Jim Curtin och hans Philadelphia Union har nu fyra raka segrar i ligan, vilket är nytt klubbrekord.

Sammanfattning, omgång tolv

Här följer en sammanfattning av omgång tolv i MLS, där Philadelphia Union tog seger nummer fyra på raken och därmed slog nytt klubbrekord, Gerso Fernandes gjorde ett äkta hattrick för Sporting Kansas City och norrmannen Ola Kamara gjorde ett drömmål mot New England.

På grund av tidsbrist får det bli en kortfattad omgångssammanfattning den här veckan med bara resultat, målskyttar och eventuella utvisningar i matcherna.



Philadelphia Union – Houston Dynamo 2-0 (2-0)



Mål: 1-0 "Fafà" Picault (17), 2-0 Ilsinho (38)



Chicago Fire – Colorado Rapids 3-0 (1-0)



Mål: 1-0 Nemanja Nikolic (15), 2-0 David Accam (57), 3-0 Nemanja Nikolic (74)



Sporting Kansas City – Seattle Sounders FC 3-0 (0-0)



Mål: 1-0 Gerso Fernandes (56), 2-0 Gerso Fernandes (58), 3-0 Gerso Fernandes (69)



Real Salt Lake – New York City FC 2-1 (1-1)



Mål: 0-1 Sean Okoli (4), 1-1 Albert Rusnák (38), 2-1 Aaron Maund (51)



San Jose Earthquakes – Orlando City SC 1-1 (0-0)



Mål: 0-1 Carlos Rivas (80), 1-1 Chris Wondolowski (83)



New York Red Bulls – Toronto FC 1-1 (1-0)



Mål: 1-0 Bradley Wright-Phillips (38), 1-1 Benoît Cheyrou (70)



Montreal Impact – Portland Timbers 4-1 (2-1)



Mål: 1-0 Ignacio Piatti (13, str.), 2-0 Kyle Fisher (43), 2-1 Diego Valeri (45), 3-1 Ignacio Piatti (50), 4-1 Ambroise Oyongo (77)



Utvisning, Portland Timbers: Diego Chará (18)



D.C. United – Chicago Fire 0-1 (0-0)



Mål: 0-1 David Accam (52)



Seattle Sounders FC – Real Salt Lake 1-0 (1-0)



Mål: 1-0 Harry Shipp (42)



Atlanta United FC – Houston Dynamo 4-1 (2-0)



Mål: 1-0 Miguel Almirón (30), 2-0 Miguel Almirón (42), 3-0 Julian Gressel (76), 4-0 Miguel Almirón (80, str.), 4-1 Erick Torres (90, str.)



Vancouver Whitecaps FC – Sporting Kansas City 2-0 (1-0)



Mål: 1-0 Cristian Techera (40), 2-0 Tim Parker (87)



Philadelphia Union – Colorado Rapids 2-1 (0-1)



Mål: 0-1 Caleb Calvert (15), 1-1 C.J. Sapong (67, str.), 2-1 Haris Medunjanin (75)



Utvisning, Colorado Rapids: Caleb Calvert (69)



FC Dallas – San Jose Earthquakes 0-1 (0-0)



Mål: 0-1 Jahmir Hyka (81)



New England Revolution – Columbus Crew SC 2-1 (2-1)



Mål: 0-1 Ola Kamara (20), 1-1 Diego Fagúndez (24), 1-2 Diego Fagúndez (34)



Utvisning, New England Revolution: Andrew Farrell (90)



Minnesota United FC – Los Angeles Galaxy 1-2 (0-1)



Mål: 0-1 Giovani dos Santos (38), 1-1 Christian Ramirez (66), 1-2 Självmål (84)



Orlando City SC – New York City FC 0-3 (0-2)



Mål: 0-1 David Villa (14, str.), 0-2 Rodney Wallace (35), 0-3 David Villa (82)



"Goal of the Week": Ola Kamaras mål mot New England. Klicka här för att se målet!

0 KOMMENTARER 165 VISNINGAR 0 KOMMENTARER165 VISNINGAR JOHAN DYKHOFF

2017-05-23 08:15:00

ANNONS:

Fler artiklar om USA

USA

2017-05-23 08:15:00

USA

2017-05-21 16:10:00

USA

2017-05-16 08:00:00

USA

2017-05-13 11:59:00

USA

2017-05-09 21:45:00

USA

2017-05-01 12:00:00

USA

2017-04-29 15:35:00

USA

2017-04-25 21:50:00

USA

2017-04-17 12:00:00

USA

2017-04-14 19:40:00

ANNONS:

Här följer en sammanfattning av omgång tolv i MLS, där Philadelphia Union tog seger nummer fyra på raken och därmed slog nytt klubbrekord, Gerso Fernandes gjorde ett äkta hattrick för Sporting Kansas City och norrmannen Ola Kamara gjorde ett drömmål mot New England.Axel Sjöberg gjorde inatt svensk tid comeback för Colorado Rapids efter en åtta matcher lång skadefrånvaro. Comebacken slutade med förlust med 1-2 borta mot Philadelphia Union. För Philadelphia var det seger nummer fyra på raken, vilket är nytt klubbrekord. För Colorado var det bortaförlust nummer sex på lika många spelade bortamatcher i år.Här följer en sammanfattning av omgång elva i MLS, en omgång som bland annat innehöll New York Red Bulls första hemmaförlust sedan april 2016, Philadelphia Unions andra raka seger och Justin Merams professionella karriärs första hattrick.Portland Timbers är på väg att bygga ut sin arena Providence Park. Arenan ska efter ombyggnationen ta in lite drygt 25,000 åskådare och projektet budgeteras till $50 miljoner.Här följer en sammanfattning av omgång tio i MLS, en omgång som bland annat innehöll Philadelphia Unions första seger för säsongen, Real Salt Lakes tredje raka förlust och de första poängen i MLS för Abu Danladi, årets förstaval i draften.Här följer en sammanfattning av omgång nio i MLS, en omgång där bl.a. New York City FC vann trots att David Villa och Andrea Pirlo inte spelade, New England tappade en 3-0-ledning under sista kvarten borta mot Seattle och Dax McCarty förlorade med sitt Chicago Fire när han återvände till Red Bull Arena.Johan Dykhoff har funderat ut fem bänkade eller sparsamt använda spelare i MLS som skulle kunna fylla en funktion i andra lag.Här följer en sammanfattning av omgång åtta i MLS, en omgång där bl.a. Kansas förlorade sin första match för säsongen, Minnesota höll nollan för första gången någonsin i MLS och Cyle Larin som vanligt gjorde mål mot New York City FC.Här följer en sammanfattning av omgång sju i MLS, en omgång som bland annat innehöll ett lobbmål från nästan halva plan av David Villa och Montreals första seger för säsongen.Målvakten Dan Kennedy, som framförallt gjorde sig ett namn under sin tid i den numera nedlagda MLS-klubben Chivas USA, meddelade tidigare i veckan att han har valt att avsluta sin spelarkarriär. Kennedy spelade senast för Los Angeles Galaxy och kommer framöver bl.a. arbeta som expertkommentator i radio och tv.