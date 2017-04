Sammanfattning, omgång sju

Här följer en sammanfattning av omgång sju i MLS, en omgång som bland annat innehöll ett lobbmål från nästan halva plan av David Villa och Montreals första seger för säsongen.

Philadelphia har det fortsatt jobbigt och är alltjämt utan seger efter sex spelade matcher. För gästande NYCFC var det här däremot deras första bortaseger för säsongen. I 52:a minuten gav Jack Harrison gästerna ledningen då han sköt ett lågt vänsterskott som gick in mellan benen på Andre Blake efter framspelning av Ronald Matarrita. 0-2 gjorde David Villa i 90:e minuten med en skyhög lobb från nästan halva plan. Andre Blake hann tillbaka till sin mållinje men fick inte fingrarna på Villas lobb, som gick in precis under ribban. Colombia nen Fredy Montero är som bekant tillbaka i MLS och i den här matchen sänkte han sitt gamla lag med två mål. I 65:e minuten nickade Fredy Montero in ett högerinlägg från Cristian Techera efter att ha smugit in bakom ryggen på Gustav Svensson och en kvart senare nickskarvade Kendall Waston fram en hörna till Montero som omarkerad från nära håll nickade in 2-0. I slutminuterna fick Seattle in en reducering då Will Bruin stötte in ett inlägg från Nicolás Lodeiro vid första stolpen, men Sounders fick inte med sig några poäng från den här matchen.Ett mål med matchens sista spark räddade poäng för San Jose när obesegrade FC Dallas gästade Avaya Stadium. Dallas hade tagit ledningen genom Kellyn Acosta i 78:e minuten. Acosta friställdes till höger i straffområdet genom en brytning av en San Jose-spelare och lyfte med hjälp av en halvträff in 0-1. Det såg ut att räcka för att vinna matchen men i 94:e minuten, med bara sekunder kvar av övertiden, rann albanen Jahmir Hyka igenom efter framnickning av Chris Wondolowski och rullade in 1-1. Det var Hykas första mål i MLS.Likt Philadelphia Union var Montreal segerlösa inför den här omgången, men tack vare ett övertidsmål förändrades den saken till hemmapublikens stora glädje. Atlanta tog ledningen i 40:e minuten då Kenwyne Jones fripelades av Héctor Villalba och prickade in 0-1 på ett tillslag. På fem minuters övertid i första halvlek kvitterade Ignacio Piatti på straff. Leandro González Pírez rev ned Matteo Mancosu i straffområdet och blev målchansutvisad, varpå Piatti sköt straffen i mål till 1-1. Montreals segermål kom i 93:e minuten. Hernán Bernardello sköt ett skott som inhopparen Anthony Jackson-Hamel styrde in med hjälp av en klack till 2-1.Orlando facit på nybyggda Orlando City Stadium är alltjämt hundraprocentigt. Tack vare ett övertidsmål av Cyle Larin i den här matchen har Orlando vunnit fyra av fyra matcher på sin nya hemmaarena. Matchens första mål kom i nionde minuten då Will Johnson friställdes ute till vänster av en chanslyftning från Scott Sutter och Johnson prickade snyggt in 1-0 på halvvolley. Galaxy kvitterade i 83:e minuten då Jermaine Jones med en fin passning hittade Romain Alessandrini centralt par meter utanför straffområdet. Alessandrini skottfintade bort Donny Toia och sköt ett lågt skott som gick in via den högra stolproten. Orlando kom dock tillbaka och på övertid slog Will Johnson in en hörna som Cyle Larin sträckte sig fram och tryckte in till 2-1. Det var Larins fjärde mål på fem matcher den här säsongen.Chicago hanger med i toppen av Eastern Conference och i den här matchen var det två av deras Designated Players som avgjorde. New England försatte sig själva i ett svårt läge när Je-Vaughn Watson drog på sig två gula kort inom loppet av sex minuter i mitten av första halvlek. Precis innan halvtid kom sen 1-0 för Chicago då Bastian Schweinsteiger från lite svår vinkel ute till höger fick in bollen förbi New Englands målvakt Cody Cropper. Framspelningen stod den f.d. IFK Mariehamnspelaren Luis Solignac för. Två minuter in i andra halvlek högg Nemanja Nikolic på en lös boll i