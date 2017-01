Dramatiskt när fjolårsfinalisten avancerade i Copa Libertadores

Independiente del Valle från Ecuador tog sig vidare från första kvalomgången i Copa Libertadores efter ett sent avgörande på tilläggstid.

Returmatcherna i den första kvalomgången till Copa Libertadores spelades natten mot lördagen och för fjolårsfinalisterna Independiente del Valle gällde det att försvara 1-0-ledningen mot Deportivo Municipal efter matchen i Lima i måndags. Det började dock inte bra för succélaget från Ecuador då panamesen Sergio Moreno nickade in 1-0 för bortalaget efter tjugo minuter. Därmed var det oavgjort totalt när lagen gick till pausvila.Efter en dryg timme tog hemmalaget kommandot igen när anfallaren Michael Estrada slog in en målvaktsretur fram till 1-1. Kanske är det just Estrada som ska ta rollen som målskytt nu när klubben sålt stjärnorna Angulo och Sornoza. Med kvarten kvar svängde matchen återigen när mittfältaren Pier Larrauri fick på ett lågt långskott som smet in bakom målvakten Adrián Bone och peruanerna var åter i förarsätet.När en minut återstod av ordinarie matchtid såg läget allt mörkare ut för Independiente när mittfältaren Kener Arce fick sitt andra gula kort och utvisades. Trots det kom kvitteringen fyra minuter in på tilläggstid. En lång boll mot det peruanska straffområdet nickades vidare av försvaret fram till Gabriel Cortez. Fri från sin högerkant slog han in 2-2 i det bortre krysset och tog Independiente del Valle vidare till den andra kvalomgången med totalt 3-2.I de andra matcherna hade först Montevideo Wanderers inga större problem med att vända underläget 3-2 till seger hemma mot bolivianska Universitario. Returmatchen slutade hela 5-2 till Wanderers efter bland annat två mål av anfallaren Sergio Blanco, varav ett på straff. Senare på kvällen fick venezuelanska topplaget Deportivo Táchira lämna turneringen sedan man inte lyckats få hål på gästerna Deportivo Capiatá från Paraguay på hemmaplan. Därmed räckte Hugo Lusardis mål från i måndags för att ta Capiatá vidare i och med att det blev det enda i dubbelmötet.Montevideo Wanderers (Uru) - Universitario (Bol) 5-2Independiente del Valle (Ecu) - Deportivo Municipal (Per) 2-2Deportivo Táchira (Ven) - Deportivo Capiatá (Par) 0-0Lottningen till den andra kvalomgången är redan avgjord. Montevideo Wanderers kommer få återvända till Bolivia för att denna gång möta betydligt starkare motstånd i form av topplaget The Strongest. Independiente del Valle får möta paraguayanska Olimpia som var i final mot Atlético Mineiro 2013. För Deportico Capiatá väntar det klassiska peruanska storlaget Universitario. Samtliga lag som kvalificerat sig från den första kvalomgången börjar spela på hemmaplan och matcherna spelas i nästa vecka med retur veckan efter det.