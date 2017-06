New York City FC vann derbyt mot New York Red Bulls.

Sammanfattning, omgång sjutton

Här följer en kortfattad sammanfattning sjutton av MLS, en omgång som bland annat innehöll en derbyseger för New York City FC, ett hattrick av David Accam och ett sent kvitteringsmål av Clint Dempsey i nordvästderbyt mot Portland.





D.C. United – Atlanta United FC 2-1 (1-1)



Mål: 0-1 Julian Gressel (17), 1-1 Luciano Acosta (23), 2-1 Patrick Nyarko (60)



Minnesota United FC – Portland Timbers 3-2 (1-1)



Mål: 1-0 Självmål, 1-1 Diego Valeri (37, str.), 2-1 Christian Ramirez (47), 2-2 Självmål (49), 3-2 Abu Danladi (64)



Utvisning, Minnesota: Abu Danladi (70)



Utvisning, Portland: Sebastián Blanco (71)



Colorado Rapids – Los Angeles Galaxy 1-3 (1-1)



Mål: 0-1 Jack McBean (5), 1-1 Dillon Serna (37), 1-2 Jack McBean (63), 1-3 Romain Alessandrini (71, str.)



Seattle Sounders FC – Orlando City SC 1-1 (1-0)



Mål: 1-0 Will Bruin (19), 1-1 Scott Sutter (90)



Toronto FC – New England Revolution 2-0 (1-0)



Mål: 1-0 Drew Moor (11), 2-0 Sebastian Giovinco (90)



Houston Dynamo – FC Dallas 1-1 (1-0)



Mål: 1-0 Erick Torres (19), 1-1 Maximiliano Urruti (59)



New York Red Bulls – New York City FC 0-2 (0-1)



Mål: 0-1 Jack Harrison (33), 0-2 Ben Sweat (65)



Atlanta Untied FC – Colorado Rapids 1-0 (0-0)



Mål: 1-0 Josef Martínez (67)



Philadelphia Union – D.C. United 1-0 (1-0)



Mål: 1-0 "Fafà" Picault (31)



Columbus Crew SC – Montreal Impact 4-1 (1-1)



Mål: 1-0 Federico Higuaín (17), 1-1 Anthony Jackson-Hamel (19), 2-1 Kekuta Manneh (70), 3-1 Ola Kamara (72), 4-1 Federico Higuaín (88)



Minnesota United FC – Vancouver Whitecaps FC 2-2 (0-2)



Mål: 0-1 Cristian Techera (17, str.), 0-2 Tony Tchani (45), 1-2 Francisco Calvo (50), 2-2 Jérôme Thiesson (63)



Chicago Fire – Orlando City SC 4-0 (2-0)



Mål: 1-0 David Accam (3), 2-0 David Accam (8), 3-0 Nemanja Nikolic (52), 4-0 David Accam (63, str.)



Los Angeles Galaxy – Sporting Kansas City 1-2 (0-2)



Mål: 0-1



San Jose Earthquakes – Real Salt Lake 2-1 (1-0)



Mål: 1-0 Danny Hoesen (13), 2-0 Marcu Ureña (63), 2-1 José Hernández (90)



Portland Timbers – Seattle Sounders FC 2-2 (2-1)



Mål: 0-1 Joevin Jones (27), 1-1 Fanendo Adi (45, str), 1-2 Dairon Asprilla (45), 2-2 Clint Dempsey (90)



Utvisning, Seattle: Brad Evans (44)



2017-06-27 19:10:00

