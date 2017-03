Copa Libertadores: “El gol de las muletas”

Det är kanske inte helt schysst att beskriva Martín Palermo som en spelare helt utan tekniska kvalitéer. Det skulle dock samtidigt vara en kraftig överdrift att kalla honom för ett teknisk under.



Palermos tid som fotbollsspelare var lång – han spelade trots allt enda tills han var 37 år(fyllde 38 senare i november det året) – och någonstans så kändes det mer eller mindre som ett under att han fortfarande spelade vid en så hög ålder. Skadorna kom och gick men Palermo tog sig alltid tillbaks. Redan i november 1999 skadade han knäet i en match mot Colón, en match som också blev ihågkommen som den där han gjorde sitt hundrade mål i Primera Division. Född i La Plata var det också där som Palermos fotbollsresa började. I Estudiantes A-lag spenderade han fem år(1992-97) innan han gick vidare till Boca Juniors.I kvartsfinalen av Copa Libertadores 1999 mötte Boca Juniors sina ärkerivaler River Plate. Mötet på Estadio Monumental slutade med seger för River Plate med 2-1. Inför returen var Martín Palermo extremt angelägen om att spela. Efter att ha varit borta ytterligare en gång och ytterligare 6 månader med en knäskada så bestämde sig Bocas tränare Bianchi för att ha Palermo på bänken i returen på La Bombonera. Boca ledde med 1-0 när Palermo gjorde sig redo för att hoppa in med kvarten kvar att spela.Strax efter att han kommit in fick Boca straff – en straff som Riquelme förvaltade utan några som helst problem. 2-0 till Boca och avancemanget till semifinalen av Copa Libertadores var klar, men det var inte över där. Palermo skulle få sista ordet när han på något vänster lyckades lirka in bollen i mål. Det syntes tydligt att Palermo var helt matchotränad och fortfarande hade behövt tid för att återhämta sig efter sin knäskada. Trots detta gjorde han mål och fick sista ordet i ett av 00-talets hetaste ”Superclásico”. Målet fick i efterhand namnet ”El gol de las muletas” – rakt översatt ”målet på kryckor”.Martín Palermo blev i slutändan Bocas bäste målskytt genom alla tider. 236 mål varav 193 utav dessa kom i ligan. Han var dock långt ifrån en okontroversiell spelare. Under hans första tid i Boca hade han stora problem med att komma överens med Guillermo Barros Schelotto(idag tränare i Boca). Senare var han långt ifrån polare med Riquelme som spelade osjälviskt i sidled när Palermo gjorde målet som innebar att rekordet var slaget – dock utan att fira med sin lagkamrat. Efter matchen fnyste Riquelme och sa ”Det målet skulle vem som helst kunna göra”.När Palermo nådde 180 mål så producerades 180 skor där hans autograf och en beskrivning utav något utav dessa mål stod i. Dessa skor auktionerades sedermera ut och pengarna gick till välgörenhet. Skon som inbringade mest var skon nummer 73; ”el gol de las muletas”.