Seattle Sounders FC vann nordvästderbyt mot Portland med 1-0.

Sammanfattning, omgång tretton

Här följer en kortfattad sammanfattning av omgång tretton i MLS, en omgång som bland annat innehöll en seger för Seattle i nordvästderbyt mot Portland, ett mållöst Texasderby mellan FC Dallas och Houston Dynamo samt två ytterligare mål av den stekhete Miguel Almirón.





Chicago Fire – FC Dallas 2-1 (2-1)



Mål: 1-0 Nemanja Nikolic (3), 1-1 Roland Lamah (6), 2-1 David Accam (9)



Toronto FC – Columbus Crew SC 5-0 (2-0)



Mål: 1-0 Víctor Vázquez (6, str.), 2-0 Justin Morrow (39), 3-0 Víctor Vázquez (59), 4-0 Jonathan Osorio (86), 5-0 Jordan Hamilton (90)



Utvisning, Toronto FC: Marco Delgado (81)



Seattle Sounders FC – Portland Timbers 1-0 (1-0)



Mål: 1-0 Cristian Roldan (4)



Vancouver Whitecaps FC – D.C. United 0-1 (0-0)



Mål: 0-1 Lamar Neagle (61, str.)



New York Red Bulls – New England Revolution 2-1 (0-1)



Mål: 0-1 Lee Nguyen (9, str.), 1-1 Bradley Wright-Phillips (47), 2-1 Daniel Royer (74)



Colorado Rapids – Sporting Kansas City 1-0 (1-0)



Mål: 1-0 Kortne Ford (11)



Utvisning, Sporting Kansas City:



Minnesota United FC – Orlando City SC 1-0 (0-0)



Mål: 1-0 Christian Ramirez (56)



Real Salt Lake – Philadelphia Union 1-0 (1-0)



Mål: 1-0 Joao Plata (36)



San Jose Earthquakes - Los Angeles Galaxy 2-4 (2-3)



Mål: 1-0 Chris Wondolowski (10), 1-1 João Pedro (19), 1-2 Giovani dos Santos (35, str.), 2-2 Danny Hoesen (37), 2-3 Självmål (44), 2-4 Giovani dos Santos (64)



Atlanta United FC – New York City FC 3-1 (3-0)



Mål: 1-0 Miguel Almirón (16), 2-0 Héctor Villalba (19), 3-0 Miguel Almirón (23), 3-1 Jack Harrison (71)



FC Dallas – Houston Dynamo 0-0



"Goal of the Week": Joao Platas mål mot Philadelphia.

2017-05-30 21:40:00

