Whatever happened to: USA:s trupp i U20-VM 2007

Johan Dykhoff går igenom USA:s trupp från U20-VM 2007 och kartlägger vart spelarna har tagit vägen sedan dess.

Målvakter

Försvarare

Mittfältare

Anfallare

U20-VM är i full gång borta i Sydkorea och ikväll klockan åtta svensk tid spelar USA mot Senegal. Det är den andra gruppspelsmatchen för lagen. USA inledde gruppspelet med att spela 3-3 mot Ecuador medan Senegal besegrade Saudiarabien med 2-0.För tio år sen spelades motsvarande turnering i Kanada, en turnering som vanns av Argentina efter finalseger mot Tjeckien och där en viss Sergio Agüero vann både skytteligan och priset som turneringens bästa spelare. USA var med i den här turneringen och vann sin grupp före Polen, Brasilien och Sydkorea. De tog sig till kvartsfinal där dock Österrike blev för svåra.Jag tänkte i denna artikel gå igenom USA:s trupp i 2007 års U20-världsmästerskape och skriva några rader om vad det blev av alla spelare. Man kan minst sagt säga att spelarnas karriärer har tagit olika vägar. Vissa gjorde aldrig en match på professionell nivå och har idag lämnat fotbollen medan andra har spelat i diverse stora europeiska ligor och tjänar miljontals dollar om året. Här kommer genomgången.– Spelar i FC Dallas sedan 2011 och har de senaste åren åkt in och ut ur startelvan. Ifjol var han ordinarie, men nu är han petad av Jesse Gonzalez. Blev 2012 utsedd till MLS:s "Humanitarian of the Year" efter att ha donerat benmärg till en allvarligt sjuk främling, något som gjorde att Seitz från september och resten av 2012 inte kunde spela någon fotboll alls.– Kortväxt målvakt som var reserv i Philadelphia Union och Los Angeles Galaxy mellan 2010 och 2015. Klubblös sedan dess.– Nådde aldrig professionell nivå med sin fotboll. Spelade collegefotboll för Southern Methodist University när han blev uttagen till U20-VM-truppen. Arbetar idag för ett Los Angeles-baserat riskkapitalbolag.– Ytterback som studsade runt mellan olika lag i MLS mellan 2005 och 2012 men som sedan dess har varit klubblös. Imponerade på mig under 2009 i Chicago Fire, men karriären körde sen fast. Provtränade med New York Red Bulls under försäsongen 2015 utan framgång.– Ytterback eller yttermittfältare som representerade New England Revolution mellan 2007 och 2009. Lämnade sen för två korta sejourer i Ingolstadt och Babelsberg i lägre ligor i Tyskland. Har nu lagt skorna på hyllan och arbetar med digital marknadsföring i San Francisco.– Håll i er nu, för nu blir det många klubbyten. Nathan Sturgis är en typisk "squad player" som man kastar in som en extra pusselbit i en trade men också en spelare som offras tidigt när truppen ska trimmas till nästa säsong. Har under sin MLS-karriär spelat, i tur och ordning, för Los Angeles Galaxy, Real Salt Lake, Seattle Sounders FC, Toronto FC, Houston Dynamo, Colorado Rapids, Chivas USA, Houston Dynamo igen och ifjol Seattle Sounders FC igen. Idag är Sturgis, som numera huvudsakligen spelar innermittfältare, dock klubblös.– Ej att förväxla med sin lillebror Kofi Sarkodie, som spelar för San Jose Earthquakes. Ofori Sarkodie blev draftad sent av det som då hette Kansas City Wizards inför säsongen 2010, men fick inget kontrakt och kom sen aldrig att spela professionell fotboll. Har istället gett sig in på den medicinska banan och utbildat sig till läkare.– Likt nyss nämnde Nathan Sturgis är vänsterbacken Anthony Wallace något av en "journeyman". Han debuterade i MLS för FC Dallas säsongen 2007 och har sedan dess representerat Colorado Rapids, Tampa Bay Rowdies, New York Red Bulls, Jacksonville Armada och idag spelar han för Oklahoma City Energy. Mycket skadedrabbad genom åren.– Tillhörde Los Angeles Galaxy säsongerna 2008 och 2009 och gjorde därefter en säsong i det som då hette FC Tampa Bay i den tillfälligt inrättade ligan USSF Division 2. Inför säsongen 2011 lade Valentin av för att börja arbeta med media för MLB-laget Colorado Rockies och där är han av allt att döma kvar.– Spelade ett par säsonger i Hertha Berlins andralag i yngre år. Flyttade sen hem till USA och har hunnit representera lag på alla tänkbara nivåer i Nordamerika. Några av Arguez klubbar på senare år är Montreal Impact, FC Edmonton, Minnesota United, FC Miami City, Miami FC, Fort Lauderdale Strikers och nu senast Pittsburgh Riverhounds, som han skrev på för i december ifjol men lämnade bara ett par månader senare utan att han spelat någon tävlingsmatch för dem.