Sammanfattning, omgång tio

Här följer en sammanfattning av omgång tio i MLS, en omgång som bland annat innehöll Philadelphia Unions första seger för säsongen, Real Salt Lakes tredje raka förlust och de första poängen i MLS för Abu Danladi, årets förstaval i draften.

Två mål av Sebastian Giovinco och en osedvanligt ineffektiv Cyle Larin i bortalaget banade väg för tre nya poäng för Toronto FC. Den här matchen spelades i onsdags, liksom matchen här under mellan Kansas och Red Bulls. Övriga spelades under helgen. I nionde minuten gav Giovinco sitt Toronto ledningen då han skottfintade bort Luis Gil och sköt ett välplacerat lågt skott i det vänstra hörnet. I 38:e minuten slog Steven Beitashour ett högerinlägg som Joe Bendik fick en hand på, men inte bättre än att bollen gick ut till spanjoren Víctor Vázquez som vaket passade fram Giovinco istället för att försöka vända runt och skjuta själv och Giovinco tryckte in 2-0 med vänsterfoten. Det var Vázquez sjätte assist för säsongen, vilket är bäst i MLS tillsammans med Alex i Houston, och för Giovinco var det mål nummer fem. På övertid i första halvlek fick Orlando in en reducering då Cyle Larin nickade ned ett inlägg från Carlos Rivas till en helt omarkerad Kaká, som dundrade in 2-1 i nättaket från nära håll. I andra halvlek brände Larin sen två riktigt bra lägen. I 59:e minuten slog Carlos Rivas ett lågt högerinlägg som efter några studsar gav Larin helt öppet mål från bara någon meter eller två, men Torontos Alex Bono kämpade heroiskt och kastade sig fram och boxade bort bollen framför fötterna på Larin. Åtta minuter senare slog Rivas ett perfekt inlägg från andra kanten som Larin bara behövde sätta foten på och placera i mål, men Larin fick total felträff och Bono kunde avvärja även denna gång.I omgångens andra onsdagsmatch tog Kansas en, som så många gånger förr den här säsongen, stabil seger på hemmaplan. 1-0 kom när andra halvlek inte ens var en minut gammal. Benny Feilhaber sköt ett skott från distans som Red Bulls ovane mittback Sal Zizzo (tidigare i just Kansas) täckte några meter framför eget mål, men inte bättre än att Dom Dwyer kunde trycka in returen. Samme spelare gjorde 2-0 i 68:e minuten. Benny Feilhaber slog ett lågt högerinlägg som Dwyer mötte på ett tillslag. Träffen blev inget vidare men bollen gick ändå i mål via ribbans undersida.I en jämn och stundtals tuff match vann Vancouver borta mot Colorado tack vare ett mål av inhopparen Brek Shea. Shea byttes in i mitten av andra halvek och gjorde målet i 84:e minuten. Vancouver kontrade och en annan inhoppare, nämligen Nicolás Mezquida, frispelade Shea som fri med Tim Howard rullade in 0-1. Det var Sheas första mål för Vancouver. Mohammed Saeid startade för Colorado men blev utbytt i 77:e minuten. I slutminuterna, när man jagade kvittering, fick Colorado sin ytterback Mekeil Williams utvisad efter en tuff tackling på Nicolás Mezquida när han redan satt på en varning.Förra årets finallag möttes på CenturyLink Field i Seattle och till skillnad från nämnda fjolårsfinal vann Toronto FC den här matchen. Matchens enda mål kom på straff och gjordes av Jozy Altidore. Román Torres sprang ned Altidore i straffområdet i 22:a minuten och Altidore placerade säkert in 0-1 till höger i målet.Tredje raka bortavinsten med 1-0 kommer här och denna gång var det Montreal som besegrade D.C. United på RFK Stadium. Matchhjälte för kanadensarna blev unge Ballou Jean-Yves Tabla som i 13:e minuten ryckte ifrån Jared Jeffrey centralt i banan och sköt ett lågt högerskott från straffområdeslinjen som gick förbi Travis Worra, som vaktade D.C. Uniteds mål på grund av skada på Bill Hamid.Tack vare C.J. Sapongs första hattrick i den professionella karriären tog Philadelphia äntligen sin första seger för säsongen och därmed har alla lag i MLS vunnit en ligamatch under 2017. Målen kom under en elvaminutersperiod sent i andra halvlek. I 74:e minuten misslyckades Red Bulls mittback Aaron Long med en nickrensning och det gav Sapong möjlighet att avancera in i straffområdet och testa skott. Skottet gick i mål via tidigare nämnde Aaron Long till 1-0. Sju minuter senare slog Fabian Herbers ett inlägg som Chris Pontius nickade ned till en omarkerad Sapong som från nära håll nickade in 2-0 och 3-0 gjorde Sapong på straff kort därpå efter en hands på Damien Perrinelle. Sapong delar nu skytteligaledningen med ”Cubo” Torres från Houston Dynamo.Columbus fick stopp på en förlustsvit på två matcher hemma mot New England och det var som så många gånger förr tack vare Ola Kamara och Federico Higuaín. New England är däremot uppe på fem raka utan seger och har ingen trepoängare på bortaplan i ligan i år. 1-0 för Crew kom i 13:e minuten då Justin Meram frispelade Ola Kamara som med ett inåtskruvat högerskott, som möjligen kan ha touchat en försvarare, satte bollen intill den bortre stolpen. 