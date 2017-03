Sammanfattning, omgång två

Här följer en sammanfattning av omgång två i MLS, en omgång som bl.a. innehöll en ny storförlust för Minnesota, Portlands första bortaseger sedan oktober 2015 och en strålande prestation av David Villa mot D.C. United.

Två snabba mål i första halvlek av Chicago gav dem deras första seger för säsongen när Real Salt Lake kom på besök. I elfte minuten kom ungraren Nemanja Nikolic fri och placerade behärskat in 1-0 mellan benen på Nick Rimando. RSL-spelarna ropade på offside men domaren Kevin Stott var uppmärksam och såg att det var RSL-mittfältaren Sunny som var sist på bollen när Nikolic kom fri. Fyra minuter senare kom 2-0 då Arturo Álvarez bröt in från högerkanten och sköt ett lågt vänsterskott som styrdes i mål.Axel Sjöbergs Colorado Rapids fick lämna Red Bull Arena utan poäng. Matchens enda mål kom i slutminuten av första halvlek då Coloradohögerbacken Eric Miller stötte in ett högerinlägg förbi Tim Howard och in i eget mål. Axel Sjöberg fick kliva av i slutminuterna efter att ha gjort illa ett knä i samband med en glidtackling.I en händelserik match, där båda lagen tvingades byta ut anfallare på grund av skador, delade Philadelphia och Toronto på poängen. I elfte minuten slog Haris Medunjanin ett inlägg som Chris Pontius nickade fram till Jay Simpson, som i knähöjd fick halvträff med pannan med det räckte för att få in bollen i mål till 1-0 för hemmalaget. Alejandro Bedoya drog en straff i ribban för Philadelphia i 33:e minuten och istället kvitterade Toronto på straff innan precis halvtid. Derrick Jones gjorde ned Jozy Altidore i straffområdet och Altidore satte själv straffen till 1-1. Precis innan halvtid tvingades Toronto byta ut Sebastian Giovinco efter att denne mejats ned av Oguchi Onyewu och skadat ena låret. I 71:a minuten tog Toronto ledningen för första gången i matchen då Michael Bradley slog en snabb frispark in i straffområdet till Justin Morrow, som plockade ned bollen på bröstet och sköt ett lågt högerskott som gick i mål. Möjligen borde Andre Blake ha räddat det skottet. Philadelphia kvitterade bara två minuter senare. Fabian Herbers frispelade C.J. Sapong i djupled och Sapong rundade målvakten Clint Irwin och rullade in 2-2 i öppet mål. Sapong hade kommit in i 29:e minuten då Jay Simpson tvingades utgå med en revbensskada.De regerande mästarna Seattle kom tillbaka från ett 0-2-underläge och fick med sig en pinne från Montreal tack vare två sena mål. Montreal tog ledningen i sjuttonde minuten då Ignacio Piatti frispelade Matteo Mancosu i djupled och Mancosu rundade Stefan Frei och satte 1-0 i öppet mål. 2-0 gjorde Piatti själv i 51:a minuten med ett lågt högerskott från någon meter utanför straffområdet. Seattle fick straff i 82:a minuten då Oniel Fisher tacklades omkull av Laurent Ciman och straffen sköts i mål av Nicolás Lodeiro. Så sent som i 94:e minuten kom Seattles kvittering. Jordan Morris nickade via en Montrealförsvarare ned ett högerinlägg till inhopparen Will Bruin och Bruin tryckte in 2-2 från nära håll.Houstons centralamerikanska anfallstrio hade en bra dag på jobbet och stod för varsitt mål när Columbus besegrades hemma på BBVA Compass Stadium. Det kunde ha blivit betydligt fler mål ifall skärpan hade varit lite bättre i avgörande lägen. 1-0 kom redan i andra minuten efter att grovt misstag av Columbus målvakt Zach Steffen. Steffen slog en passning från eget straffområde som Romell Quioto snappade upp och kom då fri och kunde enkelt rulla in 1-0. 2-0 kom i 35:e minuten då Quiotos landsman Alberth Elis på volley tryckte in en hörna från Alex och i mitten av andra halvlek placerade Erick "Cubo" Torres in 3-0 i det bortre krysset, återigen efter framspelning av Alex. I slutminuterna fick Columbus ghananske mittback Jonathan Mensah rött kort för en tackling på Alex men Columbus lyckades med en man mindre få in en reducering. Justin Meram slog ett lågt vänsterinlägg som gick förbi Houstonmålvakten Tyler Deric och Ola Kamara tryckte då in 3-1 i öppet mål.Dallas vilade flera ordinarie spelare inför onsdagens Champions League -match mot Pachuca och är nog rätt glada över den här poängen som de tog i Kansas City. Kansas vann skotten med 14-6, men Dallas skapade faktiskt matchens bästa chanser. Kansasmålvakten Tim Melia kom ut och täckte av ett skott från Tesho Akindele i 25:e minuten och ett par minuter senare prickade Cristian Colmán stolpen