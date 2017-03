Copa Libertadores ”den svåraste matchen jag någonsin dömt”

Vi fortsätter med finalen 1973.



På 70-talet växte tidernas mest succéfyllda lag i Copa Libertadores fram, Independiente ifrån Avellaneda i Argentina . Laget hade vunnit Copa Libertadores 1964, 65 och 72 när man tog sig an 1973 års upplaga. Som regerande mästare fick man hoppa in i semifinalgruppen och den var man tvungen att vinna för att avancera till final.Men innan vi nuddar vid finalen så hoppar vi tillbaks till 1954. Året då Diego Maradonas idol och Independientes mest populäre fotbollsspelare genom alla tider föddes, Ricardo Bochini. Bochini föddes i Zárate, en liten stad i norra Argentina. Där började han spela i det lokala laget Belgrano de Zárate. Efter misslyckade försök att få kontrakt med San Lorenzo och Boca Juniors som 15-åring så provade han lyckan i Independiente. Det gick vägen och han blev inlånad till klubbens reservlag. Men det långa avståndet och resorna dit både kostade pengar och energi för en ung spelare som inte växte upp i någon lyx. Efter att ha hotat 1972 när Independiente vann sin tredje Copa Libertadores titel var han inte en del av det laget. Det var först året efter som Bochini skulle spela en stor roll i laget.Tillsammans med sin lagkamrat Daniel Bertoni utgjorde dom en del av ett lag som var extremt svårslagna. I semifinalgruppspelets sista match mot San Lorenzo vann Independiente med 1-0 och tog sig till final mot chile nska Colo-Colo.Första mötet slutade oavgjort, 1-1, efter att Colo-Colo tagit ledningen i den 71:e matchminuten genom ett självmål ifrån Sá. Men bara några få minuter senare gjorde Mario Mendoza 1-1 inför returen i Santiago. Stämning där var väldigt hätsk. Chile gick igenom en svår tid politiskt och bara några veckor efter matchen tvingades president Allende att lämna sin position.Sá minns hur stämning var ”Stämningen var otroligt fientlig, från det ögonblicket som vi klev av planen, till hotellet och senare till stadion. Allting var väldigt ogästvänligt. Vi var tvungna att köra en gigantisk omväg runt hela staden innan vi kunde åka till arenan eftersom folket kastade flaskor på bussen. När vi kom fram till omklädningsrummet var elen bruten och ute i spelartunneln: låt oss säga att det var väldigt mycket Copa Libertadores över det hela.”Matchen slutade oavgjort, 0-0, en match som domaren Arppi Filho senare beskrivit som den absolut tuffaste matchen han någonsin dömt. Detta innebar ett playoff på neutral mark och den spelades i Montevideo. Mendoza gav Independiente ledningen innan turneringens bäste målskytt, Carlos Caszely, kvitterade till 1-1. I förläggningen avgjorde sedan Giachello med en fantastisk chipp över målvakten Adolfo Nef.Detta var Independientes andra Copa Libertadores titel under 70-talet. Man skulle hinna vinna ytterligare två innan det årtiondet var slut. Idag är Independiente turneringens mest framgångsrika lag med sju titlar.