Whatever happened to: Real Salt Lakes guldtrupp från 2009

Johan Dykhoff går igenom Real Salt Lakes guldtrupp från 2009 och kartlägger vad det har blivit av alla spelare.

Målvakter

Försvarare

Mittfältare

Anfallare

Real Salt Lake är i resultatmässigt fritt fall i MLS och den positiva effekt som det gav att ersätta tränaren Jeff Cassar med Mike Petke i slutet av mars verkade bara ha varit av tillfällig natur. Laget har på de två senaste ligamatcherna målskillnaden 3-11 och de har lyckats med konststycket att inte bara komma ikapp utan också gå om expansionslaget Minnesota vad gäller antal insläppta mål i ligan den här säsongen, ett Minnesota som tidigare var helt i särklass sämst i MLS just vad gäller baklängesmål.När det går så här illa kan man tänka sig att Real Salt Lake-fansen drömmer sig tillbaka till mer framgångsrika tider, typ säsongen 2009 då de under ledning av tränaren Jason Kreis mycket otippat gick och vann MLS efter finalseger på straffar mot Los Angeles Galax. Jag tänkte därför också ta och blicka tillbaka till den säsongen och gå igenom vad som har hänt med spelarna i Real Salt Lakes guldtrupp från säsongen 2009.– F.d. stor målvaktstalang och landslagsman för USA på U20- och U23-nivå. Lämnade RSL efter säsongen 2009 för Philadelphia Union. Spelar i FC Dallas sedan 2011 och har de senaste åren åkt in och ut ur startelvan i Texasklubben. Ifjol var han ordinarie, men nu är han petad av unge Jesse González. Blev 2012 utsedd till MLS:s "Humanitarian of the Year" efter att ha donerat benmärg till en allvarligt sjuk främling, något som gjorde att Seitz från september och resten av 2012 inte kunde spela någon fotboll alls.– Den kortväxte målvakten, som ofta tjänstgör som tredjemålvakt för USA i diverse mästerskap, är alltjämt kvar i Real Salt Lake. Har de senaste säsongerna tagit över förstaplatsen i bl.a. antal räddningar, hållna nollor och spelade matcher i MLS. Kom med i All-Star-laget säsongerna 2010, 2011, 2013, 2014 och 2015.– En sån där målvakt som kuskar runt i ligan men aldrig blir förstaval. Reynish stannade i Real Salt Lake till och med säsongen 2012 och har därefter avverkat sejourer i New York Cosmos, Chicago Fire, New York Red Bulls och nu spelar han för Atlanta United FC. I alla lag utom New York Cosmos, som ju till skillnad från övriga lag inte spelar i MLS har han varit reserv.– Precis som sin defensiva kollega Nick Rimando är Beltran kvar i Real Salt Lake och har de senaste åren varit given som deras högerback. Har dock missat en stor del av årets säsong på grund av en ryggskada. Tidigare yttermittfältare som har gjort tre A-landskamper för USA.– Satte den avgörande straffen i MLS-finalen 2009 mot Los Angeles Galaxy och har således en speciell plats i Real Salt Lakes historia. Spelade i Real Salt Lake till och med säsongen 2011 och avslutade sen karriären med två säsonger i D.C. United. Spelade i yngre år i isländska, norska och danska ligan. Utbildar sig nu till läkare på The George Washington University School of Medicine & Health Sciences.– Storväxt men snabb mittback från Colombia som blev utsedd till MLS:s bästa back säsongen 2010 och både 2010 och 2011 kom med i "Årets lag". Lämnade Real Salt Lake för New York Red Bulls inför säsongen 2013, där han gjorde två säsonger och sedan återvände och spelade två säsonger till i Real Salt Lake. Idag är Olave 36 år gammal och klubblös, varför man kan anta att hans spelarkarriär är över.– Lämnade Real Salt Lake efter säsongen 2014, då han hade spelat 205 grundseriematcher för klubben. Flyttade då till Portland och avslutade karriären med två säsonger uppe i nordvästra USA, varav den första slutade med ligaguld. Sommaren 2016 slet han av en hälsena och meddelade i februari i år att han valt att avsluta karriären. Blev inte minst känd för sitt gigantiska röda skägg de sista åren av karriären, något som gjorde honom oerhört populär i hipsterstaden Portland.