straffområdet efter högerinlägg av Solignac och satte 2-0 och i 73:e passade den nyss inbytte David Accam fram Nikolic som mycket behärskat rullade in 3-0. Nikolic har kommit igång bra i MLS och har gjort fyra mål på sina sex första matcher.Tidigare under säsongen förlorade D.C. United med 0-4 borta mot New York City FC och det här besöket i New York-området slutade inte mycket bättre. Red Bulls tog ledningen tämligen omgående i andra halvlek då Alex Muyl nickade in en hörna från Sacha Kljestan. Bill Hamid fick fingrarna på Muyls nick men var inte helt hundra i sitt agerande och bollen gick ändå i mål. I 62:a minuten frispelade Felipe den regerande skyttekungen Bradley Wright-Phillips som placerade in 2-0 mellan benen på Bill Hamid. Ytterligare lite värre blev det för gästerna i slutminuterna då mittbacken Steve Birnbaum bars ut skadad på bår.Två snabba mål av Columbus i slutet av första halvlek innebar seger mot Toronto FC och för det så här långt under 2017 kryssvänliga Toronto var det den första förlusten för säsongen. Toronto tog ledningen i 21:a minuten då Jozy Altidore nickade in en hörna från spanjoren Víctor Vázquez. Columbus kvitterade i 37:e minuten då Ola Kamara placerade in ett lågt högerinlägg från Niko Hansen i öppet mål och sju minuter senare nickade rookiemittbacken Alex Crognale fram en hörna från Federico Higuain till Justin Meram och Meram yttersidade från nära håll in 2-1. Meram är nu uppe på fyra mål och två assists på sju matcher den här säsongen.Houston var på god väg mot en hemmaseger mot Minnesota men slarvade bort en tvåmålsledning och tog inte tillvara på att de skapade klart flest chanser. Houston vann skotten med 19—8 och skotten på mål med 6-2 och lär vara besvikna över att de inte vann den här matchen. Texaslaget tog ledningen i 14:e minuten genom colombianen Mauro Manotas som tog emot ett lågt högerinlägg från "Cubo" Torres, vände runt och tryckte in 1-0 förbi Bobby Shuttleworth. 2-0 kom i slutminuterna av första halvlek genom Alberth Elis, som omarkerad mötte en inåtskruvad frispark från Óscar Boniek García på volley och i samma veva sprang in i Minnesotamålvakten Bobby Shuttleworth. Det slutade inte bättre än att Shuttleworth skadade sig och därför byttes John Alvbåge in i halvtid. Det blev Alvbåges första framträdanden sedan 1-6-förlusten hemma mot Atlanta för drygt en månad sedan. Två minuter in i andra halvlek reducerade Christian Ramirez för Minnesota då han nickade in en hörna från Kevin Molino och i 59:e minuten kom Molino loss på högerkanten och slog ett lågt högerinlägg som via försvarare landade framför fötterna på Johan Venegas, som på halvvolley prickade in 2-2.Colorado, utan den avstängde Tim Howard, släppte in två sena mål mot Real Salt Lake och åkte därmed på sin första hemmaförlust för säsongen. Colorado tog ledningen i 29:e minuten då Kevin Doyle språngnickade in ett vänsterinlägg från Marlon Hairston. Några minuter senare tvingades innermittfältaren Bismark Adjei-Boateng utgå på grund av skada och in kom svenske Mohammed Saeid, som därmed gjorde sin debut för Colorado Rapids. I 85:e minuten fick Real Salt Lake straff då Jared Watts räddade ett skott med armen någon meter framför mållinjen. Watts blev utvisad och den efterföljande straffen sköt Yura Movsisiyan i mål. Unge Brooks Lennon avgjorde sen matchen med ett lågt distansskott som smet in förbi Zac MacMath. Lennon fick förvisso bra tryck i skottet men det gick inte in i något av hörnen, så kanske borde Zac MacMath ha räddat det.Ligans målfarligaste offensiv var ingen match för ligans bästa defensiv. Kansas höll nollan för fjärde gången på sex matcher och knappar in på Portland i toppen av Western Conference. Matchens enda mål kom i 53:e minuten då Dom Dwyer nickade in ett vänsterinlägg från Jimmy Medranda förbi Jake Gleeson i Portlands mål. Målet var Dwyers andra för säsongen och hans 54:e totalt i MLS-karriären.David Villas mål mot Philadelphia. Klicka här för att se målet!