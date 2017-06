USA förlorade efter förlängning kvartsfinalen mot Venezuela i U20-VM.

USA utslagna ur U20-VM

USA:s framfart i U20-VM tog slut i kvartsfinalen efter förlust mot Venezuela. Ställningen var 0-0 efter ordinarie tid men Venezuela vann sen med 2-1 efter förlängning.





Kvartsfinalmotståndarna Venezuela hade vunnit sin grupp i stor stil efter tre raka segrar mot Tyskland, Vanuatu och



Matchen mellan Venezuela och USA dömdes av svenske Jonas Eriksson. USA kom till spel med Jürgen Klinsmanns son Jonathan Klinsmann i mål, en backlinje från höger bestående av Justen Glad, Erik Palmer-Brown, Cameron Carter-Vickers och Danilo Acosta. På mittfältet från höger startade Brooks Lennon, Eryk Williamson, Derrick Jones, Tyler Adams och Luca de la Torre och som "nia" startade Josh Sargent, född så sent som i februari år 2000 och därmed yngst i truppen.



Venezuela var klart farligare framåt än USA i den här matchen och borde ha avgjort under ordinarie tid. När de tog ledningen sex minuter in i förlängningen genom den av Watford kontrakterade Adalberto Peñaranda, som placerade in ett lågt vänsterinlägg, var det således inte på något sätt orättvist. Mittbacken Nahuel Ferraresi nickade sen in en hörna till 2-0 i 115:e minuten och matchen kändes nu körd för USA. Amerikanerna fick dock lite hopp när Portland Timbers-anfallaren Jeremy Ebobisse reducerade två minuter senare. Brooks Lennon slog in en frispark som Ebobisse nickade i mål via den bortre stolpen. Det blev dock inga fler mål för USA, som därmed får packa ihop och åka hem från Sydkorea.



För Venezuela väntar nu semifinal mot Uruguay . I den andra semifinalen möts vinnarna i matcherna Italien – Zambia och Mexiko – England.

2017-06-04 18:00:00

