso Fernandes äntligen göra mål, då han fick en passning från Soony Saad och vann ett motlägg mot Van Oekel och rullade in bollen i öppet mål.Gustav Svenssons Seattle stod för en magnifik avslutning och fick med sig en poäng från matchen mot New England efter att ha legat under med 0-3. New England, som inför den här matchen hade tre förluster och ett kryss på bortaplan den här säsongen, tog ledningen efter en kvart då Daigo Kobayashi drog iväg ett distansskott som Stefan Frei tappade in i mål. Elva minuter senare nickade Juan Agudelo in ett vänsterinlägg från Kelyn Rowe och samme man gjorde 0-3 i 54:e minuten. New England kom då i en kontring där Diego Fagúndez spelade fram Agudelo, som placerade in 0-3 via Stefan Frei. Seattles upphämtning inleddes i 75:e minuten. Joevin Jones passade fram Nicolás Lodeiro som drog till på ett tillslag och hans skott styrdes i mål av Antonio Delamea Mlinar. Tio minuter senare nickade Will Bruin in ett inlägg från Joevin Jones och ett par minuter senare skarvnickade Gustav Svensson fram ett inlägg från Nicolás Lodeiro till Osvaldo Alonso som från nära håll nickade in 3-3. Assisten var Gustav Svenssons första poäng i MLS.Los Angeles Galaxys problem fortsätter. Hemma mot Eastern Conference-jumbon Philadelphia Union blev det bara 0-0. Positivt var i alla fall att man täppte till defensiven efter förra omgångens 0-3-förlust mot Seattle och med lite mer tur hade det blivit seger i den här matchen mot Philadelphia. I 21:a minuten sköt portugisen João Pedro ett distansskott som gick stolpe-stolpe-ut och elva minuter senare rann Emmanuel Boateng igenom Unions försvar efter framspelning av Giovani dos Santos, men den f.d. Helsingborgsspelaren Boateng kom ur vinkel och fick iväg ett halvdant vänsterskott som Andre Blake i gästernas mål ganska enkelt kunde rädda.Atlanta började som väntat den här matchen med intensiv press mot D.C. United och det resulterade också i ett tidigt ledningsmål, men sen kom D.C. United tillbaka och tog en väldigt oväntad seger. Atlanta tog ledningen i nionde minuten då Kenwyne Jones nickade in ett inlägg från Yamil Asad. D.C. United kvitterade till 1-1 i 25:e minuten då Michael Parkhurst styrde in en passning från Lamar Neagle in i eget mål. Situationen föregicks av att Leandro González Pirez slarvat med bollen långt ned på egen planhalva, varpå Neagle kunde ta bollen och avancera mot mål. I 36:e minuten tog D.C. United ledningen genom Luciano Acosta. Acosta bröt in från högerkanten relativt oattackerad och sköt ett lågt vänsterskott från straffområdeslinjen som inte var särskilt hårt men det gick i mål. Tio minuter in i andra halvlek passade Acosta fram fransmannen Sébastien Le Toux, som kom fri och placerade in 1-3 förbi Alec Kann.Maximiliano Urrutis mål mot Portland. Klicka här för att se målet!