2-0 gjorde Federico Higuaín tidigt i andra halvlek då Ola Kamara kom i ett en-mot-en-läge i straffområde mot Joshua Smith, men istället för att utmana Smith för att själv komma till avslut passade Kamara bak till Higuaín som på ett tillslag från straffområdeslinjen placerade in 2-0.Att Houston är bra framåt visste vi sedan tidigare, men att göra fyra mål på det så här långt under säsongen defensivt starka Orlando var både oväntat och imponerande. I elfte minuten fick Houston straff efter att Mauro Manotas blivit fälld, men Manotas sköt straffen utanför den vänstra stolpen. Istället kom 1-0 i 23:e minuten då Alberth Elis sköt ett pressat skott från ute till höger i straffområdet som gick in vid Joe Bendiks första stolpe. Sex minuter in i andra halvlek fick Manotas revansch för sin straffmiss då han på ett tillslag tryckte in en passning snett bakåt från Alex mellan benen på Joe Bendik och knappa kvarten senare placerade Manotas in en framspelning från Romell Quioto via den högra stolpen. Nyss nämnde Romell Quioto fick också komma med i målprotokollet då han i 75:e minuten snyggt skruvade in 4-0 från straffområdeslinjen intill det högra krysset.Med flera nyckelspelare borta av olika anledningar blev Western Conference-ledande FC Dallas för svåra för Real Salt Lake. Det här var förlust nummer tre på raken frö Utahlaget. Dallas tog ledningen redan i tredje minuten på straff. Demar Phillips täckte ut ett lågt inspel med armen till hörna och det tyckte domaren Drew Fischer räckte för att peka på punkten. Straffen placerades kyligt i mål av Maximiliano Urruti. Matt Hedges nickade sen in en hörna till 0-2 i 67:e minuten och 0-3 rullade Urruti in i öppet mål på övertid efter att ha kommit fri i samband med en kontring och lyft bollen över målvakten Matt Van Oekel. Utöver att det var förlust nummer tre på raken för Real Salt Lake var det också förlust nummer tre på fem hemmamatcher den här säsongen.En lovande inledning på matchen räckte inte för Chicago Fire eftersom de inte hade koll på sina grejer när det vankades försvarsspel på fasta situationer. I elfte minuten fick Chicago straff då Nemanja Nikolic föll, mycket av egen kraft ska sägas, över Jelle Van Dammes utsträcka ben i straffområdet. David Accam sköt straffen i mål, men fick ta om den eftersom Chicagospelare var för tidiga in i straffområdet. Han satte dock även den andra straffen. Bara några minuter senare frispelade Accam sin anfallskompis Nikolic, som vinklade kroppen på ett bra sätt och rullade in 0-2 förbi Brian Rowe. Galaxy fick in en reducering i 56:e minuten då mittbacken Daniel Steres nickade in en hörna och i 65:e minuten nickade Dave Romney ned en hörna till Giovani dos Santos, som lämnades helt omarkerad någon meter framför mål och därför enkelt kunde trycka in 2-2.Det vanligtvis målsnåla San Jose Earthquakes fick det att klaffa framåt mot Portland Timbers, som nu ståtar med målskillnaden 20-15 efter tio matcher. Det skvallrar om att det ser bra ut framåt för Portland men att det finns anledning till oro bakåt. San Jose gjorde 1-0 i åttonde minuten då Jahmir Hyka från nära håll tryckte in bollen i nättaket efter lite flipperspel inne i Portlands straffområde. I 31:a minuten kom 2-0 då Florian Jungwirth passade fram Chris Wondolowski i straffområdet, som sköt ett välplacerat högerskott intill den bortre stolpen. Tio minuter in i andra halvlek var det samma framspelare och målskytt igen. Jungwirth frispelade Chris Wondolowski i djupled och från halvknepig vinkel chippade ”Wondo” in 3-0 intill den bortre stolpen. Den löjligt pålitlige målskytten Wondolowski är nu uppe på fyra mål den här säsongen. Han har faktiskt även gjort fem assists, vilket är lika många som han gjorde på de två senaste säsongerna tillsammans.Minnesota fortsätter sin färd uppåt i tabellen efter den resultatmässigt hemska starten på säsongen. Nu blev det 2-0 mot ligans bästa defensiva lag. Abu Danladi, årets förstaval i draften, fick för första gången chansen från start och tackade för förtroendet med ett mål och en assist. Det var hans första poäng i MLS. I 22:a minuten placerade han in ett vänsterinlägg från Miguel Ibarra på volley till 1-0 och i 39:e minuten passade han fram Ibarra, som på nytt slog ett inlägg och det nickades i mål av Christian Ramirez. Det var Ramirez sjätte mål för säsongen och han och hans målskytte har verkligen inte besvärats nämnvärt av flytten från NASL till MLS.Två offensivt starka lag möttes på Yankee Stadium och det blåtröjade hemmalaget drog det längsta strået. I 17:e minuten tog New York City FC ledningen. Rodney Wallace klackade fram David Villa som med bra fart i benen tog sig in i straffområdet och prickade in 1-0 via den högra stolpen inte långt under krysset. Carlos Carmona kvitterade i 39:e minuten då en nickrensning hamnade framför fötterna på honom i straffområdet och på ett tillslag dundrade han in 1-1 intill det vänstra krysset. NYCFC avgjorde sen matchen med två snabba mål en kvart in i andra halvlek. Först klackade Rodney Wallace, sannolikt helt ovetande, in ett lågt högerinlägg från Ethan White till 2-1 och nästan direkt efter det passade Wallace fram Maximiliano Morález, som placerade in 3-1 i det bortre hörnet.Romell Quiotos mål mot Orlando. Klicka här för att se målet!