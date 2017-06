Sammanfattning, omgång sexton

Här följer en sammanfatting av omgång sexton i MLS, en omgång som bl.a. innehöll en målfest mellan Orlando och Montreal, ett nytt sent segermål av Alan Gordon och Philadelphia åkte på sin tredje raka förlust.

David Villa gjorde två mål när NYCFC besegrade de regerande MLS-mästarna Seattle Sounders FC på ett regnigt Yankee Stadium. Gästerna från nordväst tog ledningen i 40:e minuten då Cristian Roldan rann igenom centralt och sköt ett lågt skott i bortre hörnet. Sex minuter in i andra halvlek fick NYCFC straff då David Villa gick omkull i duell med Oniel Fisher. Straffen såg allt annat än solklar ut men Villa satte hur som helst straffen till 1-1. I 77:e minuten kom också 2-1 då Villa placerade in ett inlägg från Jack Harrison på volley vid bortre stolpen.Atlantas tre sydamerika nska Designated Players gjorde varsitt mål när Columbus besegrades med 3-1. 1-0 kom i 16:e minuten då Yamil Asad stressade till sig bollen från Josh Williams utanför den sistnämndes egna straffområde. Bollen hamnade framför fötterna på Héctor Villalba som placerade in 1-0. Framspelningen var Asads åttonde för säsongen och med det leder han assistligan i MLS tillsammans med Toronto FC:s spanjor Víctor Vázquez. Tio minuter senare kvitterade Columbus. Harrison Afful slog ett högerinlägg som via Ola Kamara hamnade hos Federico Higuaín, som behärskat placerade in 1-1. I mitten av andra halvlek återtog Atlanta ledningen genom Miguel Almirón. Leandro González Pirez stod för en fin brytning på egen planhalva och passade fram Almirón som avancerade mot mål och sköt ett lågt vänsterskott intill den bortre stolpen. Det var Almiróns åttonde mål för säsongen. Slutsiffrorna 3-1 spikade Josef Martínez i slutminuterna med ett stenhårt skott i nättaket från mycket svår vinkel. Det var Martínez första mål sedan mitten av mars, men så har han ju också varit skadad länge.Chicago Fire åsamkade New Englands första hemmaförlust för säsongen. En av spelarna som låg bakom segern var Nemanja Nikolic. I 18:e minuten kom han fri och prickade första stolpen med sitt avslut för att sen placera in sin egen retur i mål. I 61:a minuten lyfte Nikolic fram bollen till Michael de Leeuw som på ett tillslag tåade fram den till Luis Solignac och den förre IFK Mariehamn- och Djurgårdsspelaren placerade in 0-2. Nio minuter senare fick New England in en reducering. Lee Nguyen slog ett inlägg som Matt Lampson fick nävarna på, men inte bättre än att bollen gick ganska rakt upp i luften varpå slovenen Antonio Delamea Mlinar nådde högst och nickade in 1-2. New England hade sen ett flertal lägen till kvittering. Ett av dem kom på övertid då Diego Fagúndez slog en crossboll ut på högerkanten till Lee Nguyen som på ett tillslag slog in bollen till Gershon Koffie centralt i straffområdet, men den från Hammarby inlånade mittfältaren kom fel till bollen och sköt över.De 25,527 åskådarna på Orlando City Stadium bjöds på en svängig och händelserik historia när Orlando tog emot Montreal. Orlando, utan anfallaren Cyle Larin som ju i veckan som gick åkte fast för rattfylla och därför varken kommer få träna eller spela på åtminstone ett par veckir, tog ledningen i åttonde minuten genom Matías Pérez García. Giles Barnes slog från kortlinjen in ett lågt inspel som nådde Matías Pérez García som kastade sig fram och tryckte in 1-0. Det ska sägas att det på reprisen såg ut som att bollen var ute över kortlinjen innan Barnes slog inlägget. Montreal kvitterade åtta minuter senare. Ignacio Piatti jobbade till sig bollen ute till vänster mot Jonathan Spector och passade fram Blerim Džemaili som på ett tillslag satte 1-1 till vänster om Joe Bendik. Orlando återtog ledningen i 23:e minuten genom Carlos Rivas, som tryckte in en retur efter att Laurent Ciman täckt ett skott på mållinjen. Gästerna kvitterade på nytt knappa kvarten in i andra halvlek och då var det omvända roller från 1-1-målet. Blerim Džemaili frispelade Ignacio Piatti som dundrade in 2-2 mellan benen på Joe Bendik. Bara minuten senare gjorde Piatti även 2-3. Den poängfarlige argentina ren jobbade till sig ett friläge och hans första avslut räddades av Bendik men returen sköt Piatti i mål. Montreal såg ut att gå mot seger men på övertid slog Matías Pérez García in en hörna som nickades i mål av Jonathan Spector till 3-3. Det var Spectors första mål i MLS och det kom onekligen lägligt.För första gången på länge startade Torontos alla tre Designated Players samtidigt och det var i synnerhet Jozy Altidore och Sebastian Giovinco som avgjorde den här