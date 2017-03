Diego fenomenal i Flamengos premiärseger

Landslagsmittfältaren Diego Ribas stod för ett mål och två assists när hans Flamengo vann mot San Lorenzo med 4-0 i premiären av Copa Libertadores.

Gruppspelet i årets upplaga av Copa Libertadores inleddes i veckan. En av höjdpunkterna i premiäromgången var när Flamengo tog emot argentinska topplaget San Lorenzo på ett kokande Maracanã i Rio de Janeiro natten mot torsdagen. Efter en mållös första halvlek inledde landslagsmannen Diego Ribas målskyttet för hemmalaget när han skruvade in en frispark tre minuter efter paus. Knappa kvarten senare lade han upp bollen för Trauco som sköt in 2-0 stenhårt i krysset, och han spelade även fram Gabriel när denne spikade slutresultatet 4-0 tre minuter före slutet.Chapecoense debuterade i Copa Libertadores på bästa möjliga sätt genom att besegra venezuelanska Zulia med 2-1 på bortaplan. Med tjugo minuter kvar gjorde Luiz Antonio 2-0 och avgjorde matchen till brassarnas fördel, men Venezuelas mittfältslegendar Juan Arango hann nicka in en reducering några minuter senare. Uruguay anska storklubben Peñarol gick på en rejäl mina när man förlorade med hela 6-2 borta mot Jorge Wilstermann från Bolivia. Peñarols lokalrival Nacional lyckades dock vinna sin knepiga bortamatch mot argentinska Lanús sedan Hugo Silveira gjort matchens enda mål ur misstänkt offsideposition i mitten av första halvlek.