Botafogo slog ut mästarna i Copa Libertadores

Brasilianska Botafogo vann nattens match mot Atlético Nacional och slog därmed ut mästarlaget redan i gruppspelet av Copa Libertadores.

Det återstår bara en spelvecka av gruppspelet i årets Copa Libertadores och på sina håll börjar det avgöras vilka som går vidare. Natten mot fredagen blev det klart att fjolårets mästare Atlético Nacional inte kommer nå åttondelsfinal. Colombia nerna var piskade att vinna bortamatchen mot Botafogo i Rio de Janeiro för att ha möjlighet att gå vidare. Sex minuter in på andra halvlek kom anfallaren Rodrigo Pimpão fri i straffområdet och satte det som kom att bli matchens enda mål för Botafogo, som således vann med 1-0. I den andra matchen i gruppen vann argentinska topplaget Estudiantes med hela 3-0 mot Barcelona SC borta i Ecuador och det står mellan just Estudiantes och Atlético Nacional om vem som tar tredjeplatsen och kvalificerar sig för Copa Sudamericana. Atlético Nacional måste vinna hemma mot Barcelona medan Estudiantes måste förlora hemma mot Botafogo.Det är flera grupper med riktigt täta uppgörelser inför den avslutande omgången. Chapecoense knep sista livlinan för att hålla sig kvar i turneringen när man besegrade argentinska mästarna Lanús med 2-1 på bortaplan. Dock är matchen under utredning av CONMEBOL sedan lagets mittback Luiz Otávio, som gjorde matchavgörande 2-1 med två minuter kvar av ordinarie tid, ska ha spelat trots att han egentligen var avstängd tre matcher.Två grupper är redan helt färdigspelade. Atlético Mineiro vann gruppfinalen hemma mot argentinska Godoy Cruz med hela 4-1 och knep gruppsegern. Bägge lag var klara för åttondelsfinal redan innan veckans match. Mer dramatiskt blev det i grupp 4 där Flamengo som gruppledare hade avgörandet helt i egna händer borta mot San Lorenzo. När Rodinei dessutom gav brassarna ledningen efter en kvart såg det mycket ljust ut. Argentina rna kom dock igen och först kvitterade mittbacken Marcos Angeleri med kvarten kvar innan mittfältaren Fernando Belluschi gjorde avgörande 2-1 på tilläggstid. I den parallella matchen tog Atlético Paranaense en heroisk bortaseger med 3-2 mot chile nska Universidad Católica sedan inhopparen Carlos Alberto avgjort när tre minuter återstod. Därmed klättrade även Atlético Paranaense om sina landsmän, och Flamengo får istället rikta in sig på Copa Sudamericana.