– Riktigt stor och bitig mittback som har hoppat runt i MLS de senaste åren för att inför i år återvända till Real Salt Lake. Lämnade för Portland Timbers inför säsongen 2011 och tradades sen till Houston Dynamo i december 2013. Startade de två första matcherna i år för RSL men tvingades sen operera ett knä i början av april och har inte spelat sedan dess.– En gammal trotjänare som likt David Horst är tillbaka i klubben igen. Spelade drygt 200 matcher för RSL mellan 2007 och 2014 och valdes sen av New York City FC i expanionsdraften inför säsongen 2015. Wingert är från staten New York och såg säkert fram emot att få spela för ett någorlunda lokalt lag, men året i NYCFC blev misslyckat och efter säsongen waivades han. Återvände då till Real Salt Lake som tog emot honom med öppna armar.– San Diego-född f.d. Manchester United-junior som representerade Real Salt Lake säsongerna 2007 och 2008. Han hade då kommit senast kommit från några säsonger i St. Pauli. Efter MLS-säsongen 2009, då han bara fick göra ett kort inhopp, återvände han till Tyskland för spel i Ingolstadt och avslutade karriären med en säsong i Portland Timbers innan de flyttade upp till MLS. Idag arbetar han som programledare på Fox Sports och YES Network.– F.d. stor försvarstalang vars karriär aldrig blev särskilt mycket att skriva hem om. Representerade USA från U17- upp till U23-nivå, var ungdomsproffs i Southampton mellan 2007 och 2009 och kom till MLS under 2009 efter att hans kontrakt med ”the Saints” inte blivit förlängt. Via ett så kallat "weighted lottery" hamnade han i Real Salt Lake, men de tradade honom omgående till FC Dallas. Waivades av Dallas i maj 2011 och gjorde sen två korta sejourer i Los Angeles Galaxy och Toronto FC under samma år. 2012 spelade han för Orlando City i USL och hjälpte dem till ligatiteln. Har lagt av som fotbollsspelare och arbetar idag med försäljning för ett North Carolina-baserat företag som tillverkar drönare och tillhörande mjukvara.– Om Wingert är en trotjänare måste samma epitet klistras på Kyle Beckerman. Den defenisve mittfältaren Beckerman gjorde stor succé under VM 2014, inte minst tack vare sina kännetecknande långa dreadlocks och sin arbetsmoral. Beckerman har verkligen blivit en ikon för Real Salt Lake har skrivit in sig i MLS:s historieböcker genom att ta över förstaplatsen för flest spelade ligamatcher av utespelarna.– Liberianskfödd yttermittfältare som spåddes en lysande framtid och representerade USA på U17- och U19-nivå. Fick aldrig debutera i MLS och lånades både 2009 och 2010 ut till Portland TImbers, som då ännu inte hade flyttat upp till MLS. 2012 spenderade han i estniska Tammeka Tartu men sedan dess tycks Nimo inte ha spelat professionell fotboll. Har spelat och tränat för amatörklubben Vancouver Victory FC på senare år.– Kanadensisk landslagsmittfältare och rivjärn som det har gått lite tungt för de senaste säsongerna. Blev tradad till Portland Timbers inför säsongen 2013 och gjorde omedelbar succé, fick ta över som lagkapten och blev uttagen i "Årets lag" i MLS. Hösten 2014 bröt han ett ben och efter det gick det utför i Portland. Han lyckades aldrig ta tillbaka sin ordinarie plats på mittfältet och tradades till Toronto FC inför säsongen 2016, där han inte heller riktigt blev ordinarie, för att inför årets säsong återförenas med sin gamla RSL-tränare Jason Kreis genom att flytta på fri transfer till Orlando. I Orlando är han dock given på mittfältet.