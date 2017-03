Brasilien första nation till VM

Brasilien besegrade Paraguay med 3-0 och blev därmed första lag att göra Ryssland sällskap till VM 2018.

Ryssland har fått sällskap i nästa års VM-turnering. Brasilien har återigen klarat av att kvalificera sig och behåller därmed sviten som enda nation att ha deltagit i samtliga mästerskap. Efter en längre formtopp har Brasilien rusat ifrån övriga lag i det sydamerika nska VM-kvalet och nnatten mot onsdagen blev man det första laget att ta sig till VM efter att Paraguay besegrats på hemmaplan.Tio minuter före paus väggspelade Philippe Coutinho med Paulinho innan han sköt ett lågt skott från distans som gick in vid paraguayanske målvakten Antony Silvas högra stolpe. I andra halvlek kom mycket att handla om Neymar. Efter sju minuter fick han en billig straff som han själv tog hand om, men Antony Silva lyckades rädda. Istället stod Neymar för en fantastisk soloräd från egen planhalva tio minuter senare innan han satte 2-0. Neymar hade även ett 3-0-mål bortdömt för offside innan Marcelo så småningom fick in trean ändå med fyra minuter kvar. När Brasilien inledde VM 2014 på Arena Corinthians gav Marcelo kroaterna ledningen genom att göra ett självmål, men nu fick han göra ett framåt på samma arena.När fyra omgångar återstår har Brasilien elva poäng ned till Argentina under strecket. Eftersom Argentina och Uruguay möts i nästa omgång kan inte bägge lagen gå om och därför är brassarna VM-klara. Både Argentina och Uruguay åkte på varsin mina när först argentinarna förlorade med 2-0 borta mot Bolivia och sedan tappade Uruguay en 1-0-ledning till förlust med 2-1 borta mot Peru.I kampen kring strecket tog Colombia en mycket viktig seger borta mot Ecuador . Lagkaptenen James Rodríguez gjorde 1-0 efter tjugo minuter och en kvart senare ökade Juan Cuadrado på till 2-0, som blev slutresultat. Bägge målen kom efter låga inlägg från vänsterkanten. Det var första gången sedan 1996 som Colombia vann en kvalmatch borta i Quto och segern innebar att laget klättrade förbi Uruguay och upp på en andraplats i gruppen. Chile satte ned foten tidigt i matchen hemma mot Venezuela. Redan efter fyra minuter gav Alexis Sánchez laget ledningen med en vacker frispark som gick in via ribban. Bara tre minuter senare ökade Esteban Paredes på, och samme Paredes satte även 3-0 i mitten på halvleken. Det var två speciella mål för Colo Colos anfallsikon som spelade landskamp på klubbens hemmaarena i Santiago. Venezuelas reducering hjälpte föga och Chile är nu uppe på en VM-plats.Bolivia - Argentina 2-0Ecuador - Colombia 0-2Chile - Venezuela 3-1Brasilien - Paraguay 3-0Peru - Uruguay 2-1