med ett skott efter högerinlägg från Akindele.Det bjöds på en händelserik tillställning på Avaya Stadium och efter mycket om och men lyckades hemmalaget San Jose kamma hem segern. Det började dock riktigt illa för San Jose. I andra minuten tog Vancouver ledningen då Erik Hurtado utnyttjade ett missförstånd mellan Florian Jungwirth och David Bingham och tryckte in 0-1. En kvar senare kom 0-2 då Hurtado vek in från vänsterkanten och passade fram Nicolás Mezquida, som sköt ett lågt skott i det bortre hörnet. I 23:e minuten fick Vancouver sin målvakt David Ousted utvisad efter att han fällt Chris Wondolowski när han var på väg att komma fri. Wondolowski reducerade sen i 32:a minuten då han efter en hörna och inspel från Víctor Bernárdez tryckte in 2-1. I 54:e minuten kvitterade rookiehögerbacken Nick Lima med ett hårt halvvolleyskott efter inlägg av Jahmir Hyka och tillbakaspel av Chris Wondolowski och det som skulle komma att bli segermålet kom i 79:e minuten. Aníbal Godoy drog iväg ett vänsterskott från 25-30 meter som seglade in i det vänstra krysset. Det var Godoys andra drömmål på två veckor.David Villa och nyförvärvet Rodney Wallace hade en bra dag på jobbet när deras New York City FC tvålade dit Eastern Conference-konkurrenterna D.C. United hemma på Yankee Stadium. Villa gjorde två mål och en assist medan Wallace stod för ett mål och en assist. I åttonde minuten gjorde Wallace matchens första mål då han tryckte in en ribbretur efter skott av Jack Harrison. I 28:e minuten slog han ett vänsterinlägg som David Villa nickade i mål mycket behärskat och elva minuter senare passade Villa fram argentina ren Maximiliano Morález, som tåade in 3-0 intill den vänstra stolpen. Slutsiffrorna 4-0 spikade David Villa i 75:e minuten, då han ryckte ifrån Steve Birnbaum och sköt ett skott som smet in precis intill Bill Hamids närmaste stolpe.I snöstorm och drygt en handfull minusgrader lyckades Minnesota följa upp den allt annat än bra MLS-debuten med en ännu sämre hemmapremiär. Planskötarna fick ett par gånger under matchens gång skickas in för att med lövblåsare smälta snön som täckte straffområdeslinjerna och en orange boll fick användas för att den skulle synas i snöyran. Två av Atlantas sydamerika nska nyförvärv, Josef Martínez och Miguel Almirón, drog ned mest rubriker tack vare tre respektive två mål. Redan i tredje minuten kom Josef Martínez fri efter framspelning av Almirón och rullade in 0-1 bakom John Alvbåge, vars dag på flera sätt skulle bli riktigt tråkig. I 13:e minuten dundrade Almirón in 0-2 i nättaket efter framspelning av Julian Gressel och knappa kvarten senare kom Martínez fri på nytt, denna gång efter passning från Yamil Asad, och rullade in 0-3. Några minuter senare fick Minnesota straff då Jeff Larentowicz fällde Kevin Molino och Molino satte själv straffen till 1-3. Atlanta tuffade på i andra halvlek och i 52:a minuten prickade Miguel Almirón in 1-4 med ett halvvolleyskott från straffområdeslinjen. Med en kvart kvar av ordinarie tid fullbordade Josef Martínez sitt hattrick då han efter framspelning av Héctor Villalba rundade Alvbåge och rullade in 1-5. Slutresultatet 1-6 spikades på övertid då Jacob Peterson nickade in ett vänsterinlägg från Greg Garza. Då stod Bobby Shuttleworth i mål eftersom John Alvbåge hade blivit utbytt efter att ha blivit stämplad på knät av Villalba. 35,043 åskådare var på plats på TCF Bank Stadium i Minneapolis och fick se sitt Minnesota åka på sin andra raka storförlust.Portland hade inte tagit en bortaseger i ligan sedan oktober 2015 men mot självaste Los Angeles Galaxy lyckades man efter visst om och men ta en bortavinst igen. Portland fick god hjälp av en diskutabel utvisning för Galaxy. I 34:e minuten fick Jelle Van Damme sitt andra gula kort för dagen i en situation där han såg ut att fälla David Guzmán men på reprisen såg man att det var en klar filmning av Guzmán, något som Galaxy i efterhand har gjort sig lustiga över på Twitter. Matchens enda mål kom i åttonde minuten och gjordes av Diego Chará. Sebastián Blanco slog en långboll som Chará nickade fram i djupled till Diego Valeri. Valeri kom in i straffområdet ute till vänster och slog ett lågt inspel som Chará placerade in i öppet mål. Det var Charás sjunde mål på 178 MLS-matcher. Portlands målvakt Jake Gleeson ska också lyftas fram för den fenomenala reflexräddning som han gjorde på José Villarreals nickskarv på övertid i andra halvlek.Aníbal Godoys mål mot Vancouver. Klicka här för att se målet!