– Många argentina re har kommit och gått i Real Salt Lake genom åren. Många har lämnat fansen helt oberörda, men Javier Morales tillhör definitivt inte den kategorin. Han kom sommaren 2007 från den lilla Gran Canaria-klubben UD Vecindario och är en ikon i klass med t.ex. Nick Rimando och Kyle Beckerman. Som en klassisk nummer tio drog han i trådarna offensivt för Real Salt Lake under många säsonger. Efter fjolårssäsongen lämnade han klubben, detta efter 249 grundseriematcher, 49 mål och 81 assists. Morales blev lite otippat kvar i MLS även den här säsongen. Idag spelar han nämligen för FC Dallas.– Haitisk mittfältare som aldrig riktigt har lyckats bevisa att han håller i MLS. Lämnade Real Salt Lake efter säsongen 2011 efter att aldrig ha tagit en ordinarie plats och har efter det avverkat korta och inte speciellt lyckade sejourer i San Jose, Orlando, malaysiska Negeri Sembilan, Fort Lauderdale Strikers i NASL och idag spelar han amatörfotboll för South Florida Surf i PDL. Dock flitigt använd i Haitis landslag. Fick t.ex. speltid i alla deras tre matcher i förra årets Copa América Centenario.– Tekniskt skicklig mittfältare som lite otippat valde att lägga av efter fjolårets säsong. Grabavoy hängde med Jason Kreis till New York City FC inför säsongen 2015 efter att likt tidigare nämnde Chris Wingert blivit plockad i expanionsdraften. Precis som Wingert lämnade Grabavoy det blåtröjade New York-laget efter bara en säsong och för Grabavoys del bar det då av till Portland Timbers. Efter en tämligen intetsägande säsong uppe i Oregon valde Grabavoy att lägga skorna på hyllan och istället börja jobba som klubbens Director of Scouting and Recruitment.– Rotterdamfödd yttermittfältare med marockanskt ursprung vars karriär i Real Salt Lake blev både kort och svårihågkommen. Skrev på i juli 2009 efter att tidigare representerat mindre klubbar i Nederländerna som Dordrecht och Cambuur. Fyra matcher i grundserien blev det i MLS för El Khalifi och han återvände hem till Nederländerna efter säsongen 2009 för spel i SC Feyenoord, som är amatörgrenen av de nyblivna nederländska mästarna Feyenoord. Idag är han ungdomstränare i Excelsior och spelar amatörfotboll för en klubb med den märkliga förkortningen HOV/DJSCR.– Här har vi då en argentinare av den kategorin som Javier Morales INTE tillhör, nämligen en som knappt gjorda några avtryck i Real Salt Lake. González lånades in från Quilmes sommaren 2009 men fick ingen speltid under den säsongen. Han gjorde totalt arton matcher under 2010 och 2011, huvudsakligen som inhoppare, innan han drog vidare i karriären. Har sedan dess avverkat sejourer i Uruguay och på Cypern och sedan 2015 spelar han i Peru för Sport Loreto.– Ett sent draftval inför säsongen 2009 som fick speltid i sex grundseriematcher under guldsäsongen och faktiskt även gjorde ett mål. Waivades i mars 2010 och har sedan hankat sig fram i lägre ligor i Nordamerika. Han har representerat Tacoma Tide i PDL, Atlanta Silverbacks och Tampa Bay Rowdies i NASL samt Harrisburg City Islanders och Charlotte Independence i USL. Spelar idag inomhusfotboll för Tacoma Stars i Major Arena Soccer League och är tränare respektive akademiansvarig i diverse klubbar och skolor i Tacomaområdet.– Kanadensiskfödd jamaicansk landslagsmittältare som MLS-familjen slöt upp bakom när hans fru drabbades av leukemi 2008. Hade en lång men hoppig MLS-karriär, som innehöll spel i Columbus Crew, Miami Fusion, New England Revolution, MetrosStars, Chicago Fire och mellan 2005 och 2011 Real Salt Lake. Avslutade efter säsongen 2011 spelarkarriären och innehar idag titeln Head Scout i Real Salt Lake.– Gammal amerikansk A-landslagsman och VM-spelare för USA som spelade en och en halv säsong för Real Salt Lake och sen avslutade karriären med en säsong i Los Angeles Galaxy 2010. Hade två korta sejourer i Europa, dels i Hannover säsongen 04/05 och i dels i grekiska Ergotelis våren 2008. Efter spelarkarriären har han bl.a. arbetat som assisterande tränare i Chicago Fire och expert på den Los Angeles-baserade tv-kanalen Spectrum SportsNet.