matchen. I 60 minuten tog de chansmässigt överlägsna Toronto FC ledningen. Bradley hittade Giovinco ute på högerkanten och den lille italienaren slog ett inlägg till Jozy Altidore som kom fri och satte 1-0. I 85:e minuten slog Giovinco en hörna som inhopparen Jordan Hamilton nickskarvade in intill bortre stolpen. Trots bara 64 minuters speltid fördelat på fyra korta inhopp var det Hamiltons andra mål för säsongen.Ett skade- och avstängningsdrabbat San Jose, med bara fyra spelare på bänken, lyckades efter mycket om och men klara greja oavgjort hemma mot Kansas. Sett till de chanser som skapades hade en bortaseger varit allt annat än orättvis. Redan i tredje minuten hade San Jose målramen på sin sida på Benny Feilhaber lyfte in en frispark som gick förbi alla spelare och träffade höger stolpe. Direkt efter det sköt Dom Dwyer i ett ganska fritt läge över på halvvolley från nära håll. I matchens slutskede gjorde San Joses målvakt David Bingham en avgörande räddning då Graham Zusi rann igenom hemmalagets försvar och fick ett friläge, men Bingham kom ut och gjorde sig stor och täckte ut skottet till en hörna.Alan Gordon gjorde som så många gånger förr ett sent matchavgörande mål för sitt lag. Denna gång innebar det seger med 2-1 för Colorado hemma mot Portland. Gästerna från Oregon tog ledningen i artonde minuten då argentinaren Sebastián Blanco sköt ett högerskott i det bortre krysset efter att snyggt ha fintat bort Colorados ugandiske mittfältaren Micheal Azira. Colorado kvitterade i 51:a minuten genom Dominique Badji som kom fri efter framspelning av Kevin Doyle och chippade bollen över Jake Gleeson i gästernas mål. Segermålet kom i 89:e minuten då svenske Mohammed Saeid slog in ett inåtskruvat inlägg som Alan Gordon nickskarvade i mål.Dallas var det bättre laget och borde nog ha vunnit den här matchen, men en snygg frispark från Cristian Techera räddade en poäng åt Vancouver. Dallas tog ledningen i 52:a minuten då Maximiliano Urruti snodde bollen av landsmannen Matías Laba vid mittplan och sprang hela vägen in i straffområdet och där sköt han ett lågt vänsterskott som smet in förbi David Ousted. I 74:e minuten klev den 158 cm långe uruguay anen Cristian Techera fram och tog en frispark från 25-30 meter med vänsterfoten och bollen gick in till höger om Jesse González. Det var Techeras fjärde mål för säsongen.Trots sanslösa 29-5 i avslut och 10-3 i hörnor dröjde det länge och det krävdes en målvaktsmiss för att Real Salt Lake skulle få in ett mål, som också blev matchens enda. I 85:e minuten tappade Minnesotas annars utmärkte målvakt Bobby Shuttleworth en nick från Justen Glad som hade touchat en medspelare framför fötterna på inhopparen Yura Movsisyan, som chippade in 1-0 från nära håll. Shuttleworth gjorde borträknat denna miss som sagt en utmärkt match och John Alvbåges chanser till speltid ser dessvärre inte så bra ut.Houston Dynamo var på väg mot sin första bortavinst för säsongen, men Romain Alessandrini såg till att Texaslaget får vänta ytterligare ett tag på årets första trepoängare utanför BBVA Compass Stadium. Mauro Manotas gav Houston ledningen då han tryckte in en målvaktsretur från Clément Diop efter ett jätteskott från distans av DaMarcus Beasley. Emmanuel Boateng kvitterade knappa kvarten senare då han på en kontring efter framspelning av Alessandrini rundade målvakten Tyler Deric och placerade bollen i mål. Alberth Elis gav Houston ledningen på nytt i 77:e minuten då han utnyttjade sin oerhörda snabbhet för att komma in framför Hugo Arellano och fri med Diop chippade han bollen i mål. Romain Alessandrini kvitterade som sagt för Galaxy och han gjorde det så sent som i 94:e minuten. Bradford Jamieson IV slog ett lågt inlägg mot bortre stolpen som Alessandrini, i misstänkt offsideläge, tryckte i mål. I och med poängen i den här matchen har Alessandrini gjort sju mål och lika många assists på 14 MLS-matcher.Bradley Wright-Phillips gjorde två sena mål när New York Red Bulls besegrade ett i nästan halva matchen tio man starkt Philadelphia Union. I 53:e minuten fick Philadelphia sin mittfältare Derrick Jones utvisad för en tvåfotstackling mot Felipe och tränaren Jim Curtin svarade då med att plocka ut Ilsinho mot den mer defensivt lagde Warren Creavalle. Union höll 0-0 till 87:e minuten, då Bradley Wright-Phillips stötte in ett lågt vänsterinlägg från Kemar Lawrence. På två minuters övertid gjord Wright-Phillips ett liknande mål på ett inlägg från andra hållet. Sal Zizzo slog ett lågt inlägg som "BWP" sträckte sig fram och satte i öppet mål. Det här var Philadelphias tredje raka förlust.Sebastián Blancos mål mot Colorado. Klicka här för att se målet!