– Behöver väl knappast någon närmare presentation? 130-faldig amerikansk A-landslagsman och nu lagkapten i landslaget. Har spelat för bl.a. Heerenveen, Borussia Mönchengladbach och Roma men är idag mittfältskugge och lagkapten för Toronto FC. Tredje bäst betald i MLS med sin årslön på $6,500,000.– Åkte på en mycket allvarlig knäskada inför MLS-säsongen 2010, då han spelade för D.C. United. Tvingades till tre knäoperationer och spelade sen inte organiserad fotboll förrän 2013, då han skrev på för Icon FC i amatörligan Garden State Soccer League. Är glädjande nog tillbaka i proffsfotbollen nu och har spelat för New York Cosmos i NASL sedan 2013.– Numera ytterback som kanske är mest känd för att han i februari 2013 kom ut som homosexuell. Han meddelade i samband med det att han skulle avsluta sin spelarkarriär, men gjorde snabbt comeback och spelar sedan 2013 för Los Angeles Galaxy. Missar hela säsongen 2017 på grund av en nervskada i vänster vrist.– Innermittfältsgnuggare som blev omåttligt populär under sina många säsonger i New York Red Bulls, dit han kom under sommaren 2011. Kom med i "Årets lag" i MLS säsongen 2015 och är delad etta i antal spelade matcher för Red Bulls. Inför årets säsong blev McCarty mycket oväntad tradad till Chicago Fire, där han direkt har tagit en ordinarie plats på innermittfältet och blivit lovordad av självaste Bastian Schweinsteiger.– Ja, vad ska man säga om Freddy Adu egentligen? Någon ny Pelé har han sannerligen inte blivit och inte heller någon tung pjäs inom den amerikanska fotbollen. Efter ett par säsonger i Philadelphia Union, där han mot slutet helt hamnade i frysboxen, har han hunnit avverka korta sejourer i brasilianska Bahia, serbiska Jagodina, finska KuPS och nu senast en och en halv säsong i Tampa Bay Rowdies. Idag är Adu klubblös och frågan är vilken klubb med självaktning som är villig att lägga tid och energi på honom framöver.– Har på senare tid skolats om till ytterback och spelar sedan 2015 i New York Red Bulls. Har också representerat Chivas USA, Portland Timbers och Sporting Kansas City i MLS. I den sistnämnda klubben var han Benny Feilhabers sidekick i det omåttligt populära programmet "The Benny Feilhaber Show" på klubbens YouTube-kanal.– Ytterligare en mittfältare som har skolats om till ytterback. Beltran är en av mycket få spelare som har representerat samma klubb under alla mina år som MLS-fan, det vill säga från 2009 och fram till idag. Beltran spelar för Real Salt Lake och har de senaste åren varit given som deras högerback. Har dock missat en stor del av årets säsong på grund av en ryggskada.– Spelade i många år på lägre nivå i Tyskland, bland annat för Hamburgs och Mainz andralag, och gjorde senast ett par säsonger för TSV Schott Mainz innan han lade skorna på hyllan och flyttade hem till USA. Idag arbetar han med försäljning för glastillverkaren Schott AG, som är sponsor till Zimmermans sista klubb i Tyskland.– Bufflig anfallare som trots att han har varit med väldigt länge inte är äldre än 27 år. Slog igenom som tonåring i New York Red Bulls i MLS säsongen 2007 och flyttade sen till Europa, där han med varierande framgång representerade klubbar som Villarreal, Hull, AZ och Sunderland. Efter en totalt misslyckad tid i Sunderland återvände han till MLS och skrev på för Toronto FC inför säsongen 2015. Efter en lite trevande start har han nu kommit igång bra i Toronto och bildar ett minst sagt giftigt anfallspar med Sebastian Giovinco.– Blev värvad av Sampdoria som artonåring men fick aldrig någon speltid där och lånades ut till Perugia, Foggia och Ternana. Gjorde sedan en kort sejour i Schweiz innan han skrev på för Chicago Fire i MLS inför säsongen 2011. Släpptes av Chicago Fire efter bara en säsong och av allt att döma har han varit klubblös sedan dess. Är idag tränare i något som heter Samba Athletic Club i New York City.– En av få MLS-spelare som har studerat på och spelat collegefotboll för självaste Harvard University. Akpan spelade i MLS mellan 2010 och 2014 och representerade då Colorado Rapids, New York Red Bulls och New England Revolution. Efter säsongen 2014 har Akpan dels tagit en masterexamen på Harvard och dels arbetat bl.a. för en välgörenhetsorganisation som heter U.S. Soccer Foundation och som akademiscout för D.C. United. Sedan februari i år arbetar han som koordinator inom det lite luddiga området Player Competition på Major League Soccers huvudkontor i New York City.