– Ytterligare en spelare som efter en utflykt på annat håll återvände till Real Salt Lake. Findley inledde sin MLS-karriär i Los Angeles Galaxy 2007 men blev samma år tradad till RSL, där han stannade till och med 2010. Efter att ha representerat USA i VM 2010 gjorde han sig något av ett namn internationellt och blev då värvad av Nottingham Forest. Tiden i England blev inte särskilt lyckad och då han hade halkat ned i hierarkin i Nottingham blev han utlånad till Gillingham. Sommaren 2013 återvände han till RSL, dock utan större framgång. 2015 spelade han för Toronto FC och 2016 för det numera havererade NASL-laget Rayo OKC. Idag är Findley klubblös.– Precis som Robbie Findley har Movsisyan varit iväg i Europa för att sedan återvända till Real Salt Lake. Movsisyan lyckades dock bättre utomlands än Findley. Efter en säsong i danska Randers blev han värvad av ryska FC Krasnodar och efter att ha presterat bra där bar det av till självaste Spartak Moskva. Han inledde bra i Spartak men säsongerna 14/15 och 15/16 blev det allt mindre speltid och säsongen 2016 lånades han ut till Real Salt Lake. Inför årets säsong köptes han loss från Spartak. Representerade Armeniens landslag mellan 2010 och 2015.– Här har vi då ytterligare en argentinare. Espíndola var inte fullt lika lyckad som Morales i Real Salt Lake men inte alls så misslyckad som t.ex. Nelson González. Espíndola var bra i RSL framförallt 2011 och 2012, för att därefter lämna för New York Red Bulls och sedermera D.C. United. Mycket bra sin första säsong i D.C. United och belönades då med ett Designated Player-kontrakt. Därefter tappade han i poängproduktion, tradades till Vancouver sommaren 2016 och blev sen omgående såld till mexikanska Necaxa. Stämdes för ett par månader sen av den f.d. D.C. United-lagkamraten Charlie Horton för att ha orsakat honom en hjärnskakning, som gjorde att Horton inte kunde fortsätta med professionell fotboll. Hårt arbetande anfallare med stenhårt vänsterskott.– Long Beach-födde Nuñez draftades sent inför säsongen 2008 och fick sparsamt med speltid under sina två säsonger i RSL. Lämnade klubben efter guldsäsongen och spelade sen för Rochester Rhinos, NSC Minnesota Stars och Pittburgh Riverhounds för att sen växla över till inomhusfotboll. Idag spelar han för Ontario Fury i Major Arena Soccer League.– Storväxt brasiliansk anfallare som inledde sin professionella säsong i GAIS säsongen 2008 utan att få till det där. Har sedan spelat för många olika klubbar i USA och har varit en mycket pålitlig målskytt i NASL, men i MLS funkade det aldrig riktigt för Campos. Inledde säsongen 2009 i San Jose Earthquakes men blev tradad till Real Salt Lake under sommaren samma år. Stannade i RSL till och med säsongen 2010 men fick begränsat med speltid och fick mest förlita sig till inhopp. Har sedan spelat för Carolina RailHawks, San Antonio Scorpions, Minnesota United FC och Miami FC i NASL. Han är NASL:s bästa målskytt genom tiderna (den moderna upplagen av NASL, ska tilläggas) med 53 mål och fick säsongen 2012 priset som ligans bästa spelare, då han också vann skytteligan. Idag är Campos dock klubblös.– Och så avslutar vi med ännu en argentinare. Escalada lånades in under 2009 efter att ha öst in mål i Ecuador i ett par säsonger. Gjorde bara fem ligamatcher i RSL, varav en från start, och stod för ett mål. Har sedan dess återvänt till Sydamerika och spelat i Ecuador, Peru och Venezuela. Idag spelar Escalada för ecuadorianska Universidad Católica, ej att förväxla med den chile nska klubben med samma namn.