USA:s trupp till Gold Cup uttagen

Bruce Arena har tagit ut USA:s 23-mannatrupp till sommarens CONCACAF Gold Cup. 16 av 23 spelare kommer från MLS-klubbar och fyra spelare har inte spelat någon A-landskamp för USA tidigare.

Om några veckor är det dags för CONCACAF Gold Cup igen, det vill säga Nord- och Centralamerikas och Karibiens motsvarighet till EM. Det är turnering nummer 14 i turordningen och i år är USA ensam arrangör igen. Förra turneringen hade delat värdskap mellan USA och Kanada. Turneringen spelas mellan 7 och 26 juli och regerande mästare är som så många gånger förr Mexiko Tolv lag deltar i turneringen. I grupp A spelar Honduras, Costa Rica, doldisarna Franska Guyana och Kanada. I grupp B hittar vi värdlandet USA tillsammans med Panama, Martinique och Nicaragua. Avslutningsvis har vi grupp C där Mexiko, El Salvador, Curaçao och Jamaica slåss om avancemang.USA:s förbundskapten Bruce Arena har nu tagit ut sin 23-mannatrupp till Gold Cup, efter att tidigare ha plockat ut en preliminär 40 spelare stor trupp. Följande spelare utgör USA:s trupp:Brad Guzan (Atlanta United FC), Bill Hamid (D.C. United), Sean Johnson (New York City FC)Matt Besler (Sporting Kansas City), Omar Gonzalez (Pachuca), Matt Hedges (FC Dallas), Eric Lichaj (Nottingham Forest), Matt Miazga (Chelsea), Justin Morrow (Toronto FC), Jorge Villafaña (Santos Laguna), Graham Zusi (Sporting Kansas City)Kellyn Acosta (FC Dallas), Paul Arriola (Club Tijuana), Alejandro Bedoya (Philadelphia Union), Joe Corona (Club Tijuana), Dax McCarty (Chicago Fire), Cristian Roldan (Seattle Sounders FC), Kelyn Rowe (New England Revolution), Kenny Saief (Gent), Gyasi Zardes (Los Angeles Galaxy)Juan Agudelo (New England Revolution), Dom Dwyer (Sporting Kansas City), Jordan Morris (Seattle Sounders FC)Noterbart är att fyra spelare kan göra sina debuter i USA:s A-landslag, i form av Cristian Roldan, Kelyn Rowe, Kenny Saief och Dom Dwyer. Dwyer blev amerikansk så sent som i mars i år och skulle bli amerikansk landslagsspelare nummer två i sin familj, eftersom han är gift med damlandslagsspelaren Sydney Leroux.Ett flertal namnkunniga spelare lämnades utanför den slutgiltiga truppen, men kan vid behov kallas in som reserver. Bland dessa kan nämnas Michael Bradley, Jozy Altidore, Clint Dempsey, Tim Howard och Darlington Nagbe.