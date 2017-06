Dominic Kinnear, här i samtal med Chris Wondolowski, har fått sparken av San Jose Earthquakes.

San Jose Earthquakes sparkar tränaren

San Jose Earthquakes har valt att sparka sin tränare Dominic Kinnear, trots att laget ligger på en respektabel femteplats i Western Conference. Som ersättare har San Jose utsett Chris Leitch, som senast kommer från posten som klubbens Technical Director. Även Dominic Kinnears assisterande tränare John Spencer får lämna.

Huvudtränare nummer två för säsongen har fått sparken i MLS. I slutat av mars var det Jeff Cassar i Real Salt Lake som fick kicken och nu har San Jose Earthquakes tränare Dominic Kinnear, tillsammans med sin assisterande tränare John Spencer, fått foten. Kinnear tog över som huvudtränare i San Jose Earthquakes inför säsongen 2015 och det här var hans andra sejour som tränare i San Jose Earthquakes. Han var assisterande tränare i San Jose mellan 2001 och 2003 och därefter huvudtränare i två säsonger. Efter det flyttade San Jose Earthquakes till Houston och blev Houston Dynamo. Kinnear följde då med till Houston och tränade Dynamo mellan 2006 och 2014. Under sina första två säsonger ledde han Dynamo till ligatiteln och både 2011 och 2012 tog han Dynamo till final, där Los Angeles Galaxy båda gångerna var för svåra.



Ersättare till Dominic Kinnear blir Chris Leitch, som senast kommer från posten som Technical Director i San Jose Earthquakes och som avslutade sin spelarkarriär med tre säsonger i klubben mellan 2009 och 2011. Som assisterande tränare kommer Leitch ha spanjoren Alex Covelo, som för bara några månader sedan fick jobbet som Director of Methodology i San Jose. Till sin hjälp kommer de ha den assisterande tränaren Steve Ralson och målvaktstränaren Tim Hanley, som även jobbade under Kinnear i samma roller.



Bottentippade San Jose Earthquakes ligger i skrivande stund på en respektabel femteplats i Western Conference med 23 inspelade poäng på 17 matcher. Både 2015 och 2016 missade dock San Jose slutspel under ledning av Dominic Kinnear, vilket säkerligen bidrog till beslutet att sparka honom.

2017-06-26 19:18:00

